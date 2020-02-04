с чего всё началось

Новые санкции против проекта газопровода «Северный поток-2» со стороны США могут быть введены уже в феврале-марте 2020 года. Об этом сообщает немецкое деловое издание Handelsblatt со ссылкой на источники среди дипломатов в Вашингтоне.

СМИ узнали о планах США расширить санкции против «Северного потока-2»

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Культура Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул» Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.

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