Политика
РБКСМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран
ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран.
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Общество
Полиция начала проверку в отношении Водонаевой
Происшествия
Убийцу полицейского в московском метро приговорили к 18 годам колонии
Убийцу полицейского на станции «Курская» московского метро приговорили к 18 годам колонии.
Кино
Русские мультфильмы представят в Майами
Сегодня, 10 февраля, в Майами начинает работу рынок детского контента Kidscreen, на котором российская анимация будет представлена в рамках специальной программы Московского экспортного центра Created in Moscow.
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 1068 человек
Число погибших от коронавируса нового типа в китайской провинции Хубэй установилось на отметке в 1068 человек.
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
На последней фотографии средняя дочь актрисы кормит девочку из бутылочки.
Экономика
Часть россиян прекратили платить по ипотеке
Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Политика
Четыре прокурора взяли самоотвод в деле экс-советника Трампа Стоуна
Все четыре прокурора по делу Роджера Стоуна (экс-советник президента США Дональда Трампа) взяли самоотвод после вмешательства минюста.
Армия и оружие
Из сектора Газа запустили ракету по Израилю
Неизвестные из сектора Газа выпустили ракету в сторону Израиля. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба израильской армии.
Армия и оружие
Новая карта Пентагона говорит о наращивании мощи России и Китая
Пентагон опубликовал карту, на которой отмечены зоны, где Россия и Китай наращивают интенсивность своих морских операций.
Армия и оружие
Разработчик рассказал о возможностях С-500
Перспективная зенитная ракетная система С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, заявил генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Экономика
Экономист Делягин назвал катастрофой возможную приватизацию Сбербанка
Правительство РФ стремится к приватизации Сбербанка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Авто
Названы лучшие двигатели в кроссоверах с пробегом в России
Устанавливаемый в Mitsubishi Outlander и ASX мотор 4B11 также признан лучшим. Его ресурс может составит 430 тыс. километров.
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Общество
Число зараженных коронавирусом в Германии возросло до 16 человек
Политика
Аббас назвал условия для переговоров с Израилем
Лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что готов немедленно приступить к переговорам с Израилем.
Кино
Владимир Меньшов: «Мужчины лучше рассказывают о женщинах»
Игры
Авторы The Last of Us Part II показали ключевые арты, статуэтку Элли и динамическую тему для PS4
11 февраля представители студии Naughty Dog опубликовали два ключевых арта The Last of Us Part II и запустили раздачу динамической темы для PS4.
Здоровье
Просьбы российских детских онкологов остались без внимания Минздрава
Никто не обратил внимание на заявления онкологов, которые просили вернуть импортные медицинские препараты, так как дешёвые аналоги не оказывают эффективного лечения.В жертву принесены судьбы наших детей.
Общество
Белорусские НПЗ начали забор технологической нефти из «Дружбы»
Белоруссия начала забор технологической нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов из веток магистрального нефтепровода «Дружба», которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям.
Общество
Жительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога
Проверка, которую проводит СК России по сообщению об установке видеокамер в гинекологическом кабинете одной из калининградских женских консультаций, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.
Происшествия
В Астрахани СК проверит информацию о связи учительницы со школьником
В Астрахани региональное управление СК России инициировало проверку информации о ЧП в одной из городских школ.
Спорт
Калла — о допинге у Франссон: я не могла поверить, что это правда
Шведская лыжница Шарлотт Калла рассказала о своей реакции на положительный допинг-тест бронзового призёра Олимпиады в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Йенни Франссон.
Происшествия
В Южно-Сахалинске на пожаре погиб девятилетний мальчик
Следственные органы СКР в Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело по факту гибели девятилетнего мальчика на пожаре в одном из садоводств областного центра.
Кино
Криминальная картина Гая Ричи выйдет в прокат 13 февраля
Гаджеты
Samsung представила новые смартфоны Galaxy
Южнокорейская компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Презентацию транслировал YouTube-канал производителя.
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%
Банк ВТБ снизил ставки по всей линейке ипотечных продуктов на 0,5 процентного пункта, до 7,9% годовых.
Футбол
Гвардиола не считает себя лучшим тренером мира
Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не считает, что он заслуживает права называться лучшим тренером мира.
Общество
Соловьев прокомментировал видео со смеющейся над льготами телеведущей
Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с ведущей программы "Вести Камчатский край", которая засмеялась после слов о повышении выплат льготникам.