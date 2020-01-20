Энергетика
РБКСМИ узнали о планах Минска отложить переговоры с Россией по нефти
Россия и Белоруссия приостановили переговоры по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
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с чего всё началось
Минск до сих пор требовал повышения тарифа на 2020 год на 16,6%. Последний раунд переговоров с вице-премьером Белоруссии Игорем Ляшенко провел 16 января исполняющий обязанности вице-премьера РФ Дмитрий Козак.Коммерсантъвчера в 17:15
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Транспорт
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Зеленский заявил о налаживании диалога с Путиным
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Два туриста провалились под лед на Байкале.
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«Зенит» сыграет с ЦСКА на сборах в Испании
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Лавров рассказал об итогах конференции по Ливии в Берлине
Ранее Лавров отметил, что итоговые документы Берлина почти согласованы.