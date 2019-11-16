Политика

КоммерсантъКоммерсантъСМИ узнали о подготовке Украины к возвращению захваченных кораблей

Задержанные 25 ноября 2018 года после инцидента в Керченском проливе украинские корабли могут быть переданы Украине ночью, сообщают украинские СМИ. По их данным, из портов Южный, Черноморск и Одесса вышли поисково-спасательное судно «Сапфир», буксиры «Титан» и «Гайдамак».
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с чего всё началось
По информации Одесского издания «Думская», украинское поисково-спасательное судно «Сапфир» , а также буксиры «Титан» и «Гайдамака» уже вышли
 к возвращаемым из плена «Яни Капу», «Бердянску» и «Никополю».
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