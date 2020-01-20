Минск до сих пор требовал повышения тарифа на 2020 год на 16,6%. Последний раунд переговоров с вице-премьером Белоруссии Игорем Ляшенко провел 16 января исполняющий обязанности вице-премьера РФ Дмитрий Козак.

с чего всё началось

Россия и Белоруссия приостановили переговоры по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

СМИ узнали о планах Минска отложить переговоры с Россией по нефти

Политика Axios: Трамп намерен ужесточить правила выдачи виз в США Белый дом планирует ужесточить правила выдачи виз для иностранок, приезжающих в США рожать детей, чтобы те автоматически получали американское гражданство, сообщил портал Axios со ссылкой на представителей президентской администрации.

Здоровье В России разработаны новые правила лечения по полисам ОМС В России разработаны новые правила получения медицинского обслуживания и лечения по полисам Обязательного медстрахования, которые вступили в силу уже с начала года.

Общество В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.

Происшествия Среди погибших в пермском хостеле оказался ребенок При прорыве трубы в хостеле «Карамель» в Перми погиб ребенок. Об этом сообщило издание 59.ru. Сколько лет ребенку, пока неизвестно.

Экономика Группа «Эталон» подала заявку на листинг на Мосбирже Группа «Эталон», одна из крупнейших девелоперских компаний в России, подала документы для прохождения процедуры листинга своих глобальных депозитарных расписок (GDR) на Мосбирже, сообщила пресс-служба компании.

Транспорт По Крымскому мосту прошли первые 100 поездов По Крымскому мосту с момента запуска железнодорожного движения через Керченский пролив прошли уже 100 поездов.

Футбол «Зенит» сыграет с ЦСКА на сборах в Испании "Зенит" встретится с московским ЦСКА в контрольном матче на тренировочных сборах в Испании, сообщается на странице санкт-петербургского футбольного клуба в Twitter.

Гаджеты Apple разрешит отключать чип отслеживания местоположения iPhone 11 Сотрудники компании Apple разработали новую функцию в бета-версии iOS 13.3.1, которая разрешит отключать чип U1, предназначенный для отслеживания местоположения iPhone 11.