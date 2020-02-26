Экономика
Piter.tvСМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами
СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами. Минтранс хочет обязать отечественные нефтегазовые компании ходить только под флагами РФ.
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с чего всё началось
В крупнейшей в России судоходной компании "Совкомфлот" отметили, что вопрос приоритетного доступа судов под российским флагом к национальной грузовой базе заслуживает внимательного рассмотрения, особенно в той части, которая касается морской транспортировки ключевых для отечественной внешней торговли грузов, а также транспортного обеспечения важных народнохозяйственных проектов.Коммерсантъвчера в 17:06
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СМИ: Минтранс планирует обязать нефтегазовые госкомпании возить сырье российскими судами
Московский Комсомолец04:46
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Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Происшествия
Суд отпустил под домашний арест фигуранта дела Голунова Коновалова
Басманный суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, который признался, что подбросил наркотики журналисту Ивану Голунову.
Общество
В Норвегии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Норвегии, заболевший вернулся в страну из Китая.
Гаджеты
Недорогие Realme 6 и Realme 6 Pro будут представлены 5 марта
5 марта будут представлены Realme 6 и Realme 6 Pro.
Теннис
Шарапова объявила о завершении карьеры
Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом она сообщила журналу Vanity Fair.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Происшествия
Суд в Саратове арестовал готовивших бойню в школе подростков
18 февраля ФСБ сообщила о задержании двух подростков, готовивших теракт в Крыму.
Политика
Контактная группа по Донбассу обсудила меры в связи с коронавирусом
"Начато обсуждение модальностей принятия решений об открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, а также дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса", - написала Олифер на своей странице в Facebook.
Здоровье
Областная прокуратура потребовала обеспечить Милану Семенькову лекарством
В отчете говорится, что в связи с выявленными нарушениями закона, 17 февраля прокуратурой области в адрес регионального министра здравоохранения внесено представление.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир
Замначальника управления ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что у него есть только комната в общежитии и квартира, которую он взял в ипотеку, а вся остальная недвижимость принадлежит родителям, а они являются индивидуальными предпринимателями, передает его слова Regnum.
Здоровье
В России подсчитали долю больниц и поликлиник без горячей воды
Большинство российских больниц и поликлиник находится в неудовлетворительном санитарном и техническом состоянии, «что приводит к естественному их разрушению», следует из доклада.
Кино
Netflix создал рейтинг популярных фильмов и сериалов
Американский стриминговый сервис Netflix запустил новую функцию, благодаря которой подписчикам стал доступен список из десяти самых популярных сериалов и фильмов, который будет обновляться каждый день.
Шоу-бизнес
Агузарова пришла на шоу Галкина в шипованном ожерелье
Экс-солистка группы «Браво» Жанна Агузарова появилась в шоу Максима Галкина «Музыкалити».
Энергетика
Поставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России
В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.
Общество
Роспотребнадзор назвал пути распространения коронавируса
Коронавирусная инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду, поэтому необходимо строго соблюдать правила гигиены - мыть руки, лицо, протирать гаджеты, держать в чистоте жилье, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Политика
Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов
Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Экономика
Mail.ru Group в 2019 году нарастила выручку на 22,4%
Согласно консервативному прогнозу Mail.ru Group, выручка компании по итогам 2020 года вырастет на 18–20% — до 103–105 млрд руб.
Футбол
Ляказетт опроверг, что уйдет из «Арсенала» в случае непопадания в ЛЧ
Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт опроверг информацию о пункте в контракте с «канонирами», касающемся попадания в Лигу чемпионов.
Технологии
Райан Джонсон: Apple запрещает злодеям использовать iPhone в фильмах
Apple запрещает злодеям использовать в фильмах любые модели iPhone. Интересный факт о корпорации рассказал режиссер Райан Джонсон.
Экономика
Союз пивоваров просит у Минфина минимальную цену на пиво
Союз российских пивоваров (СРП) попросил министра финансов Антона Силуанова ввести минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво, сообщает "Коммерсант" со ссылкой копию письма отраслевого объединения.
Шоу-бизнес
Обнажённая Мария Кожевникова появилась на обложке мужского журнала
Многодетная мама, актриса и общественный деятель Мария Кожевникова опубликовала в Инстаграм пикантный снимок.
Фигурное катание
Трусова выступила с новым показательным номером на шоу «Путь к победе»
Бронзовый призер чемпионата Европы-2020 Александра Трусова представила на ледовом шоу «Путь к победе» новый показательный номер.
Хоккей
Панарин повторил достижение Мессье, Гретцки и Ягра
Встреча прошла на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3. Одним из главных героев матча стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Общество
Мухаметшин пожаловался Путину на программу «Пусть говорят»
Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин передал президенту России Владимиру Путину жалобы учителей на программу «Пусть говорят» на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию.
Экономика
Кабмин РФ обсудит программу развития угольной промышленности России до 2035 года
Правительство РФ на заседании в четверг обсудит программу развития угольной промышленности России до 2035 года, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Здоровье
В Петербурге объяснили увольнение главврача Боткинской больницы
Власти Петербурга объяснили увольнение главного врача больницы, откуда из карантина сбежали пациенты.
Гаджеты
Назван самый популярный смартфон 2019 года
Как оказалось, iPhone XR стал самым популярным смартфоном в мире с 2019 году.