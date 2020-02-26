Общество
РБКСМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами
В соответствии с поправками в Кодекс торгового мореплавания в декабре 2017 года российские суда получили исключительное право на перевозку нефти и газа в акватории Северного морского пути.
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с чего всё началось
В крупнейшей в России судоходной компании "Совкомфлот" отметили, что вопрос приоритетного доступа судов под российским флагом к национальной грузовой базе заслуживает внимательного рассмотрения, особенно в той части, которая касается морской транспортировки ключевых для отечественной внешней торговли грузов, а также транспортного обеспечения важных народнохозяйственных проектов.Коммерсантъвчера в 17:06
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СМИ: Минтранс планирует обязать нефтегазовые госкомпании возить сырье российскими судами
Московский Комсомолец04:46
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Единоборства
Рамзан Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко
Происшествия
В Новосибирске из-за угрозы минирования эвакуировали школы
В Новосибирске после анонимного сообщения о минировании прошла эвакуация школ, сообщило региональное правительство со ссылкой на областную антитеррористическую комиссию.
Экономика
ЦБ обнулит комиссии для банков в системе быстрых платежей
Банк России перестанет брать комиссию с банков за переводы между физлицами с апреля 2020 года по июнь 2022, сообщил регулятор на своем сайте.
Экономика
В PwC предсказали снижение трафика в московских ТЦ на 11% к 2030 году
В Москве до 2030 году уровень посещаемости торговых центров может снизиться примерно на 11%, в зависимости от сценария распространения интернет-торговли в России.
Армия и оружие
Эрдоган вновь пригрозил Дамаску военной операцией в Идлибе
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что Турция намерена оттеснить силы сирийской армии от турецких наблюдательных пунктов в Идлибе, если она не отступит от них до конца февраля.
Политика
Кремль ответил на идею Киева о «Дне сопротивления оккупации Крыма»
Ранее 26 февраля Зеленский на брифинге сообщил, что подписал указ о праздновании Дня сопротивления оккупации Крыма Россией, передает РБК-Украина.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. О этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Общество
Рособрнадзор назвал самые популярные предметы на ЕГЭ в 2020 году
Самым популярным иностранным языком для сдачи ЕГЭ остался английский — его выбрали для сдачи более 104 тыс. человек.
Армия и оружие
Сирийцы перебросили российские гаубицы «Мста-Б» на фронт в Идлибе
Общество
Посольство КНР попросило прекратить проверки китайцев в Москве
Спецмониторинг граждан Китая в общественном транспорте Москвы вредит российско-китайским отношениям и увеличивает беспокойство среди жителей столицы на фоне улучшения эпидемической ситуации в КНР.
Происшествия
Голунов одобрил освобождение экс-полицейского, подбросившего наркотики
Журналист Иван Голунов не против освобождения одного из бывших полицейских Дениса Коновалова, который признался, что по указанию шефа подбросил ему наркотики.
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Происшествия
СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики
Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
Общество
В отеле на Канарах ввели карантин из-за коронавируса
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Общество
Мишустин рассказал о программах по преодолению бедности в регионах
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об индивидуальных программах социально-экономического развития для наиболее проблемных регионов, передает ТАСС.
Политика
Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии
Президента России Владимира Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии.
Общество
Садальский раскритиковал частную клинику Малышевой
Футбол
«Бавария» забила «Челси» три безответных гола в матче Лиги чемпионов
На стадионе «Стэмфорд Бридж» в британской столице прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Челси».
Происшествия
Во Франции зарегистрировали два новых случая заражения коронавирусом
Во Франции сегодня, 25 февраля, выявлены два новых случая заражения коронавирусом Covid-2019.
Кино
Составлен список самых ожидаемых сериалов от Netflix
Ранее сообщалось: названы самые страшные сериалы всех времен.
Футбол
Венгер предложил отменить правило выездного гола в еврокубках
Ранее Венгер предлагал изменить правила определения положения вне игры, а теперь хочет отменить фактор выездного гола в плей-офф еврокубков.
Кино
Netflix начал показывать топ-10 популярных фильмов и сериалов
Netflix запустил новую функцию, которая представит пользователям самые популярные проекты.
Гаджеты
Qualcomm рассекретила флагманы на Snapdragon 865
Компания Qualcomm рассекретила перечень смартфонов сегмента флагманских девайсов, которые оснастят процессором модели 865 из серии Snapdragon.
Общество
Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии
Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
Происшествия
Американского студента обвинили в нападении на полицейского в Москве
Головинский суд Москвы в марте рассмотрит уголовное дело против американского студента из Техаса Тревора Рида, который летом прошлого года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.
Происшествия
В Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков
В Сочи идет операция по поиску двух подростков, унесенных в море вечером 25 февраля, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Происшествия
По делу об убийстве Япончика арестован второй обвиняемый
Басманный суд Москвы заключил под стражу второго обвиняемого в убийстве в 2009 году криминального авторитета Япончика (Вячеслава Иванькова).
Политика
В Кремле оценили слова Суркова про «обнуление» президентских сроков
Кремль считает высказывания бывшего помощника президента Владислава Суркова о необходимости обнуления президентских сроков его личным мнением, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.