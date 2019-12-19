Профильный комитет сената США по международным отношениям 18 декабря одобрил законопроект о существенном ужесточении санкций против России — Defending American Security from Kremlin Aggression Act (DASKA).

Администрация Трампа встала на защиту России против санкций DASKA

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