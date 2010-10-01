Футбол
РБКСМИ узнали о поставленной перед новым тренером «Спартака» задаче
Перед Доменико Тедеско, который является единственным кандидатом на пост главного тренера «Спартака», поставлена задача вывести команду в еврокубки по итогам сезона. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 07:45, Вашингтон
Общество
Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
Российская газета 07:23
Общество
Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 03:22
Политика
Путин рассказал, как относится к либерализму
«Ничего против либерализма не имею, но у нас есть свои традиции, веками устоявшиеся культурные формы взаимодействия», — напомнил Путин.
Телеканал 360° 05:51
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка Надежда Каратаева
Скончалась заслуженная артистка РСФСР Надежда Каратаева.
iReactor вчера в 15:51
Общество
Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру
Политик Алексей Навальный сообщил о требовании прокуратуры и Росгвардии арестовать принадлежащую ему квартиру.
Ведомости 06:48
Футбол
The Guardian (Великобритания): cборная Шотландии завершила отборочный турнир Евро-2020 в России (The Guardian)
Александр Головин забил на 84-й минуте с 9 метров. Шотландия потерпела второе подряд поражение со счетом 0:4.
ИноСМИ 02:26
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Наука
Боевую летающую тарелку создали в Китае
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект.
Sibnet Новости 01:34
Армия и оружие
В Турции сообщили о гибели первого военного в ходе операции в Сирии
Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, сообщил глава Минобороны республики Хулуси Акар.
РИА Новости 01:57
Общество
Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке
REGNUM вчера в 07:35
Шоу-бизнес
Джигурда запретил Анисиной делать ЭКО из-за ситуации с Заворотнюк
Джигурда отметил, что до этого они с Анисиной думали воспользоваться ЭКО, но после того, как стало известно о тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк, возникновение которой некоторые связывают с проведением искусственного оплодотворения, звездная пара передумала.
Народные новости 03:25
Происшествия
«Ъ»: подполковник ФСБ уволен за использование мобильного телефона
В Москве уволен подполковник ФСБ Михаил Самохин из-за обнаруженного личного мобильного телефона, мужчина нарушил запрет на "использование абонентских устройств беспроводной связи на объектах органов Федеральной службы безопасности".
Газета.Ru 05:01
Экономика
Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.
Российская газета 06:56
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу
МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Газета.Ru 00:37
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Экономика
Греф сообщил о настройке «Сбербанк Онлайн» под нужды оленеводов
Глава Сбербанка Герман Греф в рамках делового завтрака Минсельхоза, прошедшего в пятницу, 11 октября, на площадке корпоративного университета Сбербанка, рассказал о трансформации жизни в глубинке, передает корреспондент РБК.
РБК 07:29
Технологии
В Британии выпустили первую банковскую карту из чистого золота
В Великобритании Королевский монетный двор выпустил первую банковскую карту из чистого золота, сообщает 11 октября Daily Mail.
REGNUM 03:54
Здоровье
Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина
Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Lenta.ru 09 октября в 20:26
Политика
В Ашхабаде начался саммит глав государств-членов СНГ
Заседание совета глав государств-членов СНГ, в котором принимает участие президент России Владимир Путин, проходит в пятницу в столице Туркмении, началась встреча с общения лидеров в узком составе.
РИА Новости 02:37
Армия и оружие
Генсек НАТО назвал Турцию «сильным и важным» союзником
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал отвечать на вопрос о том, как будет действовать альянс в случае санкций США против Турции, отметив лишь, что Анкара остается в глазах альянса важным и приверженным союзником.
РИА Новости 05:57
Армия и оружие
Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии
Lenta.ru вчера в 12:31
Политика
Президент США Дональд Трамп завёл свой канал на Twitch
Сорок пятый президент США Дональд Трамп присоединился к стриминговому сервису Twitch, где завёл собственный канал.
Игромания.ру 04:29
Футбол
Уткин – о словах Канделаки про Азмуна в сборной России: «Кто знает, психовоз как вызывают?»
Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин отреагировал на заявление генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки, которая допустила ошибку, причислив иранского форварда «Зенита» Сердара Азмуна к игрокам сборной России.
Бомбардир.ру 07:23
Экономика
Кабмин одобрил основные подходы законопроекта о защите инвестиций
Правительство на заседании в четверг в целом одобрило основные подходы к законопроекту о защите инвестиций и поощрении капиталовложений, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Российская газета вчера в 07:47