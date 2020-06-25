Экономика

РБКРБКСМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога

Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
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с чего всё началось

Иного нет у нас IT

Согласно предложениям Минкомсвязи, проработать которые поручил первый вице-премьер Андрей Белоусов, льготы компенсирует возврат НДС на продажу софта. Уже в 2021 году это должно принести в бюджет 42,5 млрд руб.
Коммерсантъвчера в 13:08

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«Коммерсантъ» узнал о возможном подорожании софта из-за налогового маневра для IT

Интерфакс03:32

«Коммерсантъ» узнал о планах отменить нулевой НДС на программное обеспечение

Ведомостивчера в 23:06

Иного нет у нас IT

Коммерсантъвчера в 13:08

Из-за «налогового маневра» софт может подорожать

Телеканал 360°вчера в 21:17

Льготы для IT-компаний могут компенсировать отменой нулевого НДС на софт

News.ruвчера в 17:48

Ъ: обещанные Путиным льготы для IT могут компенсировать отменой нулевого НДС на продажу софта

Znak.comвчера в 15:49

СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога

РБКвчера в 21:37
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Происшествия

На разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Газета.Ru 06:01
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Кино

В Ивановской области открывается кинофестиваль «Зеркало»

В Ивановской области 25 июня открывается XIV международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало».
RT на русском 05:57
1
Общество

Российских школьников продолжат отправлять на удаленку после пандемии

Российских школьников продолжат отправлять на удаленку после пандемии. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.
Lenta.ru 05:05
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Шоу-бизнес

Ида Галич показала результаты похудения на 20 кг

Блогер рассказала, что во время родов она весила больше 85 килограмм, с февраля ей удалось избавиться от лишнего, и теперь осталось лишь 1,5 кг до прежнего веса.
Слово и Дело вчера в 09:43
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Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
3,2K
Общество

Верховный суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по поводу санкций

Верховный суд ЕС отклонил обращение ВТБ по поводу санкций, введенных в 2014 году из-за ситуации на Украине.
Известия 05:22
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Политика

Песков рассказал про общение Путина и Лукашенко в день парада Победы

Газета.Ru 06:06
Спорт

Медалистку Паралимпиады обнаружили мёртвой в океане

60-летняя спортсменка выступала на Паралимпийских играх в 2012 году и стала обладательницей бронзовой медали в толкании ядра.
Нева Спорт 02:19
Футбол

Памятник Черенкову будет открыт на Троекуровском кладбище 28 июня

Матч ТВ 05:28
Общество

В работе сайта для голосования по Конституции произошел сбой

Сбой в работе сайта для дистанционного голосования по вопросу об изменении Конституции России произошел из-за пиковой нагрузки, сообщил член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин.
Коммерсантъ 04:42
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Политика

Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши, сообщает БелТА.
Коммерсантъ 06:04
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Общество

Госдума может установить право собственности на телефонные номера

Москва, 25 июня 2020, 07:19 — REGNUM Законопроект о праве собственности граждан на телефонные номера подготовили и намерены внести в Госдуму 25 июня депутаты от «Справедливой России» Дмитрий Ионин и Федот Тумусов.
REGNUM 00:19
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Армия и оружие

Стало известно о столкновении боевиков с российским спецназом в Сирии

Протурецкие боевики, занимающие позиции на юге сирийской провинции Идлиб, заявили об успешном отражении нападения российского спецназа.
Lenta.ru 05:10
1
Общество

В Нижегородской области открыли памятник Сталину

АиФ Нижний Новгород вчера в 15:37
305
Общество

В Росавиации планируют возобновить международные полеты

Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
309
Общество

Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве

Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда вчера в 05:04
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Происшествия

Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
790
Политика

Украина направила России ноту протеста после парада Победы в Крыму

Газета.Ru 05:30
1K
Здоровье

В Петербурге снимают запрет на плановую госпитализацию

С 25 июня в Петербурге снимается запрет на оказание плановой медицинской помощи в стационарных и в амбулаторных условиях.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 02:49
136
Политика

Косово отказалось от участия в переговорах с Сербией в Вашингтоне

Премьер-министр Косово Авдулла Хоти отказался от участия в переговорах с руководством Сербии, которые должны были пройти в Вашингтоне.
РБК 05:22
12
Политика

США предупредили Россию об изоляции в ООН

Россия и Китай столкнутся с изоляцией в Организации Объединенных Наций, если продолжат блокировать американские проекты резолюции Совета Безопасности ООН о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.
Lenta.ru 05:30
13
Общество

В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду

«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны.
Известия 00:58
505
Общество

Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля

Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
RT на русском 05:30
2
Общество

В Екатеринбурге от коронавируса умер известный хирург Юрий Мансуров

Уральский меридиан вчера в 23:22
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Шоу-бизнес

«Завидовать нечему»: сатирик рассказал о разладе в семье Петросяна

РИА Новости 04:48
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Здоровье

Власти Прикамья просят изменить правила выхода из режима самоизоляции

От имени врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в адрес Роспотребнадзора РФ было подготовлено письмо с предложением по изменению коэффициентов, чтобы регион смог перейти на второй этап снятия ограничений по коронавирусу, сообщает «Новый Компаньон».
Рифей-Пермь 03:46
20
Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова: «Выгляжу я как бабушка»

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила критикам своей внешности.
Суть событий 02:14
1
Общество

Схема движения по Привокзальной площади Саратова вновь будет изменена

Схема движения по Привокзальной площади Саратова будет вновь изменена.
Общественное мнение 04:48
8
Политика

МИД России следит за планами США по переброске военных в Польшу

Россия внимательно следит за планами США перебросить часть своих военных из Германии в Польшу, заявили в российском МИД.
RT на русском 04:31
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Политика

Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал

Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
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