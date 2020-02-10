В июле 2018 года другой источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщал ТАСС, что гиперзвуковые ракеты "Кинжал" планировалось испытать на дальнем бомбардировщике Ту-22М3. Ту-160 - многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла.

с чего всё началось

Ракету «Кинжал» впервые представили публике во время послания президента Владимира Путина Федеральному собранию в марте 2018 года. Ее особенностями является скорость, в десять раз превышающая скорость звука, и возможность маневрировать на всей траектории полета.

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