Литва и Россия договорились провести обмен лицами, осужденными Москвой и Вильнюсом за шпионаж. Об этом 16 октября сообщает агентство BNS со ссылкой на источники.

СМИ узнали о подготовке РФ и Литвой обмена осужденными за шпионаж

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