Футбол

РБКРБКСМИ узнали о поставленной перед новым тренером «Спартака» задаче

Перед Доменико Тедеско, который является единственным кандидатом на пост главного тренера «Спартака», поставлена задача вывести команду в еврокубки по итогам сезона. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
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Назначение Тедеско в «Спартак»: почему пока нет контракта

Обозреватель «СЭ» — том, как развивается ситуация вокруг нового главного тренера красно-белых Тедеско должен вернуться в «Спартак» в пятницу. В четверг тренировку проведет Кузнецов Для начала напомним, что основной (и единственный, по сути) кандидат Доменико Тедеско уже побывал в Москве.
Спорт-Экспресс09 октября в 09:05

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«СЭ»: «Спартак» ждет ответа от Тедеско в пятницу

Sports.ruвчера в 15:29

СМИ: Тедеско должен ответить руководству «Спартака» до вечера пятницы

ProstoProSportвчера в 15:57

«СЭ»: «Спартак» ждет ответа от Тедеско в пятницу

Бомбардир.рувчера в 15:50

«Спартак» ожидает ответа от Тедеско в пятницу

Metaratingsвчера в 16:03

«Спартак» ждет ответа от Тедеско до вечера 11 октября

Sportbox.RUвчера в 15:26

В «Спартаке» определились с задачей для Тедеско на сезон

Спорт день за днем09 октября в 12:19

СМИ узнали о поставленной перед новым тренером «Спартака» задаче

РБК09 октября в 12:14
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Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
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Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
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Футбол

Малком перенес операцию и до весны не сыграет за «Зенит»

Prognozist вчера в 03:26
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Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла

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«Зенит» вновь попытается приобрести защитника «Ювентуса», пишут СМИ

РИА Новости вчера в 17:36
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Skoda анонсировала новый Skoda Rapid для России

Скетчи новинки появились в Сети. Компания Skoda Auto представила скетч нового лифтбека Rapid, который появится на российском рынке.
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Как выяснилось, автокатастрофа произошла накануне на ЕКАД.
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Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена

В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
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Происшествия

Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

Известия вчера в 05:09
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Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

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Lenta.ru вчера в 04:21
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Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

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Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

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Как сообщил в среду в своем «Twitter» сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен, сенаторы от обеих партий заканчивают разработку законопроекта о санкциях в отношении Турции.
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Пресс-марафон Зеленского продлился 14 часов

Коммерсантъ вчера в 18:59
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Немецко-итальянский футбольный тренер. С 2017 по 2019 год - главный тренер клуба «Шальке 04».
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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