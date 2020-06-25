СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога
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Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.В источнике
С чего всё началось
Иного нет у нас IT
Отечественным компаниям из специального реестра введение НДС предлагается компенсировать субсидиями, но остальной софт подорожает более чем на 16%. Участники рынка опасаются, что это нивелирует эффект обещанных мер поддержки.
Коммерсантъвчера в 13:08
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