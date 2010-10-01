Футбол

РБКРБКСМИ узнали о поставленной перед новым тренером «Спартака» задаче

Перед Доменико Тедеско, который является единственным кандидатом на пост главного тренера «Спартака», поставлена задача вывести команду в еврокубки по итогам сезона. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Неделя с Юрием Белоусом

Спорт-Экспрессвчера в 17:10

«Спартак» ожидает ответа от Тедеско в пятницу

Metaratingsвчера в 16:03

«Спартак» ждет ответа от Тедеско до вечера 11 октября

Sportbox.RUвчера в 15:26

«СЭ»: «Спартак» ждет ответа от Тедеско в пятницу

Бомбардир.рувчера в 15:50

«СЭ»: «Спартак» ждет ответа от Тедеско в пятницу

Sports.ruвчера в 15:29

СМИ: Тедеско должен ответить руководству «Спартака» до вечера пятницы

ProstoProSportвчера в 15:57

В «Спартаке» определились с задачей для Тедеско на сезон

Спорт день за днем09 октября в 12:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 07:45, Вашингтон
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался

Газета.Ru 06:12
Общество

Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов

На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
Российская газета 07:23
Общество

Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком

"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 03:22
Политика

Путин рассказал, как относится к либерализму

«Ничего против либерализма не имею, но у нас есть свои традиции, веками устоявшиеся культурные формы взаимодействия», — напомнил Путин.
Телеканал 360° 05:51
Шоу-бизнес

Умерла заслуженная артистка Надежда Каратаева

Скончалась заслуженная артистка РСФСР Надежда Каратаева.
iReactor вчера в 15:51
Общество

Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

Политик Алексей Навальный сообщил о требовании прокуратуры и Росгвардии арестовать принадлежащую ему квартиру.
Ведомости 06:48
Футбол

The Guardian (Великобритания): cборная Шотландии завершила отборочный турнир Евро-2020 в России (The Guardian)

Александр Головин забил на 84-й минуте с 9 метров. Шотландия потерпела второе подряд поражение со счетом 0:4.
ИноСМИ 02:26
Политика

Лукашенко попросил глав СНГ не дать свергнуть Зеленского

РБК 05:46
Происшествия

Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии

В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Наука

Боевую летающую тарелку создали в Китае

Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект.
Sibnet Новости 01:34
Армия и оружие

В Турции сообщили о гибели первого военного в ходе операции в Сирии

Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, сообщил глава Минобороны республики Хулуси Акар.
РИА Новости 01:57
Общество

Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке

REGNUM вчера в 07:35
Шоу-бизнес

Джигурда запретил Анисиной делать ЭКО из-за ситуации с Заворотнюк

Джигурда отметил, что до этого они с Анисиной думали воспользоваться ЭКО, но после того, как стало известно о тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк, возникновение которой некоторые связывают с проведением искусственного оплодотворения, звездная пара передумала.
Народные новости 03:25
Происшествия

«Ъ»: подполковник ФСБ уволен за использование мобильного телефона

В Москве уволен подполковник ФСБ Михаил Самохин из-за обнаруженного личного мобильного телефона, мужчина нарушил запрет на "использование абонентских устройств беспроводной связи на объектах органов Федеральной службы безопасности".
Газета.Ru 05:01
Экономика

Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.
Российская газета 06:56
Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу

МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Газета.Ru 00:37
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Шоу-бизнес

Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Экономика

Греф сообщил о настройке «Сбербанк Онлайн» под нужды оленеводов

Глава Сбербанка Герман Греф в рамках делового завтрака Минсельхоза, прошедшего в пятницу, 11 октября, на площадке корпоративного университета Сбербанка, рассказал о трансформации жизни в глубинке, передает корреспондент РБК.
РБК 07:29
Здоровье

Московские врачи провели операцию малышу, родившемуся с тремя ногами

РИА Новости 06:29
Технологии

В Британии выпустили первую банковскую карту из чистого золота

В Великобритании Королевский монетный двор выпустил первую банковскую карту из чистого золота, сообщает 11 октября Daily Mail.
REGNUM 03:54
Здоровье

Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина

Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Lenta.ru 09 октября в 20:26
Политика

В Ашхабаде начался саммит глав государств-членов СНГ

Заседание совета глав государств-членов СНГ, в котором принимает участие президент России Владимир Путин, проходит в пятницу в столице Туркмении, началась встреча с общения лидеров в узком составе.
РИА Новости 02:37
Армия и оружие

Генсек НАТО назвал Турцию «сильным и важным» союзником

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал отвечать на вопрос о том, как будет действовать альянс в случае санкций США против Турции, отметив лишь, что Анкара остается в глазах альянса важным и приверженным союзником.
РИА Новости 05:57
Армия и оружие

Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии

Lenta.ru вчера в 12:31
Политика

Президент США Дональд Трамп завёл свой канал на Twitch

Сорок пятый президент США Дональд Трамп присоединился к стриминговому сервису Twitch, где завёл собственный канал.
Игромания.ру 04:29
Происшествия

На борту разбившегося в ДР Конго Ан-72 находились россияне

ТАСС 07:26
Футбол

Уткин – о словах Канделаки про Азмуна в сборной России: «Кто знает, психовоз как вызывают?»

Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин отреагировал на заявление генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки, которая допустила ошибку, причислив иранского форварда «Зенита» Сердара Азмуна к игрокам сборной России.
Бомбардир.ру 07:23
Экономика

Кабмин одобрил основные подходы законопроекта о защите инвестиций

Правительство на заседании в четверг в целом одобрило основные подходы к законопроекту о защите инвестиций и поощрении капиталовложений, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Российская газета вчера в 07:47
Армия и оружие

В ДНР настаивают на новой дате отвода сил у Петровского в Донбассе

РИА Новости 07:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Доменико Тедеско
Итальянский футбольный тренер
Немецко-итальянский футбольный тренер. С 2017 по 2019 год - главный тренер клуба «Шальке 04».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное