В июле 2018 года другой источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщал ТАСС, что гиперзвуковые ракеты "Кинжал" планировалось испытать на дальнем бомбардировщике Ту-22М3. Ту-160 - многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла.

с чего всё началось

Ракету «Кинжал» впервые представили публике во время послания президента Владимира Путина Федеральному собранию в марте 2018 года. Ее особенностями является скорость, в десять раз превышающая скорость звука, и возможность маневрировать на всей траектории полета.

Происшествия Массовая драка рядом с кафе произошла в Подмосковье Массовая драка произошла около кафе в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Общество Челябинские власти закроют карантинный центр после протестов жителей Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов пообещал местным жителям в ближайшее время закрыть карантинный центр для граждан Китая, который недавно организовали в оздоровительном лагере «Утес» в деревне Ужевка Сосновского района.

Футбол «Локомотив» обыграл «Ростов» по пенальти «Локомотив» обыграл «Ростов» в серии пенальти в рамках предсезонного турнира в Дохе «Кубок Париматч Премьер» — 4:3. В состве железнодорожников голы забили Мурило, Гжегож Крыховяк и Дмитрий Рыбчинский.

Общество Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.

Космос Запуск грузовика Cygnus на МКС отменили за две минуты до старта Старт американской ракеты Antares, которая должна была вывести на орбиту грузовой корабль Cygnus с оборудованием для Международной космической станции (МКС), отложили в прямом эфире телепрограммы NASA.

Общество Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 64 Информационное агентство ТАСС сообщает о том, что общее число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который с 3 февраля стоит на карантине у японского порта Йокогама, составляет 64 человека.

Политика Соловьев назвал мэра Львова сволочью Телеведущий Владимир Соловьев назвал мэра Львова Андрея Садового сволочью за отказ передать прах советского разведчика Николая Кузнецова в Россию.

Происшествия Сведения детектива Реша по MH17 нарушат в суде сценарий Запада Выступление частного детектива из Германии Йозефа Реша в суде по делу о крушении рейса MH17 может привести к краху написанного Западом сценария.

Происшествия В Хабаровске совершены нападения с ножом на двух женщин По сведениям полицейских, нападения произошли 5 и 8 февраля, а результате которых две женщины были госпитализированы в тяжелом состоянии с многочисленными ножевыми ранениями.

Происшествия В Благовещенске на двух сотрудниц Росреестра возбуждены уголовные дела Основанием для возбуждения дел стали результаты работы оперативников управления экономической безопасности и противодействия коррупции амурского УМВД, а также данные, полученные во время расследования дела против жительницы амурской столицы и другой сотрудницы Росреестра, пояснили в пресс-службе УМВД по региону.

Авто Названы будущие новинки автосалона в Женеве 2020 Автосалон в Женеве пройдет в период с 5 по 15 марта, на нем можно будет увидеть представленные новинки.