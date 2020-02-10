Армия и оружие

РБКРБКСМИ узнали о планах вооружить Ту-160 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

Ракету «Кинжал» впервые представили публике во время послания президента Владимира Путина Федеральному собранию в марте 2018 года. Ее особенностями является скорость, в десять раз превышающая скорость звука, и возможность маневрировать на всей траектории полета.
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с чего всё началось

Источник: Ту-160 планируется вооружить гиперзвуковыми ракетами

В июле 2018 года другой источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщал ТАСС, что гиперзвуковые ракеты "Кинжал" планировалось испытать на дальнем бомбардировщике Ту-22М3. Ту-160 - многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла.
ТАССвчера в 19:34

Подробнее о событии

Источник: Ту-160 планируется вооружить гиперзвуковыми ракетами

ТАССвчера в 19:34

Ту-160 может получить гиперзвуковые «Кинжалы»

Газета.Ruвчера в 21:06

Ту-160 планируется вооружить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

РЕН ТВвчера в 20:21

Ракетоносцы Ту-160 захотели вооружить «Кинжалами»

Взгляд.рувчера в 20:14

Ту-160 вооружат гиперзвуковыми «Кинжалами»

Lenta.ruвчера в 19:56

Бомбардировщики Ту-160 вооружат гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

Известиявчера в 19:52

СМИ узнали о планах вооружить Ту-160 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

РБКвчера в 21:06
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Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

Газета.Ru 06 февраля в 16:37
Здоровье

В омском роддоме №1 врачи изуродовали молодую роженицу

Om1.ru вчера в 20:36
Происшествия

Двое российских детей погибли при столкновении катеров на Пхукете

Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья таиландского острова Пхукет.
ТАСС 01:14
Кино

Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»

Победителем в главной номинации «Лучший фильм года» стала картина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.
Известия 01:47
Происшествия

Силовики пришли с обысками в институт Сибирского отделения РАН

Сотрудники ФСБ провели обыски в Институте горного дела Сибирского отделения РАН в Новосибирске.
РБК 02:06
Культура

Российская певица Анна Бутурлина выступила на премии «Оскар»

Российская джазовая певица Анна Бутурлина исполнила композицию Into the Unknown («Вновь за горизонт») из мультипликационного фильма «Холодное сердце 2» вместе с певицами из десятка стран на проходящей в Лос-Анджелесе церемонии вручения наград Американской академии киноискусств «Оскар».
Известия вчера в 22:17
Гаджеты

В России появится новый стандарт Wi-Fi 6

Минкомсвязь анонсировал в России появление нового стандарта Wi-Fi 6 за счет сертификации гаджетов с поддержкой данного вида связи.
Газета.Ru 00:20
Происшествия

Медики уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе

Представитель областного центра медицины катастроф Антон Дужик уточнил, что на данный момент общее количество пострадавших, которые остались в живых, - 39 человек (водитель грузовика, как писала "РГ", скончался на месте аварии, а 71-летняя пассажирка автобуса - в больнице).
Российская газета 01:50
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Политика

В МИД России заявили, что «Северный поток — 2» будет завершён

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет успешно завершено, несмотря на санкционное давление со стороны США.
RT на русском 01:26
Армия и оружие

Посадка на базе Хмеймим уходящего от обстрела самолета попала на видео

В интернете появилось видео с камеры наблюдения на авиабазе Хмеймим в Сирии, где вынужденную посадку совершил пассажирский Airbus-320, который уходил от обстрела.
Аргументы и Факты вчера в 04:17
Общество

Мишустин потребовал от правительства не давать необоснованных обещаний

Глава правительства Михаил Мишустин потребовал от министров не давать необоснованных обещаний, передаёт ТАСС.
Мой Брянск 02:07
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК 02:06
Армия и оружие

Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22

Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Avia.pro вчера в 23:42
Политика

Путин заявил, что обстановка в мире становится всё более турбулентной

Обстановка в мире становится всё более турбулентной и необходимы действия, направленные на стратегическую стабильность, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении дипломатам с их профессиональным праздником.
RT на русском 02:23
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

РИА Новости вчера в 15:29
Происшествия

Суд оправдал экс-владельца фабрики «Меньшевик» по делу об убийстве

Мосгорсуд оправдал экс-владельца фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова по делу об убийстве охранника, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 02:39
Футбол

«Уфа» подписала полузащитника сборной Узбекистана

Спорт день за днем 01:26
Происшествия

«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами

Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
РИА Новости вчера в 18:36
Армия и оружие

В США назвали препятствие для победы в войне с Россией

Для Соединенных Штатов естественным препятствием для победы в войне с Россией являются реки, пишет американское издание Breaking Defense.
REGNUM 00:22
Общество

Токаев потребовал уволить чиновников и полицейских из-за беспорядков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился уволить ряд чиновников, а также полицейских в связи с беспорядками на юге страны.
Московский Комсомолец 02:43
Здоровье

Кто займется исправлением врачебных ошибок

На заседании совета ректоров медицинских вузов 8 февраля Мурашко сообщил, что ошибки и непрофессионализм врачей в России ежегодно приводят к осложнениям у 70 000 пациентов (в пересказе «Интерфакса»).
Ведомости вчера в 16:02
Хоккей

Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин признан второй звездой дня в НХЛ

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
REGNUM 02:28
Кино

Стивен Кинг продал российской школьнице права на экранизацию за доллар

Писатель Стивен Кинг в США подписал контракт с 16-летней Дианой Костыриной из Томска и продал ей права на экранизацию рассказа «Женщина в палате» по программе Dollar Baby.
ФАН 00:13
Гаджеты

Xiaomi показала внутренний мир Xiaomi Mi 10

Генеральный директор компании Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) продолжает делиться подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi Mi 10, который будет представлен на этой неделе.
iXBT.com 01:30
Технологии

Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер

Система не позволяет пользователю перезагрузить или выключить компьютер.
Народные новости вчера в 09:23
Космос

Космический зонд Solar Orbiter отправился к Солнцу

В США запустили ракету-носитель «Атлас-5» с исследовательским космическим аппаратом для изучения Солнца Solar Orbiter.
REGNUM 01:35
Происшествия

Над Красноярском кружит самолет перед экстренной посадкой

Городские новости. Красноярск 02:37
Политика

Украина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы

Решение о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами-членами Совета Европы, которое было принято комитетом министров этой организации, разочаровало МИД Украины.
РЕН ТВ 08 февраля в 20:37
Футбол

Месси организовал последние пять голов «Барселоны»

Капитан "Барселоны" Лионель Месси в матче 23-го тура Примеры против "Бетиса" (3:2) оформил 3 голевые передачи, став главным героем встречи.
ProstoProSport вчера в 22:32
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Российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Гиперзвуковые ракеты комплекса способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты. Как сообщали «Ведомости», по полученным из Объединённой авиастроительной корпорации сведениям, является авиационным вариантом комплекса «Искандер».
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