Энергетика
РБКСМИ узнали о планах Минска отложить переговоры с Россией по нефти
Россия и Белоруссия приостановили переговоры по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
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с чего всё началось
Минск до сих пор требовал повышения тарифа на 2020 год на 16,6%. Последний раунд переговоров с вице-премьером Белоруссии Игорем Ляшенко провел 16 января исполняющий обязанности вице-премьера РФ Дмитрий Козак.Коммерсантъвчера в 17:15
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 08:11, Ашберн
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
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Горячкина проиграла Цзюй Вэньцзюнь в девятой партии
Почетным гостем стал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который дал символический старт партии и пожелал удачи участницам.
Происшествия
В Перми из-за трагедии в отеле ввели режим ЧС
В Перми введен режим чрезвычайной ситуации.
Политика
Медведев оценил работу своего правительства
Медведев отметил, что за время работы его правительства инфляция снизилась с 15% до 3%, что является самым низким показателем за всю историю России.
Общество
SAG Awards-2020: красная дорожка и победители премии Гильдии актеров
Минувшим вечером состоялась церемония вручения премии Гильдии актеров США — красная дорожка мероприятия собрала самых ярких голливудских звезд.
Армия и оружие
Генерал ВСУ сказал, почему не был открыт огонь по отходящей колонне Гиркина
Генштаб Украины имел в своем распоряжении координаты отходящей колонны ополченцев во главе с Игорем Гиркиным, однако приказа открыть огонь не последовало.
Космос
Для развёртывания спутниковой системы «Сфера» понадобится 148 ракет
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил военное руководство страны. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает БЕЛТА.
Общество
Социологи узнали мнение граждан 28 стран мира о жизни через пять лет
Согласно результатам опроса, проведенного среди 34 000 человек из 28 стран мира, 36% респондентов из Южной Кореи уверены, что через пять лет их жизнь станет лучше, что на 4% ниже по сравнению с прошлогодним опросом.
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» номера через госуслуги
Минэкономразвития РФ (МЭР) подготовило проект постановления о внесении изменений, которые позволят гражданам резервировать "красивые" регистрационные номера автомобилей.
Политика
Глава Чувашии извинился за призыв «мочить журналистов»
Глава Чувашии Михаил Игнатьев на сайте правительства республики принес извинения за свое высказывание в адрес журналистов, критикующих власть.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
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Туристы сняли на видео, как провалились под лед Байкала
Двое иркутян, путешествуя по Байкалу, провалились под лед у мыса Кадильный.
Футбол
«Спартак» может продать Айртона в «Сантос»
Ранее появилась информация, что «Сантос» хотел взять 22-летнего футболиста в аренду на один год и разделить со «Спартаком» обязательства по зарплате игрока,но красно-белые отказали бразильской стороне.
Политика
Рабочая группа внесла предложения по изменениям в Конституцию
Сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию изложили свои инициативы в письме на имя Владимира Путина.
Политика
Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей
Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».
Общество
Генеральный директор Би-би-си уходит в отставку
Генеральный директор вещательной корпорации Би-би-си Тони Холл уходит в отставку. Об этом в понедельник сообщается на сайте корпорации.
Происшествия
В Красноярском крае завели дело из-за беременности 13-летней школьницы
Уголовное дело возбуждено в Красноярском крае после случая с беременностью 13-летней школьницы из Железногорска, отцом ребенка которой, по информации СМИ, мог стать 10-летний мальчик.
Футбол
Генсек РФС раскритиковал решение расширить Премьер-лигу
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев выступил с критикой решения собрания клубов Российской Премьер-лиги проголосовать за расширение элитного дивизиона чемпионата страны до 18 команд.
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Карелии не превышает эпидпорог
В Петрозаводске за третью неделю года зарегистрировано 2036 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что ниже эпидемического порога на 15,3%.
Гаджеты
В сети опубликовали первые фотографии Xiaomi Mi 10 Pro
Сегодня в сети появились первые фотографии Xiaomi Mi 10 Pro с камерой на 108 Мп.
Общество
Госдума отменит комиссию за платежи по ЖКХ
В Госдуме хотят запретить брать дополнительную комиссию при оплате услуг ЖКХ.
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Макгрегор нокаутировал Серроне на UFC 246
Экс-чемпион очень быстро нокаутировал американца Дональда Серроне в бою на турнире UFC 246.
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Дмитрий Песков ответил на слухи о досрочных выборах в Госдуму.
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Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сегодня Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
Интернет
Больше 70 тысяч фотографий девушек из Tinder попали в Сеть
Экономика
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых.
Здоровье
У потерявшей сиамского близнеца Гиты Резахановой диагностировали рак
Осенью 2019 года у Гиты Резахановой обнаружили рак толстой кишки.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.