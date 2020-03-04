Общество

РБКРБКСМИ узнали о плане «Б» мэрии Москвы на случай коронавируса

Мэрия Москвы разработала программу профилактики коронавируса в столице, утверждает Би-би-си, называя документ «планом Б». Документ подписан заместителем мэра по социальным вопросам Анастасией Раковой и был разослан «по инстанциям», сообщили источники Би-би-си.
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Правительство Москвы разработало план действий на случай распространения коронавируса в городе

Афиша Daily17:29

Карантин и режим ЧС. СМИ узнали планы борьбы с коронавирусом в Москве

Красная весна16:25

Мэрия Москвы разработала три плана в борьбе с коронавирусом, один из которых предусматривает городской карантин

Дождь16:08

СМИ узнали о плане «Б» мэрии Москвы на случай коронавируса

РБК14:29

Мэрия Москвы, как утверждает Би-би-си, подготовила жесткий план Б для борьбы с коронавирусом

Эхо Москвы14:30
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Экономика

Глава МВФ оценила потери нефтяников из-за коронавируса в $10 млрд

Основные поставщики нефти на мировой рынок уже потеряли из-за снижения мировых цен около $10 млрд, заявила на пресс-конференции глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
РБК 12:19
Наука

В возрасте 96 лет умер физик Фримен Дайсон

В возрасте 96 лет умер физик Фримен Дайсон.
Piter.tv 02 марта в 08:05
Авто

Новый Porsche 911 Turbo S стал 650-сильным

Купе стало мощнее предшественника и теперь разгоняется до первой «сотни» за 2,7 секунды вместо прежних 2,9. Известны и российские цены: 911 Turbo S Coupé стоит от 15 450 000 рублей, 911 Turbo S Cabriolet — от 16 250 000 рублей.
Motor вчера в 06:23
Происшествия

Источник раскрыл детали обнаружения останков в лесу под Рязанью

РИА Новости 17:01
Армия и оружие

В Минобороны РФ заявили о сращивании ВС Турции с террористами в Идлибе

В Сирии наблюдательные посты ВС Турции в Идлибской зоне деэскалации располагались в укрепленных районах террористических группировок и фактически срослись с ними, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Экономика сегодня 01:00
Кино

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
ТАСС 13:45
Гаджеты

В «Яндекс.Маркет» назвали самые популярные смартфоны 2020 года

Специалисты «Яндекс.Маркет» изучили спрос на смартфоны и выявили, какие из них стали самыми популярными в начале 2020 года.
Мой Брянск 10:49
Происшествия

Жители мурманской Печенги сообщили в сети о взрыве

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля, по сообщениям СМИ, в мотострелковой бригаде, которая базируется в посёлке Печенга, погибли трое военнослужащих.
REGNUM 16:56
Футбол

«Реал Сосьедад» пробился в финал Кубка Испании

Первая встреча в Сан-Себастьяне завершилась в пользу басков - 2:1. Таким образом, "Реал Сосьедад" вышел в финал, где ему предстоит поединок с победителем матча "Атлетик" - "Гранада".
ProstoProSport 17:21
Гаджеты

WhatsApp получил для Android и iOS долгожданную тёмную тему

В своем официальном блоге разработчики WhatsApp отмечают, что темная тема — самая востребованная функция среди пользователей мессенджера.
Live24 00:23
Энергетика

Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене.
Известия 12:20
Общество

Швеция призывает Украину к ответу: крипто-мошенники атаковали Стокгольм

Линде указала, что «важно», чтобы власти Украины были проинформированы о предполагаемой деятельности Milton Group и о том, что претензии рассматриваются.
Блокчейн24 09:42
Экономика

Показатель долговой нагрузки россиян по ипотеке превысил 50%

Средний платеж по ипотеке, оформленной в 2019 году, составлял 47–50% дохода заемщика.
Интерфакс 02:31
Футбол

«Норвич» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии

«Норвич» обыграл «Тоттенхэм» в серии пенальти и прошел в 1/4 финала Кубка Англии (1:2 П). «Шпоры» первыми забили в этом матче.
LiveSport.ru 17:35
Политика

Новый премьер Украины назвал приоритетами Крым и Донбасс

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами в работе будущего правительства возвращение Крыма и прекращение войны в Донбассе.
Lenta.ru 12:03
Общество

В Италии все школы и институты закрывают из-за коронавируса

Местные средства массовый информации уточняют, что правительство государства планировало закрыть школы и университеты по всей Италии с четверга или с понедельника, то есть с 5 или 9 марта соответственно.
Ореанда-Новости 14:00
Происшествия

До 25 выросло число жертв торнадо в Теннесси

25 человек погибли в результате серии торнадо, обрушившихся на американский штат Теннесси в ночь на вторник, сообщил губернатор штата Уильям Ли в ходе пресс-конференции.
Интерфакс вчера в 19:58
Политика

Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Российская газета 11:29
Общество

Сбербанк смоделировал распространение коронавируса в России

Искусственный интеллект Сбербанка построил три модели распространения коронавируса в России, заявил глава банка Герман Греф.
РИА Новости 09:53
Футбол

Тренер ЦСКА объяснил стычку с тренером «Спартака» после матча

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил стычку с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско после поражения в матче 1/4 финала Кубка России.
Lenta.ru 17:00
Политика

Конгресс США разрешил выделить $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом

Палата представителей Конгресса США одобрила выделение $8,3 млрд на борьбу с угрозой распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство Associated Press.
REGNUM 17:01
Гаджеты

SeaSonic выпустила безвентиляторные блоки питания мощностью до 700 Вт

SeaSonic оснастила блоки серии Prime Fanless температурной защитой от повышения и понижения мощности, а также скачков напряжения и короткого замыкания.
Astera 02 марта в 03:58
Экономика

В 2019 году средняя зарплата на Сахалине составила 86 564 рубля

Относительно 2018-го года реальные денежные доходы (с учетом инфляционных процессов) увеличились всего на 2%. Номинальная заработная плата в 2019 году в среднем составила 86,5 тысяч рублей (на 11,9% выше уровня 2018 года).
Байкал24 10:21
Кино

Из ремейка «Мулан» из-за движения #MeToo убрали возлюбленного героини

Как пояснил Рид, персонаж Ли Шанга не соответствует требованиям движения #MeToo.
ТАСС 05:46
Авто

Новый BMW M3 показали в Сети на фото

Напомним, что осенью прошлого года в Сети появился снимок задней части нового BMW M3.
Тарантас Ньюс 04:15
Армия и оружие

Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб

Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Московский Комсомолец вчера в 17:19
Космос

Испытана камера сгорания ракеты Vega, изготовленная методом 3D-печати

Камера сгорания метанового двигателя М10 ракеты Vega Evolutions, изготовленного с помощью технологии 3D-печати, прошла огневые испытания.
Красная весна 01:23
Общество

В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек

Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Газета.Ru 12:12
Единоборства

Александр Емельяненко проведёт бой с Минеевым по правилам бокса

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что намерен провести поединок по правилом бокса с другим бойцом ММА — Владимиром Минеевым.
RT на русском 13:39
Общество

Москва возглавила рейтинг «умных» российских городов

Москва, Казань и Санкт-Петербург стали лидерами рейтинга по индексу цифровизации городского хозяйства «IQ городов» среди 15 российских мегаполисов.
Коммерсантъ вчера в 08:39
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