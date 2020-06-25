Экономика

РБКРБКСМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога

Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
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с чего всё началось

Иного нет у нас IT

Из-за мер поддержки отрасли может подорожать софт Правительство нашло способ компенсировать упущенные доходы бюджета от объявленного президентом 23 июня «налогового маневра» в IT-отрасли.
Коммерсантъвчера в 13:08

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«Коммерсантъ» узнал о возможном подорожании софта из-за налогового маневра для IT

Интерфакс03:32

Ъ: обещанные Путиным льготы для IT могут компенсировать отменой нулевого НДС на продажу софта

Znak.comвчера в 15:49

СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога

РБКвчера в 21:37

Из-за «налогового маневра» софт может подорожать

Телеканал 360°вчера в 21:17

Льготы для IT-компаний могут компенсировать отменой нулевого НДС на софт

News.ruвчера в 17:48

«Коммерсантъ» узнал о планах отменить нулевой НДС на программное обеспечение

Ведомостивчера в 23:06

Иного нет у нас IT

Коммерсантъвчера в 13:08
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
7,1K
Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru вчера в 11:48
1,3K
Происшествия

На разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Газета.Ru 06:01
3,8K
Общество

Российских школьников продолжат отправлять на удаленку после пандемии

Российских школьников продолжат отправлять на удаленку после пандемии. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.
Lenta.ru 05:05
88
Политика

Косово отказалось от участия в переговорах с Сербией в Вашингтоне

Премьер-министр Косово Авдулла Хоти отказался от участия в переговорах с руководством Сербии, которые должны были пройти в Вашингтоне.
РБК 05:22
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Здоровье

В оперштабе рассказали о заполненности больниц в Екатеринбурге

Областной оперативный штаб подтвердил, что муниципальные больницы Екатеринбурга, принимающие больных с коронавирусом, заполнены.
Политсовет 04:50
6
Происшествия

Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
806
Общество

Число заболевших коронавирусом на Дону превысило 9 тыс. человек

По состоянию на 25 июня, в Ростовской области выявили за сутки 124 больных коронавирусом.
РБК Ростов-на-Дону 03:32
1,3K
Технологии

Москвичи смогут сами загружать данные в электронную медкарту с 26 июня

Москвичи в пятницу получат доступ к данным электронной медкарты с мобильных устройств и смогут сами загружать данные о своем здоровье в электронную медкарту, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 05:18
9
Политика

Песков дистанционно проголосовал по поправкам в Конституцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что проголосовал по поправкам в Конституцию РФ во время поездки на работу.
Политика Сегодня 06:26
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Общество

Президент МТПП: В столице стартовала программа «Миллион призов»

В Москве 25 июня стартует масштабная программа под названием «Миллион призов».
Москва. Северо-Запад 06:25
Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 23 июня в 10:42
3,1K
Общество

В июле семьи с детьми снова получат по 10 тысяч рублей

Второй раз по 10 тысяч рублей получат российские семьи с детьми в июле.
Pressa40 23 июня в 11:11
6,7K
Происшествия

На Южном Урале возбудили дело о халатности при строительстве ФОКа

В Челябинской области возбудили дело о халатности должностных лиц Администрации Южноуральска при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса.
Челябинский обзор 06:26
4
Общество

Врач предостерег от ношения маски на подбородке

Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
РИА Новости 23 июня в 19:39
1K
Политика

Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в белорусские выборы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в электоральные процессы в других государствах, особенно в Белоруссии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:20
47
Здоровье

Выявлен продукт, регулирующий кровяное давление

Evo-rus.com вчера в 11:54
3
Футбол

Сегодня «Челси» встретится с «Манчестер Сити»

ГЛАС.RU вчера в 23:48
Общество

В Росавиации планируют возобновить международные полеты

Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
324
Политика

Лидер чернокожих активистов пригрозил «сжечь США»

Лидер чернокожих активистов пригрозил "сжечь США".
Piter.tv 06:29
Общество

Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля

Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
RT на русском 05:30
10
Кино

Платформа HBO Max вернула фильм «Унесенные ветром»

Rambler News Service 05:35
2
Общество

Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы

Несмотря на снятие ограничений и рекомендации для возобновления работы, часть средств размещения и санаториев оказались пока не готовы начать прием туристов, свидетельствуют данные «Опоры России».
Коммерсантъ вчера в 18:14
7
Политика

У вернувшегося из Москвы президента Киргизии коронавируса не выявили

Анализ на коронавирус президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, сделанный после возвращения из Москвы, показал отрицательный результат.
РБК 04:42
720
Политика

Украина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму

РИА Новости 02:56
1K
Экономика

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

Сбербанк станет единственным владельцем платежной системы "Яндекс.Деньги", выкупив у "Яндекса" его долю 25% плюс 1 руб. примерно за 2,4 млрд руб. До конца 2020 г. Сбербанк проведет ребрендинг актива и поменяет его название: для пользователей и партнеров сервис продолжит работать в привычном режиме.
Ведомости вчера в 15:57
317
Культура

Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после съемок в Курске

Неизменный ведущий популярной гастрономической программы «Поедем, поедим!» обаятельный англичанин Джон Уоррен больше не имеет отношения к данному шоу, он неожиданно покинул проект, отработав в нем на канале НТВ целых восемь лет.
News-24.ru 05:29
106
Экономика

ВЭБ.РФ помогает реализации транспортной реформы

Lenta.ru 02:38
2
Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 23 июня в 07:39
2,2K
Общество

Китай готовится к отказу от доллара

Синхай не исключил, что в ближайшее время американский доллар обесценится, что плохо скажется на китайской экономике, поскольку у Китая находится около 2 трлн долларов США в виде зарубежных инвестиций.
Evo-rus.com 23 июня в 12:00
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