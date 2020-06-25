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РБКРБК

СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога

Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.В источнике
С чего всё началось

Иного нет у нас IT

Отечественным компаниям из специального реестра введение НДС предлагается компенсировать субсидиями, но остальной софт подорожает более чем на 16%. Участники рынка опасаются, что это нивелирует эффект обещанных мер поддержки.
Коммерсантъвчера в 13:08
Подробнее о событии

«Коммерсантъ» узнал от планах отменить нулевой НДС на программное обеспечение

Ведомости23:06

СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога

РБК21:37

Ъ: обещанные Путиным льготы для IT могут компенсировать отменой нулевого НДС на продажу софта

Znak.comвчера в 15:49

«Ъ»: льготы для IT предлагают компенсировать отменой нулевого НДС на продажу софта

ТАСС20:38

Льготы для IT-компаний могут компенсировать отменой нулевого НДС на софт

News.ru17:48

Из-за «налогового маневра» софт может подорожать

Телеканал 360°21:17

Иного нет у нас IT

Коммерсантъвчера в 13:08
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Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ruвчера в 11:06
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С 1 июля экономика России останется без господдержки

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Новый BMW 2-Series Active Tourer получит изогнутый дисплей

Самым заметным изменением по сравнению предшественником является наличие огромного изогнутого дисплея, который объединяет экраны новой цифровой панели приборов и информационно-развлекательной системы, позволяя пассажирам самостоятельно управлять различными функциями автомобиля, включая систему HVAC.
32CARS.ru23 июня в 05:41
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