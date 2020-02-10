Армия и оружие
РБКСМИ узнали о планах вооружить Ту-160 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»
Ракету «Кинжал» впервые представили публике во время послания президента Владимира Путина Федеральному собранию в марте 2018 года. Ее особенностями является скорость, в десять раз превышающая скорость звука, и возможность маневрировать на всей траектории полета.
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с чего всё началось
В июле 2018 года другой источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщал ТАСС, что гиперзвуковые ракеты "Кинжал" планировалось испытать на дальнем бомбардировщике Ту-22М3. Ту-160 - многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла.ТАССвчера в 19:34
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Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
Здоровье
В омском роддоме №1 врачи изуродовали молодую роженицу
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Двое российских детей погибли при столкновении катеров на Пхукете
Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья таиландского острова Пхукет.
Кино
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Победителем в главной номинации «Лучший фильм года» стала картина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.
Происшествия
Силовики пришли с обысками в институт Сибирского отделения РАН
Сотрудники ФСБ провели обыски в Институте горного дела Сибирского отделения РАН в Новосибирске.
Культура
Российская певица Анна Бутурлина выступила на премии «Оскар»
Российская джазовая певица Анна Бутурлина исполнила композицию Into the Unknown («Вновь за горизонт») из мультипликационного фильма «Холодное сердце 2» вместе с певицами из десятка стран на проходящей в Лос-Анджелесе церемонии вручения наград Американской академии киноискусств «Оскар».
Гаджеты
В России появится новый стандарт Wi-Fi 6
Минкомсвязь анонсировал в России появление нового стандарта Wi-Fi 6 за счет сертификации гаджетов с поддержкой данного вида связи.
Происшествия
Медики уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе
Представитель областного центра медицины катастроф Антон Дужик уточнил, что на данный момент общее количество пострадавших, которые остались в живых, - 39 человек (водитель грузовика, как писала "РГ", скончался на месте аварии, а 71-летняя пассажирка автобуса - в больнице).
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Политика
В МИД России заявили, что «Северный поток — 2» будет завершён
Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет успешно завершено, несмотря на санкционное давление со стороны США.
Армия и оружие
Посадка на базе Хмеймим уходящего от обстрела самолета попала на видео
В интернете появилось видео с камеры наблюдения на авиабазе Хмеймим в Сирии, где вынужденную посадку совершил пассажирский Airbus-320, который уходил от обстрела.
Общество
Мишустин потребовал от правительства не давать необоснованных обещаний
Глава правительства Михаил Мишустин потребовал от министров не давать необоснованных обещаний, передаёт ТАСС.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
Армия и оружие
Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22
Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Политика
Путин заявил, что обстановка в мире становится всё более турбулентной
Обстановка в мире становится всё более турбулентной и необходимы действия, направленные на стратегическую стабильность, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении дипломатам с их профессиональным праздником.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
Происшествия
Суд оправдал экс-владельца фабрики «Меньшевик» по делу об убийстве
Мосгорсуд оправдал экс-владельца фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова по делу об убийстве охранника, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Футбол
«Уфа» подписала полузащитника сборной Узбекистана
Происшествия
«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами
Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
Армия и оружие
В США назвали препятствие для победы в войне с Россией
Для Соединенных Штатов естественным препятствием для победы в войне с Россией являются реки, пишет американское издание Breaking Defense.
Общество
Токаев потребовал уволить чиновников и полицейских из-за беспорядков
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился уволить ряд чиновников, а также полицейских в связи с беспорядками на юге страны.
Здоровье
Кто займется исправлением врачебных ошибок
На заседании совета ректоров медицинских вузов 8 февраля Мурашко сообщил, что ошибки и непрофессионализм врачей в России ежегодно приводят к осложнениям у 70 000 пациентов (в пересказе «Интерфакса»).
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин признан второй звездой дня в НХЛ
Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Кино
Стивен Кинг продал российской школьнице права на экранизацию за доллар
Писатель Стивен Кинг в США подписал контракт с 16-летней Дианой Костыриной из Томска и продал ей права на экранизацию рассказа «Женщина в палате» по программе Dollar Baby.
Гаджеты
Xiaomi показала внутренний мир Xiaomi Mi 10
Генеральный директор компании Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) продолжает делиться подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi Mi 10, который будет представлен на этой неделе.
Технологии
Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер
Система не позволяет пользователю перезагрузить или выключить компьютер.
Космос
Космический зонд Solar Orbiter отправился к Солнцу
В США запустили ракету-носитель «Атлас-5» с исследовательским космическим аппаратом для изучения Солнца Solar Orbiter.
Происшествия
Над Красноярском кружит самолет перед экстренной посадкой
Политика
Украина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы
Решение о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами-членами Совета Европы, которое было принято комитетом министров этой организации, разочаровало МИД Украины.
Футбол
Месси организовал последние пять голов «Барселоны»
Капитан "Барселоны" Лионель Месси в матче 23-го тура Примеры против "Бетиса" (3:2) оформил 3 голевые передачи, став главным героем встречи.