Экономика

РБКРБКСМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами

В соответствии с поправками в Кодекс торгового мореплавания в декабре 2017 года российские суда получили исключительное право на перевозку нефти и газа в акватории Северного морского пути.
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с чего всё началось
В январе 2019 года министерство предложило
 обязать госструктуры и компании, которые получают поддержку со стороны государства, экспортировать российскими судами до 50% грузов, напоминает газета.
РБК03:20

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Минтранс предложил обязать нефтегазовые компании использовать для экспорта российские суда

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