Минск до сих пор требовал повышения тарифа на 2020 год на 16,6%. Последний раунд переговоров с вице-премьером Белоруссии Игорем Ляшенко провел 16 января исполняющий обязанности вице-премьера РФ Дмитрий Козак.

с чего всё началось

Россия и Белоруссия приостановили переговоры по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

СМИ узнали о планах Минска отложить переговоры с Россией по нефти

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