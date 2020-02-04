Политика

РБКРБКСМИ узнали о планах США расширить санкции против «Северного потока-2»

Новые санкции против проекта газопровода «Северный поток-2» со стороны США могут быть введены уже в феврале-марте 2020 года. Об этом сообщает немецкое деловое издание Handelsblatt со ссылкой на источники среди дипломатов в Вашингтоне.
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с чего всё началось
В статье говорится
, что если Россия «попытается завершить строительство оставшихся километров трубопровода в Балтийском море, то палата представителей и сенат готовы принять ещё один закон о санкциях».
RT на русском10:49

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СМИ узнали о планах США расширить санкции против «Северного потока-2»

РБК10:39

СМИ рассказали о новых санкциях США против «Северного потока — 2»

РИА Новости10:50

СМИ узнали о сроках введения новых санкций против «Северного потока – 2»

Известия10:49

Handelsblatt: США могут ввести новые санкции по «Северному потоку — 2»

RT на русском10:49

Handelsblatt: США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2»

Коммерсантъ10:58

СМИ: США намерены ввести новые санкции против «Северного потока - 2»

ТАСС10:30

Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»

Lenta.ru10:19
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:13, Ашберн
Экономика

Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам

«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
РБК 07:07
Общество

Возвращающиеся из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области

Россияне и граждане других стран, которые приняли решение покинуть китайскую провинцию Хубэй, пройдут двухнедельный карантин в Тюменской области, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 08:45
Культура

Собчак и Гордон станут ведущими ток-шоу на Первом канале

Газета.Ru вчера в 14:04
Армия и оружие

Лавров назвал невыполненные Турцией обязательства по Идлибу

Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» заявил, что Турция на данный момент «не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые призваны были разрешить проблему Идлиба в корне».
RT на русском 10:09
Культура

Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»

Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург вчера в 12:50
Происшествия

Во Франции зарезали чеченского блогера

Коммерсантъ 06:46
Политика

Эрдоган объяснил приветствие караула в Киеве словами «слава Украине»

Президент Турции Тайип Эрдоган объяснил, почему использовал лозунг "слава Украине" в качестве приветствия почетного караула в Киеве.
Газета.Ru 08:57
Общество

Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Еще одно положение законопроекта предусматривает, что к роботам-коллекторам будут применяться те же требования: они смогут сообщать должникам только имя и идентификационный номер.
Ведомости вчера в 22:34
Общество

В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
РИА Новости вчера в 12:27
Музыка

Стал известен список претендентов на участие в Евровидении от России

Афиша Daily 09:47
Игры

Возможно, Platinum Games вынесет на Kickstarter порт The Wonderful 101

Игромания.ру 01 февраля в 15:04
Культура

«Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»

«Первый канал» не будет транслировать вручение премии «Оскар» в 2020 г. Трансляции нет в сетке телеканала в ночь с 9 на 10 февраля, обратил внимание «Коммерсантъ».
Ведомости 09:54
Общество

Стрелков ответил на обвинения по делу MH17

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков не признал себя виновным по делу о крушении Boeing MH17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, сообщает Interfax.
Рамблер 07:07
Политика

Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Череповец остановил свой кортеж, чтобы пообщаться с жителями города.
Взгляд.ру 08:50
Шоу-бизнес

Любовь Успенская выкупила дочь у НТВ за 100 тысяч рублей

Лера Кудрявцева извинилась перед Любовью Успенской за скандальный эфир на НТВ.
StarHit.ru 08:00
Политика

Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»

В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
REGNUM 04:08
Армия и оружие

На Параде 9 мая покажут 24 новейших образца военной техники

Сразу двадцать четыре новейших образца боевой техники впервые представят общественности на военном параде, который пройдет 9 мая на Красной площади.
Российская газета 05:02
Общество

Ансамбль Северного флота не пустили на фестиваль культуры в Норвегию

Отказ на въезд в Норвегию для участия в фестивале культуры Barents Spektake получил ансамбль песни и пляски Северного флота РФ.
REGNUM 09:06
Происшествия

В Цхинвале нашли мертвым советника России в Южной Осетии

РБК вчера в 09:33
Политика

Голосование в Айове: демократы проиграли сами себе

Традиционно первым штатом, в котором происходит голосование за потенциальных кандидатов от двух основных партий, является Айова.
РИА Новости 10:06
Здоровье

Саратовский губернатор прокомментировал данные по убыли населения

Напомним, ранее опубликовали данные, согласно которым убыль населения в 2019 году в Саратовской области составила 19 тысяч человек.
Регион 64 10:13
Энергетика

Платежи «Газпрома» принесли Украине треть доходов бюджета

«Нафтогаз Украины» в январе получил от российского «Газпрома» 578,4 миллиона долларов платежей за транзит газа.
Lenta.ru 09:41
Культура

В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»

Очередные эпизоды седьмого сезона популярного сериала "Сваты" снимают в Белоруссии.
Уфимские Заметки 02 февраля в 09:10
Политика

В Госдуму поступило 89 поправок к проекту об изменении Конституции

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что в профильный комитет поступило 89 поправок к проекту об изменении Конституции России.
РИА Новости 09:14
Происшествия

Федерация бокса России в понедельник объявит решение по Кушиташвили

РИА Новости вчера в 02:26
Футбол

«Тамбов» проведет матчи РПЛ в Нижнем Новгороде

МК-Спорт 08:35
Политика

Украинский депутат в переписке назвал премьера гомиком

Журналисты засняли депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы" Илью Киву за перепиской, в которой он назвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука "гомиком".
РИА Новости 10:37
Армия и оружие

Бывший наёмник из Германии раскритиковал ВСУ

Бывший наёмник разорвал контракт с ВСУ и намерен вернуться обратно в Германию.
REGNUM 07:20
Авто

В России нашли новые автомобили за 349 тысяч рублей

RuNews24.ru вчера в 13:28
Единоборства

Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
ТАСС Спорт вчера в 05:31
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