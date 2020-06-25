Экономика
РБКСМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога
Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
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с чего всё началось
Из-за мер поддержки отрасли может подорожать софт Правительство нашло способ компенсировать упущенные доходы бюджета от объявленного президентом 23 июня «налогового маневра» в IT-отрасли.Коммерсантъвчера в 13:08
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Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru вчера в 11:48
Общество
Российских школьников продолжат отправлять на удаленку после пандемии
Российских школьников продолжат отправлять на удаленку после пандемии. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.
Lenta.ru 05:05
Политика
Косово отказалось от участия в переговорах с Сербией в Вашингтоне
Премьер-министр Косово Авдулла Хоти отказался от участия в переговорах с руководством Сербии, которые должны были пройти в Вашингтоне.
РБК 05:22
Здоровье
В оперштабе рассказали о заполненности больниц в Екатеринбурге
Областной оперативный штаб подтвердил, что муниципальные больницы Екатеринбурга, принимающие больных с коронавирусом, заполнены.
Политсовет 04:50
Происшествия
Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
Общество
Число заболевших коронавирусом на Дону превысило 9 тыс. человек
По состоянию на 25 июня, в Ростовской области выявили за сутки 124 больных коронавирусом.
РБК Ростов-на-Дону 03:32
Технологии
Москвичи смогут сами загружать данные в электронную медкарту с 26 июня
Москвичи в пятницу получат доступ к данным электронной медкарты с мобильных устройств и смогут сами загружать данные о своем здоровье в электронную медкарту, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 05:18
Политика
Песков дистанционно проголосовал по поправкам в Конституцию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что проголосовал по поправкам в Конституцию РФ во время поездки на работу.
Политика Сегодня 06:26
Общество
Президент МТПП: В столице стартовала программа «Миллион призов»
В Москве 25 июня стартует масштабная программа под названием «Миллион призов».
Москва. Северо-Запад 06:25
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 23 июня в 10:42
Общество
В июле семьи с детьми снова получат по 10 тысяч рублей
Второй раз по 10 тысяч рублей получат российские семьи с детьми в июле.
Pressa40 23 июня в 11:11
Происшествия
На Южном Урале возбудили дело о халатности при строительстве ФОКа
В Челябинской области возбудили дело о халатности должностных лиц Администрации Южноуральска при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса.
Челябинский обзор 06:26
Общество
Врач предостерег от ношения маски на подбородке
Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
РИА Новости 23 июня в 19:39
Политика
Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в белорусские выборы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в электоральные процессы в других государствах, особенно в Белоруссии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:20
Здоровье
Выявлен продукт, регулирующий кровяное давление
Evo-rus.com вчера в 11:54
Футбол
Сегодня «Челси» встретится с «Манчестер Сити»
ГЛАС.RU вчера в 23:48
Общество
В Росавиации планируют возобновить международные полеты
Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
Политика
Лидер чернокожих активистов пригрозил «сжечь США»
Лидер чернокожих активистов пригрозил "сжечь США".
Piter.tv 06:29
Общество
Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля
Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
RT на русском 05:30
Кино
Платформа HBO Max вернула фильм «Унесенные ветром»
Rambler News Service 05:35
Общество
Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы
Несмотря на снятие ограничений и рекомендации для возобновления работы, часть средств размещения и санаториев оказались пока не готовы начать прием туристов, свидетельствуют данные «Опоры России».
Коммерсантъ вчера в 18:14
Политика
У вернувшегося из Москвы президента Киргизии коронавируса не выявили
Анализ на коронавирус президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, сделанный после возвращения из Москвы, показал отрицательный результат.
РБК 04:42
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
Сбербанк станет единственным владельцем платежной системы "Яндекс.Деньги", выкупив у "Яндекса" его долю 25% плюс 1 руб. примерно за 2,4 млрд руб. До конца 2020 г. Сбербанк проведет ребрендинг актива и поменяет его название: для пользователей и партнеров сервис продолжит работать в привычном режиме.
Ведомости вчера в 15:57
Культура
Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после съемок в Курске
Неизменный ведущий популярной гастрономической программы «Поедем, поедим!» обаятельный англичанин Джон Уоррен больше не имеет отношения к данному шоу, он неожиданно покинул проект, отработав в нем на канале НТВ целых восемь лет.
News-24.ru 05:29
Экономика
ВЭБ.РФ помогает реализации транспортной реформы
Lenta.ru 02:38
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 23 июня в 07:39
Общество
Китай готовится к отказу от доллара
Синхай не исключил, что в ближайшее время американский доллар обесценится, что плохо скажется на китайской экономике, поскольку у Китая находится около 2 трлн долларов США в виде зарубежных инвестиций.
Evo-rus.com 23 июня в 12:00