ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран.

СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран

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