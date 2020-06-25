Экономика

РБКРБКСМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога

Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
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с чего всё началось

Иного нет у нас IT

Из-за мер поддержки отрасли может подорожать софт Правительство нашло способ компенсировать упущенные доходы бюджета от объявленного президентом 23 июня «налогового маневра» в IT-отрасли.
Коммерсантъвчера в 13:08

Подробнее о событии

Льготы для IT-компаний могут компенсировать отменой нулевого НДС на софт

News.ruвчера в 17:48

«Коммерсантъ» узнал от планах отменить нулевой НДС на программное обеспечение

Ведомостивчера в 23:06

СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога

РБКвчера в 21:37

«Ъ»: льготы для IT предлагают компенсировать отменой нулевого НДС на продажу софта

ТАССвчера в 20:38

«Коммерсантъ» узнал о возможном подорожании софта из-за налогового маневра для IT

Интерфакс03:32

Ъ: обещанные Путиным льготы для IT могут компенсировать отменой нулевого НДС на продажу софта

Znak.comвчера в 15:49

Иного нет у нас IT

Коммерсантъвчера в 13:08
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Экономика

Ничто так не пугает американские индексы, как возвращение коронавируса

Три основных фондовых индекса США в среду показали наиболее сильное за две недели дневное снижение, так как рост числа случаев коронавируса в США усилил опасения ещё одной волны блокировок и увеличения экономического ущерба.
ПРАЙМ 01:50
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Здоровье

За сутки в ВСУ выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине выявили 833 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 23 июня в 04:19
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Энергетика

С 1 июля в Ростовской области повысят тарифы на услуги ЖКХ

Через неделю, с 1 июля в Ростовской области начнут действовать новые тарифы на услуги ЖКХ.
Kursk.com вчера в 15:22
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Общество

Россиян ждет вторая подряд короткая рабочая неделя

Россиян снова ждет сокращенная рабочая неделя в связи с голосованием по поправкам в Конституцию, передает РИА Новости.
Вести.Ru 02:42
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Политика

Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ

Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
Газета.Ru 23 июня в 14:53
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Армия и оружие

Истребитель F-35A испытали сбросом термоядерной бомбы

Американские военные провели серию испытаний истребителя F-35A Lightning II сбросом массо-габаритного макета перспективной термоядерной бомбы B61-12 с боевой частью изменяемой мощности.
N+1 02:33
Политика

Украина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму

РИА Новости 02:56
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Политика

Токаев уверен, что в Казахстане нельзя ущемлять русский язык

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что укрепление позиций государственного - казахского - языка не должно приводить к ущемлению русского языка.
РИА Новости 02:47
Политика

США направят дополнительные войска в Польшу

РИА Новости вчера в 16:17
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Политика

Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео

Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади.
РИА Новости вчера в 08:01
157
Общество

В России выявили 7113 новых случаев заражения коронавирусом

В России зарегистрировали 7113 новых случаев COVID-19, умерли 92 человека, выписались 6342, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:59
1
Происшествия

Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы

Lenta.ru вчера в 19:14
11
Космос

Отличие видимой и обратной стороны Луны объяснили планетологи

Ученые определили, что на видимой стороне спутника Земли извергалось в 4-13 раз больше магмы, чем на обратной стороне, что и объясняет разницу толщины коры между видимой и обратной сторонами Луны.
ИА Красная Весна 22 июня в 12:23
4
Наука

Древние рыбы, несмотря на схожесть с осетрами, не являлись их предками

Ученые выяснили, что эволюционные изменения, благодаря которым, возникли предки осетров были крайне комплексными: рыбы подстраивались под специфические условия окружающей среды, и именно эти изменения (приобретение черт, напоминающих современных осетров) в конечном счете позволили им выжить.
Машины и Механизмы 22 июня в 18:46
Политика

В делегации президента Киргизии выявили коронавирус

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не принимал участия в параде Победы на Красной площади в Москве, поскольку у двоих членов его делегации выявили COVID-19.
BFM.ru вчера в 13:08
712
Экономика

В России увеличат пенсии по старости

В России планируют увеличить размер пенсий по старости.
МонаВиста 23 июня в 08:50
7K
Здоровье

192 человека заболели коронавирусом в Свердловской области за сутки

Уральский меридиан 03:33
1,2K
Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
661
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей до 16 лет

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет.
Реальное время 23 июня в 14:05
5,8K
Технологии

Эксперт рассказал, почему не надо хранить личную информацию в телефоне

Понятно, что в случае кражи сим-карту можно заблокировать, но никогда не стоит держать сверхважную информацию — где лежат ключи от дома, какие номера у ваших сейфовых ячеек — в мобильном телефоне, добавил он.
ПРАЙМ вчера в 19:03
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала

В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru вчера в 09:00
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Шоу-бизнес

Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым

Актер Иван Охлобыстин в беседе со StarHit рассказал о последнем разговоре с Михаилом Ефремовым.
РИА Новости 23 июня в 21:45
328
Политика

Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru вчера в 11:06
1,2K
Общество

Три четверти российских работников вернулись с удаленки в офисы

После снятия режима самоизоляции и ослабления ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, только 25% опрошенных россиян остались работать в удаленном режиме.
РБК вчера в 22:01
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Политика

На Украине рассказали о плане по уничтожению страны

Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
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Общество

«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину

Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
142
Политика

Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

РИА Новости вчера в 12:27
1,9K
Политика

Президента Косово обвинили в военных преступлениях 1990-х годов

После начала войны НАТО против Югославии создал свое правительство, в котором стал премьер-министром, однако президентом уже не контролировавшегося сербскими властями Косово стал только в 2016 году.
Новые Известия вчера в 13:35
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Политика

Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал

Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
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Финансы

Сбербанк снизил ставки по кредитам

Сбербанк снизил минимальную процентную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процентный пункт — с 12,9% до 11,9%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка, поступившем в РБК.
РБК 03:45
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