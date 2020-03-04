Общество

РБКРБКСМИ узнали о плане «Б» мэрии Москвы на случай коронавируса

Мэрия Москвы разработала программу профилактики коронавируса в столице, утверждает Би-би-си, называя документ «планом Б». Документ подписан заместителем мэра по социальным вопросам Анастасией Раковой и был разослан «по инстанциям», сообщили источники Би-би-си.
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Мэрия Москвы разработала три плана в борьбе с коронавирусом, один из которых предусматривает городской карантин

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