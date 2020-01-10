Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиWP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военного

По информации издания, Соединенные Штаты провели отдельную безуспешную операцию против Абдула Резы Шахлаи, одного из ведущих командиров Корпуса стражей исламской революции. Сулеймани возглавлял этот корпус.
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с чего всё началось
В тот день, когда США в Багдаде ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением «Аль-Кудс», американские военные пытались убить еще одного высокопоставленного иранского военачальника — Абдула Резу Шахлаи, сообщает
 The Washington Post со ссылкой на источники.
РБКвчера в 15:03

Подробнее о событии

The Washington Post: США планировали убить еще одного иранского командира в Йемене

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WP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военачальника

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WP узнала о провалившемся покушении США на еще одного иранского командира

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США провели еще одну операцию против командира КСИР в день убийства Сулеймани

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Известиявчера в 14:22

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РИА Новостивчера в 13:53

Washington Post: Американцы готовились уничтожить еще одного иранского командира

URA.Ruвчера в 15:42
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Умер султан Омана, правивший полвека

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Киев потребовал от Ирана «полного признания вины» из-за сбитого Boeing

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Журнал Авто.ру 09 января в 23:30
Политика

Роухани пообещал наказать виновных в катастрофе украинского Boeing

Иран продолжит расследование катастрофы Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» и привлечет к ответственности виновных, заявил президент страны Хасан Роухани.
Rambler News Service 00:58
Общество

На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком

Интернет-пользователи собрали для школьника 1,5 миллиона рублей. Теперь жизнь маленькой семьи из Алтайского края полностью изменилась.
Российская газета вчера в 07:00
Происшествия

В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
РИА Новости вчера в 07:02
Культура

Найдена утерянная версия песни Высоцкого «Райские яблоки»

iReactor вчера в 21:09
Происшествия

Полиция во Флориде задержала иранца с мачете возле резиденции Трампа

В штате Флорида возле загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго был задержан иранский гражданин, вооруженный мачете и ножами.
РБК вчера в 23:28
Экономика

Эксперты оценили в $900 млн потери бюджета от «игры кодами» на мазуте

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) недоплатили в бюджет более 55 млрд руб. (около $900 млн) в январе—октябре 2019 года, избегая экспортных пошлин путем «игры кодами» при таможенном декларировании темных нефтепродуктов (мазута).
РБК 01:00
Политика

Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
RT на русском 01:01
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Газета.Ru вчера в 13:28
Армия и оружие

На Украине назвали состояние Черноморского флота плачевным

Председатель Всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк назвал состояние Черноморского флота ВМФ России плачевным, его слова приводит издание «Обозреватель».
Lenta.ru вчера в 22:01
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Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия

Герцог и герцогиня Сассекские отказались от обязанностей и привилегий «старших» членов британской королевской семьи.
RT на русском 09 января в 12:23
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Видео экс-депутата Рады с угрозой в адрес Путина высмеяли в Сети

Невские Новости вчера в 22:33
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Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни

Как стало известно Today News Ufa из результатов, опубликованных в журнале European Journal of Preventive Cardiology люди регулярно пьющие зеленый чай меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.
ToDay News Ufa 09 января в 07:03
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В Млечном Пути найдена колоссальная «волна» газа и молодых звезд

В основу исследования легли данные, полученные европейским космическим аппаратом Gaia. Он измерил положение и движение звезд Млечного Пути.
Портал Поиск 09 января в 15:31
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Перемирие в Сирии продержалось сутки

Lenta.ru вчера в 08:14
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В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой

РИА Новости вчера в 03:54
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NASA провело испытания нового марсианского ровера

Ровер уже прошел первые испытания и готов отправляться на исследования соседней планеты.
Naked Science 04 января в 19:01
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Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 05:16
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Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Известия вчера в 06:31
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«Ильюшин» перенёс поставку двух Ил-76МД-90А на 2020 год

Военное обозрение 01:32
Общество

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Артист Евгений Петросян прокомментировал в интервью телеканалу "360" решение ВГТРК приостановить производство программы "Смехопанорама".
РИА Новости вчера в 16:59
Армия и оружие

В Тихом океане появятся спецчасти США для борьбы с Россией и Китаем

На островах Тихого океана появятся новые американские подразделения, оснащенные высокоточным и дальнобойным оружием (например, гиперзвуковыми ракетами).
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В сеть «утекла» информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok

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На Украине рассказали о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing

Lenta.ru вчера в 13:45
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Цукерберг спрогнозировал изменения в мире на ближайшие 10 лет

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Первое полутеневое затмение Луны в этом году состоится 10 января и будет видно на всей территории России, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
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Армия и оружие

Российским вертолетоносцам решили дать имена от «Мистралей»

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МОК может пересмотреть дела оправданных CAS российских спортсменов

Международный олимпийский комитет рассматривает возможность пересмотра дел российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году и оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) в 2018 году.
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-майор и командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции, предназначенного для проведения спецопераций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани помогал правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. 3 января 2020 года был убит в Багдаде в результате целенаправленного авиаудара ВВС США.
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