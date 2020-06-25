Экономика
РБКСМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога
Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
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с чего всё началось
Из-за мер поддержки отрасли может подорожать софт Правительство нашло способ компенсировать упущенные доходы бюджета от объявленного президентом 23 июня «налогового маневра» в IT-отрасли.Коммерсантъвчера в 13:08
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