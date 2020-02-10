Армия и оружие

РБКРБКСМИ узнали о планах вооружить Ту-160 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

Ракету «Кинжал» впервые представили публике во время послания президента Владимира Путина Федеральному собранию в марте 2018 года. Ее особенностями является скорость, в десять раз превышающая скорость звука, и возможность маневрировать на всей траектории полета.
Читать в источнике
Комментировать15
с чего всё началось

Источник: Ту-160 планируется вооружить гиперзвуковыми ракетами

В июле 2018 года другой источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщал ТАСС, что гиперзвуковые ракеты "Кинжал" планировалось испытать на дальнем бомбардировщике Ту-22М3. Ту-160 - многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла.
ТАССвчера в 19:34

Подробнее о событии

СМИ узнали о планах вооружить Ту-160 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

РБКвчера в 21:06

Ту-160 может получить гиперзвуковые «Кинжалы»

Газета.Ruвчера в 21:06

Источник: Ту-160 планируется вооружить гиперзвуковыми ракетами

ТАССвчера в 19:34

Ту-160 планируется вооружить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

РЕН ТВвчера в 20:21

Ту-160 вооружат гиперзвуковыми «Кинжалами»

Lenta.ruвчера в 19:56

Бомбардировщики Ту-160 вооружат гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

Известиявчера в 19:52

СМИ: Бомбардировщики Ту-160 оборудуют гиперзвуковым оружием

Life.ruвчера в 20:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:25, Ашберн
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Общество

Назначен новый главный архитектор Челябинска

В Челябинске назначен новый главный архитектор. Его официально представила мэр Наталья Котова на аппаратном совещании.
REGNUM 00:49
Происшествия

Россияне пострадали на Пхукете в результате аварии двух катеров

Два человека погибли, 22 получили ранения при столкновении двух скоростных катеров с туристами на Пхукете в Таиланде, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Phuket News.
BFM.ru вчера в 23:44
Общество

Минтранс оценил идею сократить срок использования шипованной резины

В министерстве транспорта России оценили идею сократить срок использования шипованных шин. Заявление пресс-службы ведомства приводит ТАСС.
Lenta.ru вчера в 20:03
Кино

Брэд Питт пошутил на церемонии вручения «Оскара» про импичмент Трампа

Говорит Москва 00:30
Общество

На борту лайнера в Японии коронавирусом заразились еще 60 человек

РИА Новости 00:42
Армия и оружие

Украина выступила против полного разведения войск в Донбассе

Украина выступает против разведение сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения, поскольку это противоречит минским соглашениям.
Lenta.ru 01:05
Шоу-бизнес

Адвокат Успенской заявил, что у дочери артистки имеется «диагноз»

Бывший представитель певицы Любови Успенской, адвокат Александр Бенхин заявил, что дочь артистки Татьяна Плаксина "не может отвечать за поступки".
Народные новости вчера в 21:55
Общество

Трамп попросит конгресс на 21% сократить помощь другим государствам

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться сокращения финансирования других государств на $11 млрд в следующем году и увеличения средств на противодействие угрозам со стороны России и Китая, сообщает 9 февраля Reuters со ссылкой на чиновников Белого дома.
Известия вчера в 17:16
Экономика

Владелец «Пятерочек» по росту бизнеса опередил Amazon

Владелец «Пятерочек», «Перекрестков» и «Каруселей», X5 Retail Group, не просто остается крупнейшим отечественным розничным продавцом, поднявшись в глобальном рейтинге Deloitte за отчетный период с 47-го на 42-е место, но на этот раз обошел и всех своих российских конкурентов по темпам роста.
РБК 00:00
Здоровье

Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком

Заместитель главврача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев назвал самым простым способом снизить вероятность развития рака своевременное обследование у врачей.
МедиаПоток 08 февраля в 06:03
Происшествия

Рейс «Победы» в Екатеринбург вернулся в Пулково из-за неисправности

Самолёт лоукостера «Победа» вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности.
Newia.ru вчера в 21:39
Происшествия

Один человек погиб в аварии на Кутузовском проспекте в Москве

Один человек погиб и еще шестеро получили травмы при столкновении автобуса и легкового автомобиля на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 00:15
Экономика

Китайские торговцы медью объявили форс-мажор из-за коронавируса

Китайские торговцы медью сообщили своим контрагентам в разных странах мира — от Чили до Нигерии и Сомали — об отмене или приостановке заказов на поставку меди, сославшись на эпидемию коронавируса как на форс-мажорное обстоятельство.
Коммерсантъ 07 февраля в 08:12
Политика

В РАН заявили об ограничениях для ученых на Шпицбергене из-за Норвегии

По словам ученого, специалисты из России испытывают ограничения в работе из-за действий норвежских властей.
РИА Новости вчера в 17:03
Экономика

Экс-глава ПФР вновь займется пенсиями россиян

Дроздов займется курированием вопросов пенсионного обеспечения в рамках Минфина.
VSE42.RU вчера в 22:30
Общество

Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей

В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.
REGNUM вчера в 07:50
Кино

Фильм «Холоп» собрал в прокате более 3 млрд рублей

Российский комедийный фильм «Холоп» в прокате собрал свыше трех миллиардов рублей.
Актуальные Новости вчера в 12:05
Общество

В МЧС опровергли информацию о резком скачке радиации в Москве

Столичный главк МЧС опроверг информацию о резком скачке радиации в Москве.
ТАСС вчера в 15:49
Общество

В МЧС рассказали, как не умереть от угарного газа

Угарный газ очень часто приводит к отравлению и гибели людей, уберечь себя и близких помогут правильное использование печного и газового оборудования, советуют в МЧС России.
РИА Новости вчера в 20:44
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 07 февраля в 12:04
Гаджеты

Geekbench раскрыл характеристики серверов NVIDIA GeForce Now

В Geekbench указано, что процессор Intel CC150 восьмиядерный с режимом многопоточности,и в нем есть поддержка аппаратной виртуализацией и гипервизором.
Astera вчера в 14:46
Армия и оружие

Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

Известия вчера в 04:35
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости вчера в 08:43
Политика

ФРГ выступила против экстерриториальных санкций США

Германия отвергает любые экстерриториальные санкции Соединенных Штатов Америки, заявили «Известиям» в министерстве экономики и энергетики ФРГ.
Известия вчера в 16:05
Армия и оружие

В США назвали препятствие для победы в войне с Россией

Для Соединенных Штатов естественным препятствием для победы в войне с Россией являются реки, пишет американское издание Breaking Defense.
REGNUM 00:22
Кино

«Оскар» за лучшую женскую роль получила Рене Зеллвегер

Лучшей актрисой по мнению жюри американской Киноакадемии была признана Рене Зеллвегер за роль Джуди Гарленд в фильме "Джуди".
Народные новости вчера в 23:14
Шоу-бизнес

Александр Друзь пожаловался на свою пенсию

Александр Друзь рассказал о своей пенсии. Ранее Елена Ханга заявила, что получает 23 тысячи рублей в месяц.
РИА Новости 00:29
Происшествия

Под Петербургом погибли двое провалившихся под лед лыжников

В Тосненском районе Ленинградской области под лед провалились двое лыжников. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
РБК 08 февраля в 10:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ту-160
Сверхзвуковой самолёт
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970-х годах. Главный конструктор - В. И. Близнюк.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Кинжал
Ракетное оружие
Российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Гиперзвуковые ракеты комплекса способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты. Как сообщали «Ведомости», по полученным из Объединённой авиастроительной корпорации сведениям, является авиационным вариантом комплекса «Искандер».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное