Энергетика
Говорит МоскваСМИ узнали о планах участниц ОПЕК+ увеличить добычу нефти
По неофициальным данным, российские нефтяники уже приготовились к увеличению производства.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:21, Ашберн
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Общество
В Госдуме предложили платить покупателям за найденную просрочку
Депутат Госдумы Василий Власов обратился с предложением к Роспотребнадзору выплачивать гражданам, которые обнаружат на прилавках просроченные продукты, 50% штрафа, выписанного магазину за такое нарушение.
Известия 00:24
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня 13 июля в 10:51
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Шоу-бизнес
Харламов после разрыва с Асмус нашел новую возлюбленную
Судя по слухам, Харламов просто истосковался по женскому вниманию и «пошел в разнос» после официального разрыва с супругой.
ФАН 07:03
Происшествия
В отношении топ-менеджера «Почты России» завели уголовное дело
«Следственным управлением по Южному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица «Почты России», — уточнили в компании».
Известия 04:42
Общество
Мишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России пройден
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России улучшается, однако подобное не означает, что нужно расслабляться.
БИЗНЕС Online 07:33
Шоу-бизнес
Пользователи Сети пришли в ужас от условий жизни матери Ивлеевой
Политическая Экспертиза 05:11
Наука
В России из крови доноров выделили антитела против коронавируса
Новосибирск, 15 июля 2020, 14:41 — REGNUM Российским учёным впервые удалось выделить антитела, нейтрализующие вирус SARS-CoV-2, из крови переболевших доноров.
REGNUM 07:41
Общество
Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля
Твой Иркутск вчера в 07:30
Происшествия
В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Самаре, который тушили с понедельника, сообщает ГУМЧС по региону.
РИА Новости вчера в 23:06
Здоровье
В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц
12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.
Известия 03:12
Шоу-бизнес
Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович
Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
VSE42.RU 01:18
Здоровье
Число больных коронавирусом на Украине перевалило за 55 тыс. человек – Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 55 607 случаев коронавируса, 1427 летальных, 28 131 пациент выздоровел.
Украина.ру 03:36
Общество
ПФР опроверг сообщения о новых надбавках к пенсии за советский стаж
Информация о новых выплатах российским пенсионерам за советский стаж не соответствует действительности, все доплаты уже учтены, заявила начальник отдела по взаимодействию со СМИ Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу Екатерина Мамедова.
Народные новости 08:48
Общество
В Подмосковье три деревни отрезало от мира из-за ливня
В подмосковном Можайске три деревни и четыре дачных посёлка остались отрезаны от сообщения из-за того, что единственную к ним дорогу размыло после ливня.
RT на русском 09:47
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева отметила 35-летие в одном из ресторанов столицы
Приватную вечеринку, по словам Павла Воли, устроила его жена Ляйсан Утяшева в честь собственного дня рождения, собрав всю светскую тусовку в месте под названием «Березка Шале».
CT news вчера в 14:38
Политика
Право из музея сделать мечеть Эрдоган назвал суверенным
Право из музея сделать мечеть Эрдоган назвал суверенным. Он отметил, что это была воля 83 млн граждан Турции.
Невские Новости 08:34
Культура
Amazon купил российский сериал с Буруновым
CT news 08:29
Общество
Европейский суд отменил рекордный штраф для Apple в €13 млрд
Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии 2016 года о рекордном штрафе для Apple в €13 млрд за нарушение законодательства о налогах и государственных дотациях, пишет ТАСС.
Газета.Ru 05:46
Кино
Героя Вина Дизеля планируют убить в финальной части «Форсажа»
Ранее Вин Дизель предположил, что десятая часть «Форсажа» будет разделена на два фильма.
Что происходит 09:38
Происшествия
Женщина получила сильные ожоги при взрыве в квартире в Петербурге
Женщина получила 70% ожогов тела в результате взрыва в квартире, расположенной на первом этаже одного из домов на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге.
Известия 03:17
Футбол
«Локомотив» отказал в покупке квартиры семье умершего футболиста
Мать футболиста "Казанки" и воспитанника "Локомотива" Иннокентия Самохвалова, который умер во время тренировки в возрасте 23 лет, заявила, что руководство железнодорожников отказало семье игрока в покупке квартиры.
РЕН ТВ вчера в 14:15
Армия и оружие
Forbes: Россия разрабатывает уникальное оружие будущего
Политическая Экспертиза 04:06
Шоу-бизнес
Модный дом прокомментировал конфликт Рудковской и Дакоты
Конфликт Яны Рудковской и Риты Дакоты набирает новые обороты.
Paparazzi.ru вчера в 06:20
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
Общество
Зелимханов публично извинился перед московским блогером за избиение
Чеченский блогер Зелимхан Зелимханов извинился перед московским YouTube-активистом Святославом Коваленко за то, что избил его на улице с компанией друзей.
IslamNews вчера в 08:42
Кино
Стало известно, как Тони Старк вернется в киновселенную Marvel
Как известно, в финале «Мстителей» Тони Старк пожертвовал собой, чтобы уничтожить Таноса и спасти мир.
Родной город 08:26