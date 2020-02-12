Политика

РБКРБКСМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран

ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран.
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СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран

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Швейцария начала расследовать данные о перехвате ЦРУ секретных переписок 120 стран

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Ветеран разведки усомнился в перехвате ЦРУ шифровок из 120 стран

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Берн расследует роль швейцарской компании в шпионской деятельности ЦРУ

ТАСС15:54

Агенты ЦРУ годами читали секретные сообщения иностранных разведок

News.ru08:50
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В конце 2019 года Start заключил двухлетний эксклюзивный контракт с Константином Богомоловым, худруком театра на Малой Бронной и режиссером сериала «Содержанки».
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Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии

Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии.
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