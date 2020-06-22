Госпогранслужба Украины предложила выделить еще 4,5 млрд грн (около $168,7 млн) на проект «Стена» по укреплению государственной границы с Россией, а также продлить сроки ее строительства до 2025 года. Об этом со ссылкой на пояснительную записку ведомства передает УНИАН.

СМИ узнали о планах Украины выделить еще $170 млн на «стену» с Россией

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