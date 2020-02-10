Армия и оружие

РБКРБКСМИ узнали о планах вооружить Ту-160 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

Ракету «Кинжал» впервые представили публике во время послания президента Владимира Путина Федеральному собранию в марте 2018 года. Ее особенностями является скорость, в десять раз превышающая скорость звука, и возможность маневрировать на всей траектории полета.
Читать в источнике
Комментировать11
с чего всё началось

Источник: Ту-160 планируется вооружить гиперзвуковыми ракетами

В июле 2018 года другой источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщал ТАСС, что гиперзвуковые ракеты "Кинжал" планировалось испытать на дальнем бомбардировщике Ту-22М3. Ту-160 - многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла.
ТАССвчера в 19:34

Подробнее о событии

Ту-160 может получить гиперзвуковые «Кинжалы»

Газета.Ruвчера в 21:06

Ту-160 вооружат гиперзвуковыми «Кинжалами»

Lenta.ruвчера в 19:56

СМИ: Бомбардировщики Ту-160 оборудуют гиперзвуковым оружием

Life.ruвчера в 20:24

Ту-160 планируется вооружить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

РЕН ТВвчера в 20:21

СМИ узнали о планах вооружить Ту-160 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

РБКвчера в 21:06

Бомбардировщики Ту-160 вооружат гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

Известиявчера в 19:52

Источник: Ту-160 планируется вооружить гиперзвуковыми ракетами

ТАССвчера в 19:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Общество

Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае

Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
Известия вчера в 01:47
Кино

Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»

Фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" завоевал главную награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший фильм".
РИА Новости вчера в 23:28
Экономика

Названы регионы с самой дешевой и дорогой водкой в России

Самая дешевая водка в России продается в Удмуртии, Мордовии и Вологодской области.
РБК 07 февраля в 00:53
Культура

Новое шоу Ксении Собчак обвинили в плагиате

Uznayvse.ru 07 февраля в 07:16
Футбол

Ибрагимович забил в дерби, но не спас «Милан» от камбэка «Интера»

Встреча 23 тура завершилась победой футболистов в сине-черной форме со счетом 4:2. "Милан" выиграл первый тайм после результативных действий Златана Ибрагимовича.
Вести.Ru вчера в 16:52
Хоккей

Шестеркин выйдет в основе на матч «Рейнджерс» против «Лос-Анджелеса»

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин выйдет в основе на матч регулярного чемпионата против "Лос-Анджелеса".
Газета.Ru 08 февраля в 19:51
Шоу-бизнес

Директор МакSим рассказала, что певица может не вернуться на сцену

Народные новости вчера в 22:55
Происшествия

Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде

Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Lenta.ru вчера в 23:42
Политика

Соловьев назвал мэра Львова сволочью

Телеведущий Владимир Соловьев назвал мэра Львова Андрея Садового сволочью за отказ передать прах советского разведчика Николая Кузнецова в Россию.
Lenta.ru вчера в 21:37
Происшествия

В Приморье возбудили дело после обнаружения «концлагеря для животных»

Полиция в Приморье возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после проверки информации о местном жителе, которого подозревают в убийстве собак, сообщает региональное УМВД.
РИА Новости вчера в 20:49
Культура

Девять выдающихся фильмов, которые претендуют на «Оскар» в 2020 году

Ведь в этом году на премию претендуют девять сильных кинокартин.
АМИТЕЛ 06 февраля в 19:37
Происшествия

На Урале при столкновении такси и фуры погибли два человека

Такси на большой скорости врезалось в идущую перед ней фуру, сообщили в воскресенье в ГУ МВД региона.
Российская газета вчера в 05:13
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Экономика

Глава «РТ-Инвест» заявил о плане построить 30 мусорных заводов в России

В конце декабря 2019 года гендиректор «Ростеха» (владеет 25,01% «РТ-Инвест») Сергей Чемезов также сказал РБК, что считает необходимым построить, как минимум, 25–30 таких заводов в России, включая Сочи.
РБК вчера в 23:30
Армия и оружие

Пятое поколение выбивают: вертолеты Ми-28НМ превратят в истребители

Новейший российский ударный вертолет Ми-28НМ превратится в истребитель, способный справиться с самолетами, беспилотниками и крылатыми ракетами противника.
Известия вчера в 16:01
Футбол

«Зенит» обыграл ЦСКА в товарищеском матче

«Зенит» с 45 очками возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. ЦСКА с 34 баллами занимает четвёртое место.
ODDS.ru вчера в 08:48
Общество

В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве

«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
RT на русском вчера в 17:10
Общество

Александр Друзь заявил о невозможности прожить на свою пенсию

64-летний знаток Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии.
Московский Комсомолец вчера в 05:05
Происшествия

Число пострадавших в аварии в Кузбассе продолжает расти

Количество пострадавших в аварии с автобусом и грузовиком в Кузбассе увеличилось до 38 человек.
Вести.Ru вчера в 13:29
Кино

«Джокер» номинировали на «Золотую малину»

Мойка78 08 февраля в 17:18
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости вчера в 08:43
Происшествия

В Приамурье две сотрудницы Росреестра попались на взятке

В Благовещенске в отношении двух сотрудниц Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области возбуждены уголовные дела за получение взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК по Приамурью.
REGNUM вчера в 22:51
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости вчера в 15:29
Армия и оружие

Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22

Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Avia.pro вчера в 23:42
Происшествия

В МВД назвали причину массовых беспорядков на юге Казахстана

ТК Звезда вчера в 04:22
Политика

Лавров объяснил, почему РФ трудно сотрудничать с США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, почему дипломатическая работа по установлению отношений между Россией и США постоянно буксует.
ФАН вчера в 17:48
Авто

Кроссовер Renault Duster оснастили новым турбомотором от Mercedes

Французская компания Renault официально презентовала в Индии новый паркетник Renault Duster.
Faktom вчера в 02:03
Происшествия

В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве

Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве.
РИА Новости вчера в 04:31
Кино

Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска

16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".
Газета.Ru вчера в 07:59
Политика

Лавров: Украина отказалась от разведения сил в Донбассе из-за США

В декабре прошлого Лавров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» отказался от разведения сил в Донбассе и средств по всей линии соприкосновения, поскольку у него «связаны руки».
RuNews24.ru вчера в 17:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ту-160
Сверхзвуковой самолёт
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970-х годах. Главный конструктор - В. И. Близнюк.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Кинжал
Ракетное оружие
Российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Гиперзвуковые ракеты комплекса способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты. Как сообщали «Ведомости», по полученным из Объединённой авиастроительной корпорации сведениям, является авиационным вариантом комплекса «Искандер».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное