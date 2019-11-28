Москва рассчитывает обсудить вопрос об изменении своих квот на добычу нефти, установленных в рамках ОПЕК. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в России и в Организации стран — экспортеров нефти.

СМИ узнали о планах России обсудить корректировку квот на встрече ОПЕК

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