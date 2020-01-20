Энергетика

РБКРБКСМИ узнали о планах Минска отложить переговоры с Россией по нефти

Россия и Белоруссия приостановили переговоры по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
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с чего всё началось

Белорусский транзит потребовал отсроченных мер

Минск до сих пор требовал повышения тарифа на 2020 год на 16,6%. Последний раунд переговоров с вице-премьером Белоруссии Игорем Ляшенко провел 16 января исполняющий обязанности вице-премьера РФ Дмитрий Козак.
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Коммерсантъвчера в 17:15
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«КоммерсантЪ»: Беларусь и Россия остановила переговоры по транзиту нефти

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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 08:36, Ашберн
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