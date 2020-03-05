Общество
РБКСМИ узнали о плане Б мэрии Москвы на случай коронавируса
Мэрия Москвы разработала программу профилактики коронавируса в столице, утверждает Би-би-си, называя документ планом Б. Документ подписан заместителем мэра по социальным вопросам Анастасией Раковой и был разослан "по инстанциям", сообщили источники Би-би-си.
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РБК: в мэрии Москвы подготовили два плана на случай распространения коронавируса
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