Экономика
РБКСМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога
Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
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с чего всё началось
Согласно предложениям Минкомсвязи, проработать которые поручил первый вице-премьер Андрей Белоусов, льготы компенсирует возврат НДС на продажу софта. Уже в 2021 году это должно принести в бюджет 42,5 млрд руб.Коммерсантъвчера в 13:08
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Финансы
Сбербанк снизил ставки по кредитам
Сбербанк снизил минимальную процентную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процентный пункт — с 12,9 до 11,9%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка, поступившем в РБК.
РБК 04:10
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Общество
Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве
Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда вчера в 05:04
Общество
«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину
Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Политика
ЦИК: Голосование на Дальнем Востоке идет активно
"Очень приятно, что люди идут на избирательные участки", - отметил он и привел в пример один из небольших населенных пунктов на Чукотке, где к 10:00 местного времени проголосовали 58% избирателей.
Российская газета 04:28
Общество
Депутаты предложили отдать сотовые номера абонентам в собственность
Эксперты опасаются, что принятие проекта приведет к росту мошенничества и дальнейшему росту цен на "красивые" номера, которые и так достигают 1 млн руб. Депутаты Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предложили поправки к ст. 45 закона "О связи", следует из законопроекта, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 18:14
Политика
Премьер Косово отказался от переговоров с Сербией в США
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти сообщил, что отказался от участия в переговорах с руководством Сербии в Соединенных Штатах 27 июня.
Газета.Ru 04:02
Политика
В Кремле прокомментировали информацию об отъезде Лукашенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент Беларуси Александр Лукашенко побывал на приеме в Кремле после парада на Красной площади, передают «Ведомости».
Дождь вчера в 14:47
Политика
Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал
Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
Общество
В июле семьи с детьми снова получат по 10 тысяч рублей
Второй раз по 10 тысяч рублей получат российские семьи с детьми в июле.
Pressa40 23 июня в 11:11
Футбол
Дмитрий Комбаров: итоги сезона РПЛ уже не будут справедливыми на 100%
Футболист самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров рассказал Анатолию Самохвалову о своем видении недостатков возобновленного чемпионата России, восхитился владельцем "Краснодара" Сергеем Галицким, объяснил, почему клуб "Сочи" ни в чем не виноват в истории с матчем против "Ростова", а также посоветовал не пиарить движение Black Lives Matter.
РИА Новости 03:30
Общество
В Югре за сутки коронавирусом заболели 319 человек
В Югре за сутки, на 25 июня, зарегистрировано 319 новых случаев заражения коронавирусом в 15 муниципальных образованиях.
Вестник 03:15
Игры
Почему журналисты раскритиковали грядущую игру «Marvel’s Avengers»
Студия Square Enix в течение часа показывала нам свою игру «Marvel's Avengers», углубляясь в боевые действия и настройку персонажей.
Ридус вчера в 19:06
Футбол
Сёмин заявил, что Кикнадзе должен уйти из «Локомотива»
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин призвал генерального директора клуба Василия Кикнадзе подать в отставку.
RT на русском 04:28
Общество
Рособрнадзор оценил готовность регионов к проведению ЕГЭ
Почти все российские регионы готовы к проведению кампании по сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
РБК 04:23
Общество
Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО
Около 120 операторов техосмотра направили письмо президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой пересмотреть принятые в прошлом году принципы реформы ТО, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Продюсер рассказала о тайном романе Харламова с Серябкиной
Представитель шоумена Гарика Харламова рассказала о романтических отношениях юмориста и певицы Ольги Серябкиной.
ПолитРоссия 23 июня в 08:27
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи впервые вышла в свет после карантина
RuNews24.ru вчера в 01:42
Политика
У президента Киргизии не выявлено коронавируса
Газета.Ru 02:35
Общество
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
РИА Новости вчера в 20:44
Кино
Netflix представит коллекцию короткометражек об изоляции
Стриминговый сервис Netflix готовит к выпуску коллекцию короткометражных фильмов, посвящённых жизни в изоляции.
News.ru 23 июня в 10:55
Происшествия
Прекращено первое уголовное «коронавирусное» дело в России
Образцов стал первым в России фигурантом уголовного дела по статье 236 о попытке нарушить санитарно-эпидемиологические правила.
Интерфакс 03:47
Общество
Восстановление «Лошарика» после пожара перенесено на 2021 год
Ремонт глубоководного аппарат АС-31 «Лошарик» перенесён на 2021 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.
Би-порт 03:20
Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета 23 июня в 10:40
Армия и оружие
СМИ назвали «загадочное оружие», которым РФ способна отбить атаку США
Наличие у РФ зенитно-ракетных комплексов С-500 является сигналом для США, что попытка атаки большим количеством бомбардировщиков приведет к негативным последствиям для Вашингтона, пишет argumenti.ru со ссылкой на издание Sohu.
Радио Sputnik 23 июня в 11:15
Общество
В Тульской области выявлено 82 новых случая коронавируса
За последние сутки в Тульской области зарегистрировано 82 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Тульская пресса 04:30
Здоровье
192 человека заболели коронавирусом в Свердловской области за сутки
Уральский меридиан 03:33