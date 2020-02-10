Армия и оружие

РБКРБКСМИ узнали о планах вооружить Ту-160 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

Ракету «Кинжал» впервые представили публике во время послания президента Владимира Путина Федеральному собранию в марте 2018 года. Ее особенностями является скорость, в десять раз превышающая скорость звука, и возможность маневрировать на всей траектории полета.
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с чего всё началось

Источник: Ту-160 планируется вооружить гиперзвуковыми ракетами

В июле 2018 года другой источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщал ТАСС, что гиперзвуковые ракеты "Кинжал" планировалось испытать на дальнем бомбардировщике Ту-22М3. Ту-160 - многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла.
ТАСС19:34

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СМИ узнали о планах вооружить Ту-160 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

РБК21:06

Ту-160 может получить гиперзвуковые «Кинжалы»

Газета.Ru21:06

СМИ: Бомбардировщики Ту-160 оборудуют гиперзвуковым оружием

Life.ru20:24

Ту-160 планируется вооружить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

РЕН ТВ20:21

Ту-160 вооружат гиперзвуковыми «Кинжалами»

Lenta.ru19:56

Бомбардировщики Ту-160 вооружат гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

Известия19:52

Источник: Ту-160 планируется вооружить гиперзвуковыми ракетами

ТАСС19:34
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