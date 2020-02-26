Экономика

РБКРБКСМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами

В соответствии с поправками в Кодекс торгового мореплавания в декабре 2017 года российские суда получили исключительное право на перевозку нефти и газа в акватории Северного морского пути.
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СМИ узнали о возможном ограничении экспорта нефти российскими судами

Городовой04:00

Правительство планирует заставить компании возить нефть и газ судами РФ

Коммерсантъвчера в 17:06

СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами

Piter.tv03:38

СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами

РБК03:20

Компании хотят заставить возить нефть и газ российскими судами

ГТРК Ямал02:42

«Ъ»: Минтранс может обязать нефтегазовые госкомпании привлекать флот для перевозки грузов

ТАСС03:56
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Общество

Счетная палата назвала Чечню лидером регионального протекционизма

Власти регионов предпочитают отдавать госзаказ местным поставщикам, и сильнее всего региональный протекционизм развит в Чечне — почти 90% госконтрактов в 2019 году заключалось с местными поставщиками, следует из данных портала «Госрасходы» Счетной палаты.
РБК 01:00
Происшествия

Четыре пешехода пострадали в ДТП в Петербурге

В Санкт-Петербурге в результате ДТП с выездом машины на тротуар пострадали четыре человека.
РБК вчера в 11:17
Общество

В Самаре после запрета снюсов начали продавать «никотиновые» яблоки

Производители табачных изделий после запрета никотиновых смесей в Самарской области начали продавать новое вещество.
News.ru вчера в 09:24
Политика

Владислав Сурков объяснил свой уход из Кремля

Владислав Сурков прокомментировал свой уход с поста помощника российского президента.
Piter.tv 02:18
Происшествия

В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
RT на русском 02:23
Политика

Москва предложила ООН российский взгляд на свободу собраний

Правительство России направило в ООН рекомендации, как странам-участницам следует трактовать право граждан на свободу собраний, в которых, в частности, оправдало превентивные задержания и обыски и возразило против мнения ООН о недопустимости запрещать акции под предлогом защиты нравственности.
Интерфакс 02:38
Общество

В Петербурге начал работу центр диагностики коронавируса

Начальник отдела по эпидемиологическому надзору управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия рассказала, что в Санкт-Петербурге начал работать центр диагностики коронавируса.
RT на русском 03:08
Шоу-бизнес

Собчак ответила на обвинения сбежавшей из студии Успенской

Артистка после шоу обвинила Собчак в том, что та «холодная, циничная и пустая ведущая».
Московский Комсомолец 24 февраля в 05:23
Политика

В Госдуму внесли поправки о порядке голосования по Конституции

Отдельно оговаривается, что россияне могут ознакомиться с текстом поправок в Конституцию, которые до этого уже пройдут голосование в Госдуме, Совете Федерации и заксобраниях регионов.
Городовой 00:48
Политика

Владимир Путин прокомментировал следствие по делу Голунова

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС прокомментировал следствие по делу журналиста Ивана Голунова.
Мой Брянск 02:21
Здоровье

IT-специалисты, учителя и врачи чаще всего болеют в России

Среди участников опроса простудными заболеваниями болели 77%. Чаще остальных простужаются работники IT-сферы (90%).
Inc-news.ru вчера в 04:17
Политика

Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах

Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
ИнфоСМИ 03:26
Общество

Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии

Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
RT на русском 02:44
Общество

Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении

Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Газета.Ru 02:21
Наука

Scientific American (США): как ответственно освещать вспышку вируса COVID-19 (Scientific American)

Изобилие информации, всплывающей о ширящейся вспышке COVID-19, создает головную боль журналистам и ученым, у которых те черпают сведения для статей.
ИноСМИ 04:04
Армия и оружие

В Сирии американцы вновь перехватили колонну российских военных

Shraibikus News 03:57
Общество

Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров

РИА Новости вчера в 19:43
Происшествия

Родители детей, пропавших в море в Сочи, находятся на месте поисков

РИА Новости 03:38
Политика

В ОНФ не обсуждалось возможное объединение с «Единой Россией»

Ранее в СМИ появилась информация о том, что к парламентским выборам в 2021 году "Единая Россия" планирует объединиться с ОНФ, сменить название и изменить структуру руководства партией.
Газета.Ru 03:18
Экономика

Убытки торговой сети «Лента» в 2019 году достигли 2,1 млрд рублей

Торговая сеть «Лента», контролируемая корпорацией «Севергрупп» Алексея Мордашова, в 2019 году понесла убытки в сумме 2,1 млрд рублей по международным стандартам финансовой отчётности.
ГлобалМСК.ру вчера в 16:12
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa вчера в 11:35
Экономика

Счетная палата не увидела пользы от особых экономических зон

Аудитор пришел к такому выводу после анализа работы отдельных зон разного типа — особых экономических зон (ОЭЗ), территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), промышленных парков и индустриальных кластеров.
РБК 02:46
Происшествия

Суд арестовал создателя «Красной кнопки» Литреева по делу о наркотиках

РБК 24 февраля в 04:32
Армия и оружие

120-мм «подарки» на улицу Советской Армии 23 февраля: сводка с Донбасса

На мариупольском направлении боевики 10-й бригады под руководством преступника Зубанича вели огонь из 120-мм минометов и стрелкового оружия по району населенного пункта Ленинское.
Rusvesna.su 23 февраля в 07:23
Кино

В мультфильме Disney и Pixar появится первый ЛГБТ-персонаж

В новом мультфильме "Вперед" от компании Pixar впервые официально появится ЛГБТ-персонаж.
Neva.Today 24 февраля в 08:24
Политика

Россия окажет содействие визиту польской делегации в Смоленск

"Россия окажет необходимое содействие визиту польской делегации в Смоленск и Катынь 10 апреля", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.
ТАСС 03:33
Политика

Россия передала КНДР тест-системы быстрой диагностики коронавируса

Россия передала КНДР 1,5 тыс. тест-систем быстрой диагностики нового коронавируса.
ТАСС 03:31
Футбол

«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов

Piter.tv 00:05
Авто

Представлен роскошный седан DS 9

В преддверии автосалона в Женеве премиальный французский бренд DS («дочка» Citroen) представил новый флагманский седан DS 9 для рынков Китая и Европы.
Автоновости дня вчера в 00:58
Политика

Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова

В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Российская газета вчера в 19:20
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