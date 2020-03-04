Общество
РБКСМИ узнали о плане «Б» мэрии Москвы на случай коронавируса
Мэрия Москвы разработала программу профилактики коронавируса в столице, утверждает Би-би-си, называя документ «планом Б». Документ подписан заместителем мэра по социальным вопросам Анастасией Раковой и был разослан «по инстанциям», сообщили источники Би-би-си.
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Культура
Эльфы и бегающие ноги: «Вперед» – самый слабый мультфильм Pixar
Происшествия
Шестеро военных пострадали при взрыве боеприпаса под Мурманском
Шестеро военнослужащих получили ранения в результате взрыва имитационного боеприпаса в воинской части в Печенгском районе Мурманской области.
Футбол
«Манчестер Сити» и «Лестер» вышли в четвертьфинал Кубка Англии
"Манчестер Сити" и "Лестер" завоевали путевки в четвертьфинал Кубка Англии по футболу.
Музыка
После новостей о Евровидении менеджер Little Big покинул группу
Через сутки после известия об участии петербургского коллектива Little Big в конкурсе "Евровидение-2020" от России группа осталась без менеджера - Андрей Орехов заявил об уходе на свой странице в Facebook.
Общество
Вспышку коронавируса в Германии назвали пандемией
Вспышка коронавируса COVID-19 переросла в пандемию, заявил в среду министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан депутатам в Бундестаге, сообщает издание Der Spiegel.
Политика
Путин внес в Госдуму новые поправки к Конституции
Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива
Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.
Политика
Рада утвердила новый состав правительства Украины
Верховная рада Украины в ходе голосования утвердила новый состав правительства страны, который был предложен новым премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Энергетика
Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Общество
Самая секретная в мире подлодка попала на фото
Кубинская субмарина типа Delfin, считающаяся одной из самых секретных в мире, снова попала на фотографию.
Единоборства
Александр Емельяненко подтвердил бой по боксу против Владимира Минеева
Общество
В России могут изменить систему оплаты отпусков и декретов
В России готовится реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Политика
В парламенте Турции произошла массовая драка
В турецком парламенте произошла массовая драка между членами прозападной Партии справедливости и развития (AK Parti) и Республиканской народной партии (CHP), пропагандирующей идеологию турецкого национализма.
Общество
Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа
Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
Общество
Сбербанк смоделировал распространение коронавируса
Специалисты Сбербанка разработали математическую модель распространения нового коронавируса в России и в мире.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер показала главный изъян своего тела
Находящаяся в отпуске Кайли Дженнер показала в Instagram главный недостаток собственного тела.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
Хоккей
«Ак Барс» разгромил «Нефтехимик» и повел в серии 2-0
Сегодня «Ак Барс» во втором матче стартового раунда плей-офф разгромил нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 5:1. Казанцы повели в серии 2 – 0.
Общество
Число заразившихся коронавирусом вне Китая превысило 12 тысяч человек
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за последние сутки 2103 новых случая заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся превысило 12 тысяч человек.
Футбол
Игроки «Барселоны» утратили доверие к Сетьену
Технологии
«ВКонтакте» начала тестировать распознавание голосовых сообщений
Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать распознавание голосовых сообщений на русском языке.
Общество
ПФР начнет уведомлять граждан о размере их будущей пенсии
По инициативе Минтруда граждане России, достигшие 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере их будущей пенсии.
Экономика
Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4%
Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4% По данным консалтинговой компании Knight Frank, не смотря на замедление экономического роста, в прошлом году число людей с чистым капиталом от $30 млн и выше выросло на 6,4%. Теперь их более 513 тыс. по всему миру.