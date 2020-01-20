Энергетика

РБКРБКСМИ узнали о планах Минска отложить переговоры с Россией по нефти

Россия и Белоруссия приостановили переговоры по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
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с чего всё началось

Белорусский транзит потребовал отсроченных мер

Минск до сих пор требовал повышения тарифа на 2020 год на 16,6%. Последний раунд переговоров с вице-премьером Белоруссии Игорем Ляшенко провел 16 января исполняющий обязанности вице-премьера РФ Дмитрий Козак.
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Переговоры о транзите российской нефти через Белоруссию затягиваются

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Белорусский транзит потребовал отсроченных мер

Коммерсантъвчера в 17:15
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Комерсантъ: Беларусь и Россия остановила переговоры по транзиту нефти

КП - Беларусь03:24
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 05:04, Ашберн
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Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

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РИА Новости вчера в 23:51
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В России разработаны новые правила получения медицинского обслуживания и лечения по полисам Обязательного медстрахования, которые вступили в силу уже с начала года.
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Среди погибших в пермском хостеле оказался ребенок

При прорыве трубы в хостеле «Карамель» в Перми погиб ребенок. Об этом сообщило издание 59.ru. Сколько лет ребенку, пока неизвестно.
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Отец Меган Маркл заявил, что его дочь «опошляет» королевскую семью

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Первая эскадрилья истребителей Су-30МКИ, вооружённых сверхзвуковыми ракетами «Брамос», поступила на вооружение индийских ВВС 20 января.
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Помудревшая Ольга Бузова поздравила себя с днем рождения

Помудревшая Ольга Бузова 20 января отмечает 34-летие. Певица сама себя поздравила с днем рождения в микроблоге Instagram.
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Группа «Эталон» подала заявку на листинг на Мосбирже

Группа «Эталон», одна из крупнейших девелоперских компаний в России, подала документы для прохождения процедуры листинга своих глобальных депозитарных расписок (GDR) на Мосбирже, сообщила пресс-служба компании.
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Общество

Ростов попал в топ городов с самыми ленивыми жителями

Ростов-на-Дону оказался на втором месте в рейтинге городов с самыми ленивыми жителями.
Блокнот Ростов-на-Дону 02:15
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РБК: В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 02:04
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Поезд насмерть сбил женщину в Тверской области

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Зеленский рассказал, в честь кого нужно называть улицы на Украине

Владимир Зеленский считает, что улицам на Украине нужно давать имена тех, кто не вызывает противоречий среди граждан страны.
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Компания добавит фильмы в свою библиотеку несколькими партиями, начиная со следующего месяца.
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Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

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По Крымскому мосту с момента запуска железнодорожного движения через Керченский пролив прошли уже 100 поездов.
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Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд людей

2153 миллиардера мира в 2019 г. имели больше богатства, чем 4,6 млрд человек.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему удалось наладить диалог с российским лидером Владимиром Путиным.
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Два туриста провалились под лед на Байкале.
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«Зенит» сыграет с ЦСКА на сборах в Испании

"Зенит" встретится с московским ЦСКА в контрольном матче на тренировочных сборах в Испании, сообщается на странице санкт-петербургского футбольного клуба в Twitter.
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Джонсон заявил Путину, что нормализация отношений сейчас невозможна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал президенту России Владимиру Путину условие, при котором будут нормализованы отношения между двумя странами.
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Ранее ГЛАС сообщал, что России начали возвращать долги за поставку оружия.
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Лавров рассказал об итогах конференции по Ливии в Берлине

Ранее Лавров отметил, что итоговые документы Берлина почти согласованы.
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