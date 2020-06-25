Экономика
РБКСМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога
Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
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с чего всё началось
Согласно предложениям Минкомсвязи, проработать которые поручил первый вице-премьер Андрей Белоусов, льготы компенсирует возврат НДС на продажу софта. Уже в 2021 году это должно принести в бюджет 42,5 млрд руб.Коммерсантъвчера в 13:08
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Экономика
В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии
В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru 23 июня в 05:26
Футбол
Юрий Семин призвал Василия Кикнадзе уйти в отставку
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин призвал генерального директора клуба Василия Кикнадзе уйти покинуть свой пост.
Вести.Ru 05:15
Общество
Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
Ведомости 05:50
Путешествия
Сочи принял уже более 30 тысяч туристов
После возобновления курортного сезона Сочи принял более 30 тысяч туристов. Об этом сообщают городские власти, передает ОТР.
Общественное телевидение России 05:24
Общество
В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду
«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны.
Известия 00:58
Спорт
Матыцин отреагировал на открытое письмо легкоатлетов Путину
ProstoProSport вчера в 04:34
Армия и оружие
Американский генерал предложил Путину сценарий вторжения на Украину
Американский генерал поспешил выразить надежду на то, что озвученный им сценарий не будет воплощен в жизнь.
Новостной фронт 03:11
Политика
В МИД РФ отреагировали на переброску войск НАТО на территорию Польши
Россия в случае необходимости может принять необходимые меры по обеспечению безопасности в регионе из-за переброски войск НАТО из Германии в Польшу.
Газета.Ru 04:26
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК 05:33
Армия и оружие
Разработчик сообщил о преодолении стадии «детских болезней» у «Арматы»
Стадия "детских болезней" у техники на платформе "Армата" прошла, заявил Михаил Бегман - руководитель бригады "Уралвагонзавода", которая готовила технику к параду Победы.
Газета.Ru 01:51
Общество
В Росавиации планируют возобновить международные полеты
Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
Политика
На Украине рассказали о плане по уничтожению страны
Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Общество
Депутаты предложили отдать сотовые номера в собственность абонентам
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается закрепить право собственности граждан на телефонные номера вплоть до передачи их по наследству.
Российская газета 04:55
Общество
Минкульт рассчитывает открыть кинотеатры в середине июля
Кинотеатры в России могут заработать с 15 июля, заявила министр культуры Ольга Любимова.
Коммерсантъ 05:20
Общество
В работе сайта для голосования по Конституции произошел сбой
Сбой в работе сайта для дистанционного голосования по вопросу об изменении Конституции России произошел из-за пиковой нагрузки, сообщил член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин.
Коммерсантъ 04:42
Армия и оружие
Новые образцы техники и вооружения показали на параде Победы в Москве
РИА Новости / Евгений Биятов Ряд новых образцов вооружения военной техники был представлен на параде Победы на Красной площади в Москве.
РЕН ТВ вчера в 04:34
Шоу-бизнес
«Минус 20 лет»: фото помолодевшей Климовой восхитило фанатов
«Просто минус 20 лет!», - написала подписчица julia__efimenko.
Московский Комсомолец 04:36
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 23 июня в 10:38
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Политика
У президента Киргизии не выявлено коронавируса
Анализ на коронавирус у президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова показал отрицательный результат после того, как он вернулся из Москвы в Бишкек.
Газета.Ru 02:35
Космос
Отличие видимой и обратной стороны Луны объяснили планетологи
Ученые определили, что на видимой стороне спутника Земли извергалось в 4-13 раз больше магмы, чем на обратной стороне, что и объясняет разницу толщины коры между видимой и обратной сторонами Луны.
ИА Красная Весна 22 июня в 12:23
Происшествия
В Крыму члены преступной группы задержаны за похищение человека
Возбуждено уголовное дело по факту похищения человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия из корыстных побуждений, а также вымогательства группой лиц по предварительному сговору с применением насилия в крупном размере.
Российская газета 05:42
Политика
В Нидерландах власти решили расследовать роль Украины в крушении MH17
Власти Нидерландов будут выяснять основные причины, почему украинский президент Порошенко не закрыл воздушное пространство для полетов через свою территорию гражданских самолетам в зоне конфликта на востоке Украины.
Evo-rus.com вчера в 12:15
Футбол
Шинник — Урал 0:2
«Урал» одержал победу над «Шинником» в заключительном четвертьфинале Олимп-Кубка России сезона-2019/20.
Матч ТВ вчера в 11:55
Технологии
Компания Sony заплатит 3,5 млн рублей за взлом PS4
На самые высокие суммы выплат могут рассчитывать те, кто найдет серьезные уязвимости в самой консоли.
Evo-rus.com 05:19
Финансы
Сбербанк снизил ставки по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости 04:02