Энергетика
РБКСМИ узнали о планах России обсудить корректировку квот на встрече ОПЕК
Москва рассчитывает обсудить вопрос об изменении своих квот на добычу нефти, установленных в рамках ОПЕК. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в России и в Организации стран — экспортеров нефти.
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Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Происшествия
Пьяная москвичка ударила полицейского и выбила стекло служебной машины
Задержанная в Москве девушка ударила сотрудника полиции, а после выбила стекло в машине по дороге на медосвидетельствование, сообщает в четверг пресс-служба столичного главка МВД По информации ведомства, в среду вечером в отдел полиции Мещанского района за мелкое хулиганство была доставлена 26-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения.
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Политика
Стала известна реакция Макрона на послание Путина по ракетам
Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение российского коллеги Владимира Путина о необходимости введении в Европе моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine со ссылкой на ответное письмо главы Пятой республики главе РФ.
Общество
В Совфеде оценили законопроект о выходном 31 декабря
Законопроект, который предлагает сделать 31 декабря выходным днем, необходимо рассмотреть, выслушать мнение разных сторон, такое предложение разумно, заявил RNS председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.
Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Политика
МИД Китая отреагировал на закон США по Гонконгу
20 ноября власти Китая решительно осудили принятие сенатом США законопроекта «О защите прав человека и демократии в Гонконге», предусматривающего введение санкций в отношении тех, кто нарушает права человека.
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин в третий раз стал отцом
Сегодня стало известно, что в семье бывшего мужа Юлии Началовой Евгения Алдонина случилось радостное событие: супруга футболиста, Ольга, подарила ему дочь.
Происшествия
Новосибирскую школьницу после скандального чаепития пнул одноклассник
Экономика
Потенциальных банкротов в России стало больше миллиона человек
В число потенциальных банкротов по кредитным обязательствам были включены кредиторы, формально попадающие под действие закона о банкротстве - их долг составляет от полумиллиона рублей, а необходимые платежи не осуществляются свыше 90 дней.
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Глава города Кемерово Илья Середюк рассказал журналистам, почему было решено купить новогоднюю ель для центральной площади почти за 18 миллионов рублей.
Происшествия
Экс-главу правления банка «Советский» приговорили к трём годам колонии
Бывшего председателя правления банка «Советский» Андрея Карпова приговорили к трём годам колонии общего режима по обвинению в растрате более 1,7 млрд рублей.
Общество
В Великобритании допустили отречение Елизаветы II от престола
Британская королева Елизавета II может отречься от престола в пользу своего сына Чарльза в течение ближайших 18 месяцев.
Общество
Две двухдневные рабочие недели ждут россиян
Согласно производственному календарю, утвержденному правительством России, в конце текущего и начале следующего года работающих граждан России ожидают две двухдневные рабочие недели.
Армия и оружие
России впервые удалось собрать Ту-160М
«Казанский авиационный завод» (КАЗ) собрал первый модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М, сообщает ТАСС.
Наука
В Якутии обнаружены останки щенка самой древней собаки в мире
Происшествия
Во Франции задержаны за селфи двое выходцев из Чечни
Двоих выходцев из Чечни задержали во Франции по подозрению в оправдании терроризма.
Политика
Путин приехал в резиденцию «Ала-Арча» в Бишкеке на саммит ОДКБ
Президент России Владимир Путин прибыл в резиденцию президента Киргизии "Ала-Арча", где пройдет саммит ОДКБ.
Общество
Поезд с душем в плацкарте отправился в свой первый рейс
Фирменный поезд "Белогорье" из 6 купейных и 10 плацкартных вагонов отправился в первый рейс.
Общество
Мать девочки из США с «пятном Бэтмена» показала дочку после операции
Американка Кэрол Феннер, которая привезла в Краснодар свою дочь Луну для лечения, показала первые результаты операции по удалению у девочки огромного родимого пятна на лице.
Политика
Обыски проходят у волонтера Маруси Зверобой, угрожавшей Зеленскому
Волонтер Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Биленька), угрожавшая вместе с депутатом Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейской солидарности" Софией Фединой главе государства Владимиру Зеленскому, в четверг утром опубликовала видео, на котором к ней домой пришли с обысками силовики.
Армия и оружие
Турция показала видео испытаний С-400 против F-16
Технологии
Сервис объявлений «Юла» запустил видеозвонки
Сегодня стало известно, что сервис бесплатных объявлений «Юла» добавил видеозвонки.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Политика
Опрос: рейтинг Зеленского упал до 52%
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал до 52% поддержки населения.
Общество
Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России
Гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в декабре в Москве составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей).
Происшествия
Бывшего замглавы Железноводска подозревают в мошенничестве на 60 млн
"Своими противоправными действиями подозреваемые совершили хищение имущества поставщиков, зарегистрированных на территории Ставропольского края, Краснодарского края, Волгоградской области, на сумму свыше 60 млн рублей", — сообщает пресс-служба ГСУ по СКФО.
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