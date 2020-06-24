Экономика
РБКСМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога
Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
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с чего всё началось
Из-за мер поддержки отрасли может подорожать софт Правительство нашло способ компенсировать упущенные доходы бюджета от объявленного президентом 23 июня «налогового маневра» в IT-отрасли.Коммерсантъвчера в 13:08
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Общество
КубГУ вошел в сотню лучших российских вузов по версии Forbes
«Фактор Forbes» отражает элитарность учебного заведения и опирается на место вуза в зарубежных рейтингах, а также на присутствие среди его студентов и недавних выпускников перспективных по версии Forbes россиян и детей богатейших бизнесменов России.
Живая Кубань 23 июня в 07:16
Политика
Медведев одним из первых очно проголосовал по поправкам в конституцию
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев одним из первых принял участие в очном голосовании по поправкам к конституции.
ТАСС 02:22
Политика
Украина направила РФ ноту протеста из-за парада Победы в Крыму
REGNUM вчера в 22:08
Футбол
Фанаты «Локомотива» поддержали болельщиков «Спартака»
Объединение болельщиков московского "Локомотива" "United South" выразило поддержку фанатам столичного "Спартака", которых хотят привлечь к уголовной ответственности.
Газета.Ru вчера в 08:42
Интернет
Google введет функцию автоматического удаления истории
Компания Google объявила о том, что собирается внедрить функцию автоматического удаления истории местоположений пользователей, поиска и просмотра на YouTube, а также сведения об активности в интернете спустя 1,5 года.
Pravda.Ru 03:25
Армия и оружие
На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР
Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
РЕН ТВ вчера в 05:35
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Lenta.ru 00:08
Финансы
Российский рынок акций открылся падением
Сегодня фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются вслед за рынком акций США.
Финмаркет 03:22
Общество
В Москве стартовало голосование по поправкам в Конституцию
В Москве открылись избирательные участки для голосование по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте мэрии.
РБК 02:07
Финансы
Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов в четверг, 25 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:07
Политика
Посол России рассказал о реакции Германии на статью Путина
Посол России в Германии Сергей Нечаев рассказал о реакции в Берлине на статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
Военное дело вчера в 11:13
Общество
Жители алтайского поселка перекрыли трассу из-за проблем с водой
Жители коттеджного поселка «Сибирская долина» под Барнаулом перекрыли Змеиногорский тракт, чтобы обратить внимание власти и правоохранительных органов на проблему с водой.
URA.Ru 01:50
Общество
В России выявили 7113 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в РФ выросло на 7 113 за сутки, до 613 994, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:32
Путешествия
На популярном российском курорте начали заканчиваться места
На популярном среди российских туристов курорте начали заканчиваться места — в объектах размещения Анапы наметился дефицит на ближайшие месяцы.
Lenta.ru 03:26
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Общество
«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину
Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
Культура
Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске
Курск сегодня 23 июня в 14:30
Общество
В Москве началось электронное голосование по Конституции
Только что жители Москвы получили возможность проголосовать по поправкам в Конституцию в электронной форме.
Российская газета 03:00
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент Владимир Путин заявил, что последние 3 месяца были непростыми, резко изменившими привычный уклад жизни россиян.
Моя Москва.онлайн 23 июня в 11:42
Наука
Зарождается в Индийском океане новый континент
В Индийском океане зарождается новый континент, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:20
Кино
Кинофестиваль «Зеркало» открывается онлайн
Кинофестиваль «Зеркало» открывается онлайн Сегодня открывается международный кинофестиваль «Зеркало».
Коммерсантъ 03:04
Общество
Осужденный экс-командир подразделения ВКС обвинен в новом преступлении
Вскоре экс-полковник, по всей видимости, вновь окажется в Москве и будет участвовать в следственных действиях в качестве обвиняемого.
Коммерсантъ вчера в 18:14
Политика
В Японии отказались от размещения ПРО США Aegis Ashore
Япония решила отказаться от размещения американских комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore в префектурах Ямагути и Акита, сообщает Kyodo со ссылкой на главу японского Минобороны Таро Коно.
RT на русском вчера в 20:05
Политика
Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru вчера в 11:06
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет.
Ведомости вчера в 14:07
Футбол
Бывший футболист «Халла» Битти совершил каминг-аут
Воспитанник английского футбольного клуба «Халл Сити» Томас Битти признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.
RT на русском 03:32
Общество
Елена Летучая рассказала, как россиян могут обманывать с помощью ГОСТ
Телеканал 360° вчера в 22:52
Экономика
В России вырос спрос на наличность в банкоматах
Москва, 25 июня 2020, 08:16 — REGNUM Крупнейшие банки России фиксируют рост снятия наличных денег в банкоматах, об этом 25 июня сообщают «Известия» со ссылкой на кредитные учреждения.
REGNUM 01:16
Политика
Турецкая партия Vatan представила план с признанием Крыма российским
На рабочем совещании в онлайн-формате турецкая партия Vatan ("Родина") представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в который включила признание российской принадлежности Крыма.
Газета.Ru вчера в 15:04