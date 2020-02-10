Армия и оружие
РБКСМИ узнали о планах вооружить Ту-160 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»
Ракету «Кинжал» впервые представили публике во время послания президента Владимира Путина Федеральному собранию в марте 2018 года. Ее особенностями является скорость, в десять раз превышающая скорость звука, и возможность маневрировать на всей траектории полета.
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с чего всё началось
В июле 2018 года другой источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщал ТАСС, что гиперзвуковые ракеты "Кинжал" планировалось испытать на дальнем бомбардировщике Ту-22М3. Ту-160 - многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла.ТАССвчера в 19:34
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Общество
Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае
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Хоккей
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Культура
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Общество
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Глава «РТ-Инвест» заявил о плане построить 30 мусорных заводов в России
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Армия и оружие
Пятое поколение выбивают: вертолеты Ми-28НМ превратят в истребители
Новейший российский ударный вертолет Ми-28НМ превратится в истребитель, способный справиться с самолетами, беспилотниками и крылатыми ракетами противника.
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА в товарищеском матче
«Зенит» с 45 очками возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. ЦСКА с 34 баллами занимает четвёртое место.
Общество
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Общество
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Происшествия
Число пострадавших в аварии в Кузбассе продолжает расти
Количество пострадавших в аварии с автобусом и грузовиком в Кузбассе увеличилось до 38 человек.
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«Джокер» номинировали на «Золотую малину»
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Происшествия
В Приамурье две сотрудницы Росреестра попались на взятке
В Благовещенске в отношении двух сотрудниц Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области возбуждены уголовные дела за получение взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК по Приамурью.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Армия и оружие
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Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
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Авто
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В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
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Кино
Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска
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Политика
Лавров: Украина отказалась от разведения сил в Донбассе из-за США
В декабре прошлого Лавров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» отказался от разведения сил в Донбассе и средств по всей линии соприкосновения, поскольку у него «связаны руки».