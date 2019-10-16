Политика

ИзвестияИзвестияСМИ узнали о подготовке РФ и Литвой обмена осужденными за шпионаж

Литва и Россия договорились провести обмен лицами, осужденными Москвой и Вильнюсом за шпионаж. Об этом 16 октября сообщает агентство BNS со ссылкой на источники.
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СМИ: Россия и Литва договорились об обмене осужденными за шпионаж

Московский Комсомолец09:04

Литва и Россия готовятся обменять шпионов, пишут СМИ

Газета.Ru10:00

СМИ сообщили о договоренности России и Литвы по обмену осужденными за шпионаж

Взгляд.ру09:15

СМИ сообщили о готовящемся обмене шпионами между Литвой и Россией

РБК09:14

СМИ узнали о подготовке РФ и Литвой обмена осужденными за шпионаж

Известия11:11

В Литве объявили о подготовке «обмена шпионами» с РФ

REGNUM08:53

СМИ: Литва и Россия обменяются осужденными за шпионаж лицами

ТАСС08:48
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