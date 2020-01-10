Армия и оружие
РИА НовостиWP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военного
По информации издания, Соединенные Штаты провели отдельную безуспешную операцию против Абдула Резы Шахлаи, одного из ведущих командиров Корпуса стражей исламской революции. Сулеймани возглавлял этот корпус.
Читать в источнике
Оценить131
с чего всё началось
В тот день, когда США в Багдаде ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением «Аль-Кудс», американские военные пытались убить еще одного высокопоставленного иранского военачальника — Абдула Резу Шахлаи, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.РБКвчера в 15:03
Подробнее о событии
Показать все источники
The Washington Post: США планировали убить еще одного иранского командира в Йемене
Коммерсантъвчера в 15:47
США провели еще одну операцию против командира КСИР в день убийства Сулеймани
Слово и Деловчера в 15:43
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 02:12, Ашберн
Общество
Умер султан Омана, правивший полвека
Султан Кабус бен Саид, правивший Оманом с 1970 года, умер в пятницу в возрасте 79 лет, сообщает Оманское агентство новостей.
Авто
В Германии продают 34 военных Гелика по заманчивым ценам
Немецкая компания Autohaus Lorinser, являющаяся дилером Mercedes-Benz, выставила на продажу сразу 34 внедорожника G-класса по привлекательным ценам — почти все стоят меньше 20 000 евро (1,36 миллиона рублей), тогда как новый Гелик обойдётся минимум в 7 940 000 рублей.
Политика
Роухани пообещал наказать виновных в катастрофе украинского Boeing
Иран продолжит расследование катастрофы Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» и привлечет к ответственности виновных, заявил президент страны Хасан Роухани.
Общество
На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком
Интернет-пользователи собрали для школьника 1,5 миллиона рублей. Теперь жизнь маленькой семьи из Алтайского края полностью изменилась.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Культура
Найдена утерянная версия песни Высоцкого «Райские яблоки»
Происшествия
Полиция во Флориде задержала иранца с мачете возле резиденции Трампа
В штате Флорида возле загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго был задержан иранский гражданин, вооруженный мачете и ножами.
Экономика
Эксперты оценили в $900 млн потери бюджета от «игры кодами» на мазуте
Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) недоплатили в бюджет более 55 млрд руб. (около $900 млн) в январе—октябре 2019 года, избегая экспортных пошлин путем «игры кодами» при таможенном декларировании темных нефтепродуктов (мазута).
Политика
Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Армия и оружие
На Украине назвали состояние Черноморского флота плачевным
Председатель Всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк назвал состояние Черноморского флота ВМФ России плачевным, его слова приводит издание «Обозреватель».
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия
Герцог и герцогиня Сассекские отказались от обязанностей и привилегий «старших» членов британской королевской семьи.
Политика
Видео экс-депутата Рады с угрозой в адрес Путина высмеяли в Сети
Наука
Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни
Как стало известно Today News Ufa из результатов, опубликованных в журнале European Journal of Preventive Cardiology люди регулярно пьющие зеленый чай меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.
Космос
В Млечном Пути найдена колоссальная «волна» газа и молодых звезд
В основу исследования легли данные, полученные европейским космическим аппаратом Gaia. Он измерил положение и движение звезд Млечного Пути.
Армия и оружие
Перемирие в Сирии продержалось сутки
Политика
В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой
Космос
NASA провело испытания нового марсианского ровера
Ровер уже прошел первые испытания и готов отправляться на исследования соседней планеты.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Происшествия
Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов
Армия и оружие
«Ильюшин» перенёс поставку двух Ил-76МД-90А на 2020 год
Общество
Петросян прокомментировал приостановку выпуска «Смехопанорамы»
Артист Евгений Петросян прокомментировал в интервью телеканалу "360" решение ВГТРК приостановить производство программы "Смехопанорама".
Армия и оружие
В Тихом океане появятся спецчасти США для борьбы с Россией и Китаем
На островах Тихого океана появятся новые американские подразделения, оснащенные высокоточным и дальнобойным оружием (например, гиперзвуковыми ракетами).
Игры
В сеть «утекла» информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok
Политика
На Украине рассказали о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Технологии
Цукерберг спрогнозировал изменения в мире на ближайшие 10 лет
Основатель и глава компании Facebook Марк Цукерберг дал прогноз развития технологий и общества на ближайшие 10 лет.
Общество
Жители России увидят первое в этом году лунное затмение
Первое полутеневое затмение Луны в этом году состоится 10 января и будет видно на всей территории России, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Спорт
МОК может пересмотреть дела оправданных CAS российских спортсменов
Международный олимпийский комитет рассматривает возможность пересмотра дел российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году и оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) в 2018 году.