Общество
РБКСМИ узнали о плане «Б» мэрии Москвы на случай коронавируса
Мэрия Москвы разработала программу профилактики коронавируса в столице, утверждает Би-би-си, называя документ «планом Б». Документ подписан заместителем мэра по социальным вопросам Анастасией Раковой и был разослан «по инстанциям», сообщили источники Би-би-си.
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Экономика
Глава МВФ оценила потери нефтяников из-за коронавируса в $10 млрд
Основные поставщики нефти на мировой рынок уже потеряли из-за снижения мировых цен около $10 млрд, заявила на пресс-конференции глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
Наука
В возрасте 96 лет умер физик Фримен Дайсон
В возрасте 96 лет умер физик Фримен Дайсон.
Авто
Новый Porsche 911 Turbo S стал 650-сильным
Купе стало мощнее предшественника и теперь разгоняется до первой «сотни» за 2,7 секунды вместо прежних 2,9. Известны и российские цены: 911 Turbo S Coupé стоит от 15 450 000 рублей, 911 Turbo S Cabriolet — от 16 250 000 рублей.
Армия и оружие
В Минобороны РФ заявили о сращивании ВС Турции с террористами в Идлибе
В Сирии наблюдательные посты ВС Турции в Идлибской зоне деэскалации располагались в укрепленных районах террористических группировок и фактически срослись с ними, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса
Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
Гаджеты
В «Яндекс.Маркет» назвали самые популярные смартфоны 2020 года
Специалисты «Яндекс.Маркет» изучили спрос на смартфоны и выявили, какие из них стали самыми популярными в начале 2020 года.
Происшествия
Жители мурманской Печенги сообщили в сети о взрыве
Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля, по сообщениям СМИ, в мотострелковой бригаде, которая базируется в посёлке Печенга, погибли трое военнослужащих.
Футбол
«Реал Сосьедад» пробился в финал Кубка Испании
Первая встреча в Сан-Себастьяне завершилась в пользу басков - 2:1. Таким образом, "Реал Сосьедад" вышел в финал, где ему предстоит поединок с победителем матча "Атлетик" - "Гранада".
Гаджеты
WhatsApp получил для Android и iOS долгожданную тёмную тему
В своем официальном блоге разработчики WhatsApp отмечают, что темная тема — самая востребованная функция среди пользователей мессенджера.
Энергетика
Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене.
Общество
Швеция призывает Украину к ответу: крипто-мошенники атаковали Стокгольм
Линде указала, что «важно», чтобы власти Украины были проинформированы о предполагаемой деятельности Milton Group и о том, что претензии рассматриваются.
Экономика
Показатель долговой нагрузки россиян по ипотеке превысил 50%
Средний платеж по ипотеке, оформленной в 2019 году, составлял 47–50% дохода заемщика.
Футбол
«Норвич» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии
«Норвич» обыграл «Тоттенхэм» в серии пенальти и прошел в 1/4 финала Кубка Англии (1:2 П). «Шпоры» первыми забили в этом матче.
Политика
Новый премьер Украины назвал приоритетами Крым и Донбасс
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами в работе будущего правительства возвращение Крыма и прекращение войны в Донбассе.
Общество
В Италии все школы и институты закрывают из-за коронавируса
Местные средства массовый информации уточняют, что правительство государства планировало закрыть школы и университеты по всей Италии с четверга или с понедельника, то есть с 5 или 9 марта соответственно.
Происшествия
До 25 выросло число жертв торнадо в Теннесси
25 человек погибли в результате серии торнадо, обрушившихся на американский штат Теннесси в ночь на вторник, сообщил губернатор штата Уильям Ли в ходе пресс-конференции.
Политика
Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Общество
Сбербанк смоделировал распространение коронавируса в России
Искусственный интеллект Сбербанка построил три модели распространения коронавируса в России, заявил глава банка Герман Греф.
Футбол
Тренер ЦСКА объяснил стычку с тренером «Спартака» после матча
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил стычку с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско после поражения в матче 1/4 финала Кубка России.
Политика
Конгресс США разрешил выделить $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом
Палата представителей Конгресса США одобрила выделение $8,3 млрд на борьбу с угрозой распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство Associated Press.
Гаджеты
SeaSonic выпустила безвентиляторные блоки питания мощностью до 700 Вт
SeaSonic оснастила блоки серии Prime Fanless температурной защитой от повышения и понижения мощности, а также скачков напряжения и короткого замыкания.
Экономика
В 2019 году средняя зарплата на Сахалине составила 86 564 рубля
Относительно 2018-го года реальные денежные доходы (с учетом инфляционных процессов) увеличились всего на 2%. Номинальная заработная плата в 2019 году в среднем составила 86,5 тысяч рублей (на 11,9% выше уровня 2018 года).
Кино
Из ремейка «Мулан» из-за движения #MeToo убрали возлюбленного героини
Как пояснил Рид, персонаж Ли Шанга не соответствует требованиям движения #MeToo.
Авто
Новый BMW M3 показали в Сети на фото
Напомним, что осенью прошлого года в Сети появился снимок задней части нового BMW M3.
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Космос
Испытана камера сгорания ракеты Vega, изготовленная методом 3D-печати
Камера сгорания метанового двигателя М10 ракеты Vega Evolutions, изготовленного с помощью технологии 3D-печати, прошла огневые испытания.
Общество
В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Единоборства
Александр Емельяненко проведёт бой с Минеевым по правилам бокса
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что намерен провести поединок по правилом бокса с другим бойцом ММА — Владимиром Минеевым.
Общество
Москва возглавила рейтинг «умных» российских городов
Москва, Казань и Санкт-Петербург стали лидерами рейтинга по индексу цифровизации городского хозяйства «IQ городов» среди 15 российских мегаполисов.