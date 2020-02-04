с чего всё началось

Конгресс США может принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток — 2", если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода, пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне.

СМИ узнали о плане США расширить санкции против «Северного потока — 2»

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