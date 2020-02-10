Армия и оружие
РБКСМИ узнали о планах вооружить Ту-160 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»
Ракету «Кинжал» впервые представили публике во время послания президента Владимира Путина Федеральному собранию в марте 2018 года. Ее особенностями является скорость, в десять раз превышающая скорость звука, и возможность маневрировать на всей траектории полета.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
В июле 2018 года другой источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщал ТАСС, что гиперзвуковые ракеты "Кинжал" планировалось испытать на дальнем бомбардировщике Ту-22М3. Ту-160 - многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла.ТАСС19:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 22:24, Ашберн
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
Происшествия
Массовая драка рядом с кафе произошла в Подмосковье
Массовая драка произошла около кафе в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Шоу-бизнес
Адвокат заявил, что у дочери Любови Успенской «диагноз»
Позже Успенская сообщила, что ее дочь покинула Россию.
Общество
Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК
Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
Общество
Раскрыта еще одна мошенническая схема кражи денег с карт клиентов
По новому сценарию, злоумышленники сообщают о якобы поступившей от клиента заявке на закрытие счета и интересуются, куда он хочет перевести остаток денег.
Наука
Придуман способ, как сделать солнечные батареи более бюджетными
Чтобы удешевить солнечные батареи, российские ученые использовали полупроводниковые соединения на кремниевой подложке.
Общество
Челябинские власти закроют карантинный центр после протестов жителей
Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов пообещал местным жителям в ближайшее время закрыть карантинный центр для граждан Китая, который недавно организовали в оздоровительном лагере «Утес» в деревне Ужевка Сосновского района.
Кино
В Белоруссии сняли короткометражку о детстве Джона Уика
Гаджеты
Эксперты сравнили Samsung Galaxy S20 и Galaxy S10
Эксперты сравнили характеристики и функционал Samsung Galaxy S20 и Galaxy S10. Презентация нового смартфона состоится 11 февраля.
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ростов» по пенальти
«Локомотив» обыграл «Ростов» в серии пенальти в рамках предсезонного турнира в Дохе «Кубок Париматч Премьер» — 4:3. В состве железнодорожников голы забили Мурило, Гжегож Крыховяк и Дмитрий Рыбчинский.
Общество
Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт
Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.
Космос
Запуск грузовика Cygnus на МКС отменили за две минуты до старта
Старт американской ракеты Antares, которая должна была вывести на орбиту грузовой корабль Cygnus с оборудованием для Международной космической станции (МКС), отложили в прямом эфире телепрограммы NASA.
Политика
Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы
Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин предложил изменить Конституцию в ходе послания Федеральному собранию.
Общество
Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 64
Информационное агентство ТАСС сообщает о том, что общее число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который с 3 февраля стоит на карантине у японского порта Йокогама, составляет 64 человека.
Политика
Соловьев назвал мэра Львова сволочью
Телеведущий Владимир Соловьев назвал мэра Львова Андрея Садового сволочью за отказ передать прах советского разведчика Николая Кузнецова в Россию.
Происшествия
Сведения детектива Реша по MH17 нарушат в суде сценарий Запада
Выступление частного детектива из Германии Йозефа Реша в суде по делу о крушении рейса MH17 может привести к краху написанного Западом сценария.
Происшествия
В Хабаровске совершены нападения с ножом на двух женщин
По сведениям полицейских, нападения произошли 5 и 8 февраля, а результате которых две женщины были госпитализированы в тяжелом состоянии с многочисленными ножевыми ранениями.
Общество
Минтранс счел невозможным увеличить срок запрета на шипованную резину
В министерстве транспорта России рассказали о невозможности увеличения срока запрета использования шипованной резины для автомобилистов.
Происшествия
В Благовещенске на двух сотрудниц Росреестра возбуждены уголовные дела
Основанием для возбуждения дел стали результаты работы оперативников управления экономической безопасности и противодействия коррупции амурского УМВД, а также данные, полученные во время расследования дела против жительницы амурской столицы и другой сотрудницы Росреестра, пояснили в пресс-службе УМВД по региону.
Авто
Названы будущие новинки автосалона в Женеве 2020
Автосалон в Женеве пройдет в период с 5 по 15 марта, на нем можно будет увидеть представленные новинки.
Авто
В Бразилии дебютировал внедорожник Troller TX4 Automatic
В Бразилии состоялась премьера гоночного внедорожника Troller TX4 Automatic в трехдверном кузове.
Общество
Минимальная заработная плата на Сахалине и Курилах выросла
На Сахалине и Курилах увеличили минимальную заработную плату.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек
Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Экономика
От 3000 до 4000 рублей к пенсии дополнительно: кто может получить
Получить дополнительные деньги к страховой пенсии по старости смогут пенсионеры, проживающие в Московской области.
Здоровье
Наталья Толоконская призвала не бороться с коронавирусом
По словам Натальи Петровны, еще в 1965 году коронавирус был найден у человека, всего их открыто более 40 видов, они якобы прекрасно сосуществуют с нами.
Армия и оружие
Индонезия начала сборку первой серийной партии средних танков Harimau
Новейший турецко-индонезийский средний танк Harimau дошел до стадии серийного производства, Турция выдала разрешение на производство первых 18 серийных танков для индонезийской армии.
Здоровье
Ученые определили сроки пика распространения коронавируса
Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.