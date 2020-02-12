Политика
РБКСМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран
ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран.
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с чего всё началось
Немецкая телекомпания ZDF и американская газета The Washington Post сообщили со ссылкой на документы ЦРУ и федеральной разведывательной службы Германии, что разведки США и ФРГ с 1970-х годов получали информацию от швейцарской компании-производителя шифровального оборудования Crypto AG.Интерфакс14:46
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