Энергетика

РБКРБКСМИ узнали о планах Минска отложить переговоры с Россией по нефти

Россия и Белоруссия приостановили переговоры по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
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с чего всё началось

Белорусский транзит потребовал отсроченных мер

Минск до сих пор требовал повышения тарифа на 2020 год на 16,6%. Последний раунд переговоров с вице-премьером Белоруссии Игорем Ляшенко провел 16 января исполняющий обязанности вице-премьера РФ Дмитрий Козак.
Коммерсантъвчера в 17:15

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СМИ узнали о прекращении переговоров по транзиту нефти через Белоруссию

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Телеканал 360°05:27

Белорусский транзит потребовал отсроченных мер

Коммерсантъвчера в 17:15

«Ъ»: переговоры по транзиту нефти из России через Белоруссию затягиваются

REGNUM01:44

«Ъ»: переговоры об условиях прокачки нефти из РФ через Белоруссию могут отложить

ТАСС00:39

«Коммерсантъ»: Москва и Минск отложат решение по тарифу на транзит нефти

Ведомостивчера в 21:59

СМИ узнали о планах Минска отложить переговоры с Россией по нефти

РБК03:57
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«КоммерсантЪ»: Беларусь и Россия остановила переговоры по транзиту нефти

КП - Беларусь03:24
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 08:11, Ашберн
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Для развёртывания спутниковой системы «Сфера» понадобится 148 ракет

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Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
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