Мэрия Москвы разработала программу профилактики коронавируса в столице, утверждает Би-би-си, называя документ планом Б. Документ подписан заместителем мэра по социальным вопросам Анастасией Раковой и был разослан "по инстанциям", сообщили источники Би-би-си.

СМИ узнали о плане Б мэрии Москвы на случай коронавируса

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