Энергетика

РБКРБКСМИ узнали о планах Минска отложить переговоры с Россией по нефти

Россия и Белоруссия приостановили переговоры по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
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с чего всё началось

Белорусский транзит потребовал отсроченных мер

Минск до сих пор требовал повышения тарифа на 2020 год на 16,6%. Последний раунд переговоров с вице-премьером Белоруссии Игорем Ляшенко провел 16 января исполняющий обязанности вице-премьера РФ Дмитрий Козак.
Коммерсантъвчера в 17:15

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СМИ узнали о прекращении переговоров по транзиту нефти через Белоруссию

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«Коммерсантъ»: Москва и Минск отложат решение по тарифу на транзит нефти

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Переговоры о транзите российской нефти через Белоруссию затягиваются

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«Ъ»: переговоры об условиях прокачки нефти из РФ через Белоруссию могут отложить

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«Ъ»: переговоры по транзиту нефти из России через Белоруссию затягиваются

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Белорусский транзит потребовал отсроченных мер

Коммерсантъвчера в 17:15
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«КоммерсантЪ»: Беларусь и Россия остановила переговоры по транзиту нефти

КП - Беларусь03:24
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Автоматически обработано 7049 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором подал бы в отставку с поста главы государства.
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Вести.Ru 05:43
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Песков рассказал о деталях организации голосования по Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что механизм голосования по предложенным главой государства поправкам в Конституцию будет оформлен в ходе работы конституционной комиссии.
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Третий человек умер от нового типа коронавируса в Китае

АМИТЕЛ вчера в 21:45
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Общество

Новым пресс-секретарем Роскомнадзора назначена Елена Прохорова

На должность помощника руководителя Роскомнадзора, который курирует направление связей с общественностью и исполняет функции пресс-секретаря, назначена Елена Прохорова.
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Политика

Медведев оценил работу своего правительства

Медведев отметил, что за время работы его правительства инфляция снизилась с 15% до 3%, что является самым низким показателем за всю историю России.
BFM.ru вчера в 05:49
Происшествия

В Самарской области угнали машину с ребенком

20 января в Кинеле Самарской области возле дома №27 по улице Ульяновской неизвестный человек украл припаркованный автомобиль, когда в нем находился четырехлетний ребенок, сообщила служба спасения в своем аккаунте социальной сети.
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По Крымскому мосту проехали первые 100 поездов

С момента запуска железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив проехали 100 поездов.
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Халифа Хафтар принял приглашение президента РФ Путина посетить Москву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара в очередной раз посетить Москву.
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Первыми должны выйти GeForce RTX 3080 и RTX 3070, а китайскому интернет-ресурсу уже стали известны некоторые характеристики этих видеокарт.
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Американский певец Дэвид Олни умер на сцене во время концерта

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В Москве появился новый вид арендного бизнеса — частные инвесторы начали покомнатно сдавать квартиры одиноким людям, которые стремятся создать семью.
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Названа стоимость спецверсии «УАЗ Патриот» Antarctic Edition

16 января сообщалось, что полностью новый внедорожник «УАЗ Патриот» появится на российском рынке во второй половине 2021 года.
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Благодаря хорошим результатам на январских этапах Кубка IBU Павлова в минувшую субботу получила возможность выступить в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
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Звезда Comedy Woman Мария Кравченко тоже решила приобщить свою четырехлетнюю дочь Вику к миру моды.
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