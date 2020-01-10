с чего всё началось

По информации издания, Соединенные Штаты провели отдельную безуспешную операцию против Абдула Резы Шахлаи, одного из ведущих командиров Корпуса стражей исламской революции. Сулеймани возглавлял этот корпус.

WP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военного

Общество Умер султан Омана, правивший полвека Султан Кабус бен Саид, правивший Оманом с 1970 года, умер в пятницу в возрасте 79 лет, сообщает Оманское агентство новостей.

Авто В Германии продают 34 военных Гелика по заманчивым ценам Немецкая компания Autohaus Lorinser, являющаяся дилером Mercedes-Benz, выставила на продажу сразу 34 внедорожника G-класса по привлекательным ценам — почти все стоят меньше 20 000 евро (1,36 миллиона рублей), тогда как новый Гелик обойдётся минимум в 7 940 000 рублей.

Происшествия В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".

Наука Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни Как стало известно Today News Ufa из результатов, опубликованных в журнале European Journal of Preventive Cardiology люди регулярно пьющие зеленый чай меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.

Происшествия Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.

Общество Петросян прокомментировал приостановку выпуска «Смехопанорамы» Артист Евгений Петросян прокомментировал в интервью телеканалу "360" решение ВГТРК приостановить производство программы "Смехопанорама".

Общество Жители России увидят первое в этом году лунное затмение Первое полутеневое затмение Луны в этом году состоится 10 января и будет видно на всей территории России, сообщили в пресс-службе Московского планетария.