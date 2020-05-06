Проект нового международного договора о добыче полезных ископаемых на Луне готовит Белый дом. Администрация США планирует привлечь к нему ряд стран, но Россия в этом списке пока не фигурирует. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с готовящимся соглашением.

СМИ узнали о подготовке США договора о добыче ископаемых на Луне

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