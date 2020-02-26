В крупнейшей в России судоходной компании "Совкомфлот" отметили, что вопрос приоритетного доступа судов под российским флагом к национальной грузовой базе заслуживает внимательного рассмотрения, особенно в той части, которая касается морской транспортировки ключевых для отечественной внешней торговли грузов, а также транспортного обеспечения важных народнохозяйственных проектов.

с чего всё началось

СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами. Минтранс хочет обязать отечественные нефтегазовые компании ходить только под флагами РФ.

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