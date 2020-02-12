с чего всё началось

ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран.

СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран

Политика В МИД России сочли действия Киева угрозой «нормандскому саммиту» Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что заявления Киева и степень выполнения им «Парижского пакета» договоренностей по урегулированию украинского кризиса ставят под вопрос возможность новой встречи лидеров «нормандского формата» в апреле этого года.

Происшествия Полицейских, избивших подростка ногами, приговорили к реальным срокам В качестве наказания суд назначил Заброде лишение свободы сроком на 1 год и 8 месяцев в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на 2 года.

Политика Филиппины расторгли военное соглашение с США Соглашение о посещении войск было заключено в 1998 году и регулировало присутствие американских военных на Филиппинах.

Гаджеты В России распродают смартфоны Honor со скидками и подарками До 25 февраля флагманский аппарат Honor 20 Pro обойдётся россиянам на 8 тысяч дешевле, а все покупатели получат в подарок смарт-часы Honor Band 5 или наушники Honor AM61, а смартфон Honor 20 стоит на 5 тысяч дешевле и к нему полагается подарок в виде «умных» часов Honor Band 5. Помимо смартфонов, со скидками продаются ноутбуки и различная носимая электроника.

Политика Зеленский призвал разработать программу украинизации молодежи Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, живущей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, возможностями получения украинского паспорта и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы.

Здоровье Число жертв коронавируса в Китае превысило 1 тыс. человек Число погибших от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Китае за прошедшие сутки увеличилось на 108 человек и достигло 1016 человек, говорится в сообщении Государственного комитета КНР по здравоохранению.