Энергетика

Говорит МоскваГоворит МоскваСМИ узнали о планах участниц ОПЕК+ увеличить добычу нефти

По неофициальным данным, российские нефтяники уже приготовились к увеличению производства.
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Участники сделки по сокращению нефтедобычи собираются обсудить пересмотр некоторых параметров соглашения

Эхо Москвы01:06

Юрий Барсуков о намерении ОПЕК+ увеличить добычу

Коммерсантъ13 июля в 18:18

ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче

Газета.Ru12 июля в 06:33

Чтобы это не качалось

Российская газета13 июля в 11:39

ОПЕК+ обсуждает смягчение сокращений добычи в августе, консенсуса пока нет

ПРАЙМ13 июля в 06:02

Нефть, «Норникель», индекс Мосбиржи: за какими котировками следить

РБК13 июля в 02:00

ОПЕК готовится принять опасное решение

Взгляд.ру13 июля в 15:45
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Общество

Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей

Жителя России с 15 июля 2020 года могут начислить две выплаты более 21 000 рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:27
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РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения

Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
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Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

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Политика

Путин и Меркель выступили за дипломатическое решение кризиса в Ливии

РИА Новости 09:51
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Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 13 июля в 19:46
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У больных с тяжелой формой COVID-19 обнаружены опасные антитела

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Общество

Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году

Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС 03:12
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«Ак Барс» подписал однолетний контракт с Доусом

Нападающий Найджел Доус подписал соглашение с казанской командой.
Советский спорт вчера в 09:55
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Политика

В Ереване протестующие облили борщом здание посольства Украины

Известия 08:45
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Происшествия

Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко

Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.
Российская газета 09:18
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Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:50
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Общество

Объяснено нахождение более 100 штаммов коронавируса в России

По состоянию на 15 июля, в России выявлено 746 369 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, зафиксировано 11 770 летальных исходов, выздоровели 523 249 человек.
Lenta.ru 09:53
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Финансы

Курсы доллара и евро значительно превзойдут максимумы прошлой недели

Вместе с вероятным ухудшением настроений на внешних рынках доллар и евро в июле-августе имеют хорошие шансы превзойти максимумы прошлой недели в 72,3 рубля и 81,65 рубля.
Российская газета вчера в 23:00
Единоборства

Исмаилов пообещал Александру Емельяненко тяжёлый бой

Главный бой в рамках сочинского турнира ACA 107 пройдет между Магомедом Исмаиловым и Александром Емельяненко.
CT news вчера в 08:54
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Общество

Лукашенко не указал недвижимость и машины в декларации

Газета.Ru 06:30
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Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
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Политика

В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»

Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК вчера в 15:37
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Экономика

Крупнейшие банки США не хотят финансировать нефтегазовый сектор

Инвестиционные банки США массово отказываются от выдачи новых кредитов компаниям из американского нефтегазового сектора, пишет The Wall Street Journal.
Газета.Ru 09:53
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Общество

Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Газета.Ru 06:30
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Шоу-бизнес

Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня 13 июля в 10:51
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Происшествия

Пенсионерка избила развратников доской в Ставрополье

Местная жительница, заметив, что в кустах под окнам многоэтажного жилого дома два человека занимаются любовью, взяла в руки доску, подошла к ним и начала избивать их.
Evo-rus.com 10:21
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Экономика

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
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Политика

Путин 16 июля примет участие в закладке боевых кораблей в Крыму

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 16 июля глава государства посетит завод «Залив» в городе Керчь, Крым.
CT news 08:44
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Происшествия

Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова

BFM.ru вчера в 08:12
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Происшествия

СК просит арестовать четырех акушеров по делу о торговле младенцами

Следственный комитет просит Басманный суд Москвы арестовать четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами.
Газета.Ru 07:44
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Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 07:56
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Общество

Первую группу вакцинированных от коронавируса добровольцев выписали

Сеченовский университет проверил вакцину от коронавируса на 38 добровольцах. Первая группа получила вакцину 18 июня, вторая – 23 июня.
Москва 24 04:02
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Политика

Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
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Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya

Компания Nissan представила свой первый электрический кроссовер Ariya.
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В Баку прошел митинг в поддержку армии

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