Коронавирус
РБКСМИ узнали о планах властей изолировать людей с иммунитетом к COVID-19
Московский власти собираются потребовать соблюдения двухнедельной самоизоляции людей, у которых выявили антитела к коронавирусу. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол решений Клинического комитета по борьбе с коронавирусом при столичном департаменте здравоохранения.
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с чего всё началось
Московские власти планируют изолировать людей с выявленным иммунитетом к COVID-19 Соблюдать двухнедельную самоизоляцию людям с выявленным в результате теста иммунитетом к коронавирусной инфекции планируют московские власти.Коммерсантъ02:00
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В Москве рекомендовали отправлять на карантин лиц с антителами к коронавирусу
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