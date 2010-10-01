Перед Доменико Тедеско, который является единственным кандидатом на пост главного тренера «Спартака», поставлена задача вывести команду в еврокубки по итогам сезона. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

СМИ узнали о поставленной перед новым тренером «Спартака» задаче

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