Госпогранслужба Украины предложила выделить еще 4,5 млрд грн (около $168,7 млн) на проект «Стена» по укреплению государственной границы с Россией, а также продлить сроки ее строительства до 2025 года. Об этом со ссылкой на пояснительную записку ведомства передает УНИАН.

СМИ узнали о планах Украины выделить еще $170 млн на «стену» с Россией

Происшествия Стрелявшего в людей экс-депутата Петербурга лишили партбилета ЕР Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 13:04 — REGNUM Выстрелившего в людей бывшего муниципального депутата Петербурга на время решили членства в партии «Единая Россия». 220

Кино Apple показал тизер сериала по романам Айзека Азимова На Всемирной конференции разработчиков Apple представила новый проект для своей стриминговой платформы Apple TV Plus — сериал «Основание», основанный на научно-фантастических романах Айзека Азимова.

Религия Схиигумен Сергий рассказал о своём уголовном прошлом Бывший духовник Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий рассказал в своём новом видеообращении о том, как отсидел за убийство человека, а позже стал священником. 10

Кино Умер режиссер фильмов о «Бэтмене» Джоэл Шумахер Режиссер фильмов о "Бэтмене" Джоэл Шумахер скончался в США в возрасте 80 лет, сообщает издание Variety.

Общество Москва переходит к новому этапу снятия ограничений Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений. 903

Общество В России работающим пенсионерам продлят больничные Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные. 1K

Космос Плутон изначально был океанической планетой Другие планетологи считают, что Плутон в первые мгновения своей существования был теплой планетой, и его поверхность была покрыта океаном и атмосферой из азота и углеводородов. 1

Политика Защита по делу MH17 запросит расследовать радиолокационные данные Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины Олега Пулатова запросит продолжение расследования по радиолокационными данным, чтобы установить, находились ли истребитель или ракета поблизости с пассажирским самолетом в день трагедии, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник. 20

Космос «Роскосмос» завершил испытания нового ионного двигателя ИД-200 КР Как сообщало агентство ТАСС, специалисты госкорпорации «Роскосмос» успешно завершили огневые стыковочные испытания нового ионного двигателя ИД-200КР. Эта силовая установка разрабатывается в Центре имени Келдыша. 86

Технологии «Яндекс» прекратит публиковать рейтинги популярных сайтов Со 2 июля публичный рейтинг интернет-проектов «Яндекс.Радар» продолжит показывать аудиторные данные только для сайтов экосистемы «Яндекса», говорится в письме, которое интернет-компания разослала своим партнерам (есть у РБК). 3

Энергетика Польша променяет российский газ на американский Президент польского энергетического концерна Ежи Квечиньский рассказал, что после завершения контракта с Россией республика променяет газ, традиционно получаемый от своего соседа, на американский, сообщает ТАСС. 57

Экономика На заседании 23 июня Госдума рассмотрит отчет Банка России 23 июня Государственная Дума рассмотрит отчет Банка России за 2019 год. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. 28