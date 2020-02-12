ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран, говорится в расследовании The Washington Post и немецкого телеканала ZDF. Это удавалось делать благодаря швейцарской компании Crypto AG, которая была лидером на рынке шифровальной техники.

СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран

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