Экономика

РБКРБКСМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога

Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
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Иного нет у нас IT

Согласно предложениям Минкомсвязи, проработать которые поручил первый вице-премьер Андрей Белоусов, льготы компенсирует возврат НДС на продажу софта. Уже в 2021 году это должно принести в бюджет 42,5 млрд руб.
Коммерсантъвчера в 13:08

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Минкомсвязь предлагает бессрочную финансовую помощь IT-компаниям при отмене льгот по НДС

ТАСС07:49

Минкомсвязь предложила компенсировать IT-компаниям отмену льгот по НДС

РИА Новости07:02

СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога

РБКвчера в 21:37

«Коммерсантъ» узнал о возможном подорожании софта из-за налогового маневра для IT

Интерфакс03:32

Льготы для IT-компаний могут компенсировать отменой нулевого НДС на софт

News.ruвчера в 17:48

Ъ: обещанные Путиным льготы для IT могут компенсировать отменой нулевого НДС на продажу софта

Znak.comвчера в 15:49

Иного нет у нас IT

Коммерсантъвчера в 13:08
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Авто

С 1 июля автомобилистов России ждут три нововведения

Помимо прочего, в медсправке для автомобилистов обязательным пунктом станет проверка на хронический алкоголизм.
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Финансы

Россияне вновь стали пополнять валютные вклады

До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Коммерсантъ вчера в 05:34
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Наука

Одомашнивание кур могло произойти в Юго-Западной Азии

Связь современных кур с банкивскими джунглевыми (Gallus gallus) осознавал еще Чарльз Дарвин: те и другие не только весьма похожи, но и свободно скрещиваются, давая фертильное потомство.
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Общество

С 1 июля в РФ начнут установку новых счетчиков электроэнергии

С 1 июля 2020 г. в многоквартирных и частных домах в РФ начнут установку новых счетчиков для учета электроэнергии.
Независимый публицист вчера в 23:36
Происшествия

На разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Газета.Ru 06:01
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

В Калининграде наградили участницу Парада Победы, которая потеряла туфлю, но не сбилась и продолжила идти строевым шагом.
Российская газета 08:16
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Политика

Президент Казахстана сменил главу Минздрава

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил министра здравоохранения, назначив вместо Елжана Биртанова – Алексея Цоя.
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Политика

Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши.
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Армия и оружие

Истребители Су-57 оснастят уникальным оружием

Истребители пятого поколения Су-57 оснастят новейшим оружием, разработка которого еще ведется.
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Авто

Появились фото люксовой версии обновленной Lada Largus

В социальных сетях появилась фотография тестового прототипа обновленного LADA Largus в топовой комплектации Luxe.
Автоновости дня 02:02
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Кино

26 июня в Fortnite покажут фильмы Кристофера Нолана

Показы приурочены к скорому выходу новой работы режиссера – "Довод". Ранее Epic Games показали пользователям трейлер этой киноленты.
Деловое.ТВ вчера в 14:01
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Общество

Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК 05:52
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Общество

СК объявил журналиста Муждабаева в международный розыск

Переехавшему из России на Украину журналисту Айдеру Муждабаеву предъявлено заочное обвинение в публичных призывах к терроризму, он объявлен в международный розыск, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новости 08:00
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Происшествия

В Крыму задержаны подозреваемые в похищении человека ради выкупа

В Крыму возбуждено уголовное в отношении трех приезжих из Чечни, которых подозревают в похищении жителя Ялты ради выкупа и с применением насилия и в вымогательстве.
Интерфакс 06:08
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Происшествия

СК возбудил дело после обнаружения пятерых младенцев в Москве

Московский Комсомолец 23 июня в 09:29
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Общество

Избирательный участок во Владивостоке организовали в багажнике машины

Жителям Владивостока предложили проголосовать по поправкам в Конституцию в багажнике машины. Власти объяснили эту меру пандемией.
Русская Планета 04:58
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Общество

За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выдаче семьям с детьми до 16 лет второй единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Live24 23 июня в 13:45
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Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru вчера в 11:48
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в России недопустимы, заявил в четверг, 25 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с флагом ЛГБТ-движения, вывешенным на здании американского посольства в Москве.
Известия 06:27
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Общество

Сын Хрущева скончался от огнестрельного ранения в голову

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову, сообщило в среду, 24 июня, Associated Press.
Известия 08:17
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Хоккей

Карнаухов продлил контракт с ЦСКА на три года

РИА Новости 07:06
Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 23 июня в 07:39
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Футбол

Дмитрий Комбаров высказался о «зеркальном расизме», творящемся в мире

CT news 07:24
Шоу-бизнес

Песков пришел на парад Победы с 5-летней дочерью

Среди гостей парада Победы был Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. За происходящим он наблюдал с трибуны.
ИнфоСМИ вчера в 06:03
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Кино

Сериал «Перри Мейсон» стал самым просматриваемым на HBO

ГЛАС.RU вчера в 04:44
Футбол

Три клуба РПЛ получили мини-лаборатории для диагностики коронавируса

В распоряжении «Зенита», «Ахмата» и «Тамбова» появились мини-лаборатории для экспресс-диагностики коронавируса.
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Общество

Грузия решила не возобновлять авиасообщение с 1 июля

Грузия в связи с ухудшением ситуации с пандемией коронавируса перенесет возобновление регулярного авиасообщения с другими странами с 1 июля на конец месяца.
Известия 04:51
Общество

Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы

Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
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Общество

Росавиация предложила план возобновления международных рейсов

Росавиация подготовила план по возобновлению международного авиасообщения в России и предложила поэтапное снятие ограничений.
BFM.ru 01:13
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