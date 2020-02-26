Общество

РБКРБКСМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами

В соответствии с поправками в Кодекс торгового мореплавания в декабре 2017 года российские суда получили исключительное право на перевозку нефти и газа в акватории Северного морского пути.
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с чего всё началось

Правительство планирует заставить компании возить нефть и газ судами РФ

В крупнейшей в России судоходной компании "Совкомфлот" отметили, что вопрос приоритетного доступа судов под российским флагом к национальной грузовой базе заслуживает внимательного рассмотрения, особенно в той части, которая касается морской транспортировки ключевых для отечественной внешней торговли грузов, а также транспортного обеспечения важных народнохозяйственных проектов.
Коммерсантъвчера в 17:06

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СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами

Актуальные Новости04:52

СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами

РБК03:20

Власти хотят обязать компании экспортировать нефть и газ российскими судами

News.ru04:28

«Ъ»: Минтранс может обязать нефтегазовые госкомпании привлекать флот для перевозки грузов

ТАСС03:56

СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами

Piter.tv03:38

СМИ: Минтранс планирует обязать нефтегазовые госкомпании возить сырье российскими судами

Московский Комсомолец04:46

Правительство планирует заставить компании возить нефть и газ судами РФ

Коммерсантъвчера в 17:06
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Единоборства

Рамзан Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко

Российская газета вчера в 08:50
Происшествия

В Новосибирске из-за угрозы минирования эвакуировали школы

В Новосибирске после анонимного сообщения о минировании прошла эвакуация школ, сообщило региональное правительство со ссылкой на областную антитеррористическую комиссию.
РБК 00:07
Экономика

ЦБ обнулит комиссии для банков в системе быстрых платежей

Банк России перестанет брать комиссию с банков за переводы между физлицами с апреля 2020 года по июнь 2022, сообщил регулятор на своем сайте.
Газета.Ru вчера в 12:42
Экономика

В PwC предсказали снижение трафика в московских ТЦ на 11% к 2030 году

В Москве до 2030 году уровень посещаемости торговых центров может снизиться примерно на 11%, в зависимости от сценария распространения интернет-торговли в России.
РБК 03:41
Армия и оружие

Эрдоган вновь пригрозил Дамаску военной операцией в Идлибе

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что Турция намерена оттеснить силы сирийской армии от турецких наблюдательных пунктов в Идлибе, если она не отступит от них до конца февраля.
РИА Новости 05:11
Политика

Кремль ответил на идею Киева о «Дне сопротивления оккупации Крыма»

Ранее 26 февраля Зеленский на брифинге сообщил, что подписал указ о праздновании Дня сопротивления оккупации Крыма Россией, передает РБК-Украина.
РБК 04:49
Происшествия

Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. О этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Известия 05:29
Общество

Рособрнадзор назвал самые популярные предметы на ЕГЭ в 2020 году

Самым популярным иностранным языком для сдачи ЕГЭ остался английский — его выбрали для сдачи более 104 тыс. человек.
РБК 05:28
Армия и оружие

Сирийцы перебросили российские гаубицы «Мста-Б» на фронт в Идлибе

Lenta.ru вчера в 10:14
Общество

Посольство КНР попросило прекратить проверки китайцев в Москве

Спецмониторинг граждан Китая в общественном транспорте Москвы вредит российско-китайским отношениям и увеличивает беспокойство среди жителей столицы на фоне улучшения эпидемической ситуации в КНР.
Компания 04:57
Происшествия

Голунов одобрил освобождение экс-полицейского, подбросившего наркотики

Журналист Иван Голунов не против освобождения одного из бывших полицейских Дениса Коновалова, который признался, что по указанию шефа подбросил ему наркотики.
РИА Новости 05:25
Происшествия

В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
RT на русском 02:23
Происшествия

СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики

Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
РИА Новости вчера в 02:11
Общество

В отеле на Канарах ввели карантин из-за коронавируса

Компания вчера в 06:54
Общество

Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении

Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Газета.Ru 02:21
Общество

Мишустин рассказал о программах по преодолению бедности в регионах

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об индивидуальных программах социально-экономического развития для наиболее проблемных регионов, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 07:41
Политика

Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии

Президента России Владимира Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии.
Lenta.ru 01:41
Общество

Садальский раскритиковал частную клинику Малышевой

Аргументы недели вчера в 13:41
Футбол

«Бавария» забила «Челси» три безответных гола в матче Лиги чемпионов

На стадионе «Стэмфорд Бридж» в британской столице прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Челси».
Экономика сегодня вчера в 17:42
Происшествия

Во Франции зарегистрировали два новых случая заражения коронавирусом

Во Франции сегодня, 25 февраля, выявлены два новых случая заражения коронавирусом Covid-2019.
REGNUM вчера в 14:02
Кино

Составлен список самых ожидаемых сериалов от Netflix

Ранее сообщалось: названы самые страшные сериалы всех времен.
ToDay News Ufa 23 февраля в 07:32
Футбол

Венгер предложил отменить правило выездного гола в еврокубках

Ранее Венгер предлагал изменить правила определения положения вне игры, а теперь хочет отменить фактор выездного гола в плей-офф еврокубков.
Metaratings 04:18
Кино

Netflix начал показывать топ-10 популярных фильмов и сериалов

Netflix запустил новую функцию, которая представит пользователям самые популярные проекты.
ТАСС вчера в 07:40
Гаджеты

Qualcomm рассекретила флагманы на Snapdragon 865

Компания Qualcomm рассекретила перечень смартфонов сегмента флагманских девайсов, которые оснастят процессором модели 865 из серии Snapdragon.
OAnews 05:29
Общество

Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии

Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
RT на русском 02:44
Происшествия

Американского студента обвинили в нападении на полицейского в Москве

Головинский суд Москвы в марте рассмотрит уголовное дело против американского студента из Техаса Тревора Рида, который летом прошлого года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.
Интерфакс 03:44
Происшествия

В Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков

В Сочи идет операция по поиску двух подростков, унесенных в море вечером 25 февраля, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Коммерсантъ 00:59
Происшествия

В московской квартире нашли мертвую проститутку

Lenta.ru 01:36
Происшествия

По делу об убийстве Япончика арестован второй обвиняемый

Басманный суд Москвы заключил под стражу второго обвиняемого в убийстве в 2009 году криминального авторитета Япончика (Вячеслава Иванькова).
Интерфакс вчера в 07:49
Политика

В Кремле оценили слова Суркова про «обнуление» президентских сроков

Кремль считает высказывания бывшего помощника президента Владислава Суркова о необходимости обнуления президентских сроков его личным мнением, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 04:48
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