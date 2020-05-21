Московские власти планируют изолировать людей с выявленным иммунитетом к COVID-19 Соблюдать двухнедельную самоизоляцию людям с выявленным в результате теста иммунитетом к коронавирусной инфекции планируют московские власти.

с чего всё началось

Московские власти собираются потребовать двухнедельной самоизоляции для тех, у кого выявили антитела к коронавирусу. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол решений клинического комитета по борьбе с коронавирусом при столичном департаменте здравоохранения.

СМИ узнали о планах властей изолировать людей с иммунитетом к COVID-19

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