Экономика

РБКРБКСМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога

Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
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с чего всё началось

Иного нет у нас IT

Согласно предложениям Минкомсвязи, проработать которые поручил первый вице-премьер Андрей Белоусов, льготы компенсирует возврат НДС на продажу софта. Уже в 2021 году это должно принести в бюджет 42,5 млрд руб.
Коммерсантъвчера в 13:08

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«Коммерсантъ» узнал о возможном подорожании софта из-за налогового маневра для IT

Интерфакс03:32

«Коммерсантъ» узнал от планах отменить нулевой НДС на программное обеспечение

Ведомостивчера в 23:06

Из-за «налогового маневра» софт может подорожать

Телеканал 360°вчера в 21:17

СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога

РБКвчера в 21:37

Льготы для IT-компаний могут компенсировать отменой нулевого НДС на софт

News.ruвчера в 17:48

Ъ: обещанные Путиным льготы для IT могут компенсировать отменой нулевого НДС на продажу софта

Znak.comвчера в 15:49

Иного нет у нас IT

Коммерсантъвчера в 13:08
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Финансы

Сбербанк снизил ставки по кредитам

Сбербанк снизил минимальную процентную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процентный пункт — с 12,9 до 11,9%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка, поступившем в РБК.
РБК 04:10
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Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ вчера в 17:55
278
Общество

Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве

Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда вчера в 05:04
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Происшествия

ФСБ предотвратила провокацию на параде Победы в Москве

BFM.ru 00:15
3,3K
Общество

«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину

Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
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Шоу-бизнес

Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем

Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
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Политика

ЦИК: Голосование на Дальнем Востоке идет активно

"Очень приятно, что люди идут на избирательные участки", - отметил он и привел в пример один из небольших населенных пунктов на Чукотке, где к 10:00 местного времени проголосовали 58% избирателей.
Российская газета 04:28
Общество

Депутаты предложили отдать сотовые номера абонентам в собственность

Эксперты опасаются, что принятие проекта приведет к росту мошенничества и дальнейшему росту цен на "красивые" номера, которые и так достигают 1 млн руб. Депутаты Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предложили поправки к ст. 45 закона "О связи", следует из законопроекта, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 18:14
1
Политика

Премьер Косово отказался от переговоров с Сербией в США

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти сообщил, что отказался от участия в переговорах с руководством Сербии в Соединенных Штатах 27 июня.
Газета.Ru 04:02
Политика

В Кремле прокомментировали информацию об отъезде Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент Беларуси Александр Лукашенко побывал на приеме в Кремле после парада на Красной площади, передают «Ведомости».
Дождь вчера в 14:47
1,2K
Политика

Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал

Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
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Общество

В июле семьи с детьми снова получат по 10 тысяч рублей

Второй раз по 10 тысяч рублей получат российские семьи с детьми в июле.
Pressa40 23 июня в 11:11
6,6K
Футбол

Дмитрий Комбаров: итоги сезона РПЛ уже не будут справедливыми на 100%

Футболист самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров рассказал Анатолию Самохвалову о своем видении недостатков возобновленного чемпионата России, восхитился владельцем "Краснодара" Сергеем Галицким, объяснил, почему клуб "Сочи" ни в чем не виноват в истории с матчем против "Ростова", а также посоветовал не пиарить движение Black Lives Matter.
РИА Новости 03:30
Общество

В Югре за сутки коронавирусом заболели 319 человек

В Югре за сутки, на 25 июня, зарегистрировано 319 новых случаев заражения коронавирусом в 15 муниципальных образованиях.
Вестник 03:15
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Игры

Почему журналисты раскритиковали грядущую игру «Marvel’s Avengers»

Студия Square Enix в течение часа показывала нам свою игру «Marvel's Avengers», углубляясь в боевые действия и настройку персонажей.
Ридус вчера в 19:06
2
Футбол

Сёмин заявил, что Кикнадзе должен уйти из «Локомотива»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин призвал генерального директора клуба Василия Кикнадзе подать в отставку.
RT на русском 04:28
Общество

Рособрнадзор оценил готовность регионов к проведению ЕГЭ

Почти все российские регионы готовы к проведению кампании по сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
РБК 04:23
Общество

Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО

Около 120 операторов техосмотра направили письмо президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой пересмотреть принятые в прошлом году принципы реформы ТО, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 23:12
93
Шоу-бизнес

Продюсер рассказала о тайном романе Харламова с Серябкиной

Представитель шоумена Гарика Харламова рассказала о романтических отношениях юмориста и певицы Ольги Серябкиной.
ПолитРоссия 23 июня в 08:27
Шоу-бизнес

Моника Беллуччи впервые вышла в свет после карантина

RuNews24.ru вчера в 01:42
Политика

У президента Киргизии не выявлено коронавируса

Газета.Ru 02:35
714
Общество

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России

Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
РИА Новости вчера в 20:44
327
Политика

Украина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму

РИА Новости 02:56
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Кино

Netflix представит коллекцию короткометражек об изоляции

Стриминговый сервис Netflix готовит к выпуску коллекцию короткометражных фильмов, посвящённых жизни в изоляции.
News.ru 23 июня в 10:55
Происшествия

Прекращено первое уголовное «коронавирусное» дело в России

Образцов стал первым в России фигурантом уголовного дела по статье 236 о попытке нарушить санитарно-эпидемиологические правила.
Интерфакс 03:47
Общество

Восстановление «Лошарика» после пожара перенесено на 2021 год

Ремонт глубоководного аппарат АС-31 «Лошарик» перенесён на 2021 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.
Би-порт 03:20
2
Общество

В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета 23 июня в 10:40
3,1K
Армия и оружие

СМИ назвали «загадочное оружие», которым РФ способна отбить атаку США

Наличие у РФ зенитно-ракетных комплексов С-500 является сигналом для США, что попытка атаки большим количеством бомбардировщиков приведет к негативным последствиям для Вашингтона, пишет argumenti.ru со ссылкой на издание Sohu.
Радио Sputnik 23 июня в 11:15
3
Общество

В Тульской области выявлено 82 новых случая коронавируса

За последние сутки в Тульской области зарегистрировано 82 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Тульская пресса 04:30
689
Здоровье

192 человека заболели коронавирусом в Свердловской области за сутки

Уральский меридиан 03:33
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