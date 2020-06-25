Экономика
РБКСМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога
Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
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с чего всё началось
Из-за мер поддержки отрасли может подорожать софт Правительство нашло способ компенсировать упущенные доходы бюджета от объявленного президентом 23 июня «налогового маневра» в IT-отрасли.Коммерсантъвчера в 13:08
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Экономика
Ничто так не пугает американские индексы, как возвращение коронавируса
Три основных фондовых индекса США в среду показали наиболее сильное за две недели дневное снижение, так как рост числа случаев коронавируса в США усилил опасения ещё одной волны блокировок и увеличения экономического ущерба.
ПРАЙМ 01:50
Здоровье
За сутки в ВСУ выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине выявили 833 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 23 июня в 04:19
Энергетика
С 1 июля в Ростовской области повысят тарифы на услуги ЖКХ
Через неделю, с 1 июля в Ростовской области начнут действовать новые тарифы на услуги ЖКХ.
Kursk.com вчера в 15:22
Общество
Россиян ждет вторая подряд короткая рабочая неделя
Россиян снова ждет сокращенная рабочая неделя в связи с голосованием по поправкам в Конституцию, передает РИА Новости.
Вести.Ru 02:42
Политика
Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ
Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
Газета.Ru 23 июня в 14:53
Армия и оружие
Истребитель F-35A испытали сбросом термоядерной бомбы
Американские военные провели серию испытаний истребителя F-35A Lightning II сбросом массо-габаритного макета перспективной термоядерной бомбы B61-12 с боевой частью изменяемой мощности.
N+1 02:33
Политика
Токаев уверен, что в Казахстане нельзя ущемлять русский язык
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что укрепление позиций государственного - казахского - языка не должно приводить к ущемлению русского языка.
РИА Новости 02:47
Политика
США направят дополнительные войска в Польшу
РИА Новости вчера в 16:17
Политика
Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео
Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади.
РИА Новости вчера в 08:01
Общество
В России выявили 7113 новых случаев заражения коронавирусом
В России зарегистрировали 7113 новых случаев COVID-19, умерли 92 человека, выписались 6342, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:59
Происшествия
Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы
Lenta.ru вчера в 19:14
Космос
Отличие видимой и обратной стороны Луны объяснили планетологи
Ученые определили, что на видимой стороне спутника Земли извергалось в 4-13 раз больше магмы, чем на обратной стороне, что и объясняет разницу толщины коры между видимой и обратной сторонами Луны.
ИА Красная Весна 22 июня в 12:23
Наука
Древние рыбы, несмотря на схожесть с осетрами, не являлись их предками
Ученые выяснили, что эволюционные изменения, благодаря которым, возникли предки осетров были крайне комплексными: рыбы подстраивались под специфические условия окружающей среды, и именно эти изменения (приобретение черт, напоминающих современных осетров) в конечном счете позволили им выжить.
Машины и Механизмы 22 июня в 18:46
Политика
В делегации президента Киргизии выявили коронавирус
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не принимал участия в параде Победы на Красной площади в Москве, поскольку у двоих членов его делегации выявили COVID-19.
BFM.ru вчера в 13:08
Экономика
В России увеличат пенсии по старости
В России планируют увеличить размер пенсий по старости.
МонаВиста 23 июня в 08:50
Здоровье
192 человека заболели коронавирусом в Свердловской области за сутки
Уральский меридиан 03:33
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей до 16 лет
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет.
Реальное время 23 июня в 14:05
Технологии
Эксперт рассказал, почему не надо хранить личную информацию в телефоне
Понятно, что в случае кражи сим-карту можно заблокировать, но никогда не стоит держать сверхважную информацию — где лежат ключи от дома, какие номера у ваших сейфовых ячеек — в мобильном телефоне, добавил он.
ПРАЙМ вчера в 19:03
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала
В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru вчера в 09:00
Шоу-бизнес
Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым
Актер Иван Охлобыстин в беседе со StarHit рассказал о последнем разговоре с Михаилом Ефремовым.
РИА Новости 23 июня в 21:45
Политика
Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru вчера в 11:06
Общество
Три четверти российских работников вернулись с удаленки в офисы
После снятия режима самоизоляции и ослабления ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, только 25% опрошенных россиян остались работать в удаленном режиме.
РБК вчера в 22:01
Политика
На Украине рассказали о плане по уничтожению страны
Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
Общество
«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину
Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
Политика
Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения
РИА Новости вчера в 12:27
Политика
Президента Косово обвинили в военных преступлениях 1990-х годов
После начала войны НАТО против Югославии создал свое правительство, в котором стал премьер-министром, однако президентом уже не контролировавшегося сербскими властями Косово стал только в 2016 году.
Новые Известия вчера в 13:35
Политика
Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал
Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
Финансы
Сбербанк снизил ставки по кредитам
Сбербанк снизил минимальную процентную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процентный пункт — с 12,9% до 11,9%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка, поступившем в РБК.
РБК 03:45