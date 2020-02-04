Политика

РИА НовостиРИА НовостиСМИ узнали о плане США расширить санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс США может принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток — 2", если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода, пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне.
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с чего всё началось
В статье говорится
, что если Россия «попытается завершить строительство оставшихся километров трубопровода в Балтийском море, то палата представителей и сенат готовы принять ещё один закон о санкциях».
RT на русском10:49

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Handelsblatt: США могут ввести новые санкции по «Северному потоку — 2»

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Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

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Гол Мамаева помог «Ростову» переиграть «Партизан»

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«Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»

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