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РБКСМИ узнали о поставленной перед новым тренером «Спартака» задаче
Перед Доменико Тедеско, который является единственным кандидатом на пост главного тренера «Спартака», поставлена задача вывести команду в еврокубки по итогам сезона. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
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Обозреватель «СЭ» — том, как развивается ситуация вокруг нового главного тренера красно-белых Тедеско должен вернуться в «Спартак» в пятницу. В четверг тренировку проведет Кузнецов Для начала напомним, что основной (и единственный, по сути) кандидат Доменико Тедеско уже побывал в Москве.Спорт-Экспресс09 октября в 09:05
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