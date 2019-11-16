с чего всё началось

Задержанные 25 ноября 2018 года после инцидента в Керченском проливе украинские корабли могут быть переданы Украине ночью, сообщают украинские СМИ. По их данным, из портов Южный, Черноморск и Одесса вышли поисково-спасательное судно «Сапфир», буксиры «Титан» и «Гайдамак».

СМИ узнали о подготовке Украины к возвращению захваченных кораблей

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