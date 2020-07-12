Энергетика
Говорит МоскваСМИ узнали о планах участниц ОПЕК+ увеличить добычу нефти
По неофициальным данным, российские нефтяники уже приготовились к увеличению производства.
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Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
Жителя России с 15 июля 2020 года могут начислить две выплаты более 21 000 рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:27
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 13 июля в 19:46
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС 03:12
Хоккей
«Ак Барс» подписал однолетний контракт с Доусом
Нападающий Найджел Доус подписал соглашение с казанской командой.
Советский спорт вчера в 09:55
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.
Российская газета 09:18
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:50
Общество
Объяснено нахождение более 100 штаммов коронавируса в России
По состоянию на 15 июля, в России выявлено 746 369 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, зафиксировано 11 770 летальных исходов, выздоровели 523 249 человек.
Lenta.ru 09:53
Финансы
Курсы доллара и евро значительно превзойдут максимумы прошлой недели
Вместе с вероятным ухудшением настроений на внешних рынках доллар и евро в июле-августе имеют хорошие шансы превзойти максимумы прошлой недели в 72,3 рубля и 81,65 рубля.
Российская газета вчера в 23:00
Единоборства
Исмаилов пообещал Александру Емельяненко тяжёлый бой
Главный бой в рамках сочинского турнира ACA 107 пройдет между Магомедом Исмаиловым и Александром Емельяненко.
CT news вчера в 08:54
Общество
Лукашенко не указал недвижимость и машины в декларации
Газета.Ru 06:30
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Политика
В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК вчера в 15:37
Экономика
Крупнейшие банки США не хотят финансировать нефтегазовый сектор
Инвестиционные банки США массово отказываются от выдачи новых кредитов компаниям из американского нефтегазового сектора, пишет The Wall Street Journal.
Газета.Ru 09:53
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня 13 июля в 10:51
Происшествия
Пенсионерка избила развратников доской в Ставрополье
Местная жительница, заметив, что в кустах под окнам многоэтажного жилого дома два человека занимаются любовью, взяла в руки доску, подошла к ним и начала избивать их.
Evo-rus.com 10:21
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
Политика
Путин 16 июля примет участие в закладке боевых кораблей в Крыму
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 16 июля глава государства посетит завод «Залив» в городе Керчь, Крым.
CT news 08:44
Происшествия
Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова
BFM.ru вчера в 08:12
Происшествия
СК просит арестовать четырех акушеров по делу о торговле младенцами
Следственный комитет просит Басманный суд Москвы арестовать четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами.
Газета.Ru 07:44
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 07:56
Общество
Первую группу вакцинированных от коронавируса добровольцев выписали
Сеченовский университет проверил вакцину от коронавируса на 38 добровольцах. Первая группа получила вакцину 18 июня, вторая – 23 июня.
Москва 24 04:02
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
Авто
Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya
Компания Nissan представила свой первый электрический кроссовер Ariya.
Автоновости дня 03:32
Политика
В Баку прошел митинг в поддержку армии
Газета.Ru 02:49