Футбол

РБКРБКСМИ узнали о поставленной перед новым тренером «Спартака» задаче

Перед Доменико Тедеско, который является единственным кандидатом на пост главного тренера «Спартака», поставлена задача вывести команду в еврокубки по итогам сезона. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
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с чего всё началось

Назначение Тедеско в «Спартак»: почему пока нет контракта

Обозреватель «СЭ» — том, как развивается ситуация вокруг нового главного тренера красно-белых Тедеско должен вернуться в «Спартак» в пятницу. В четверг тренировку проведет Кузнецов Для начала напомним, что основной (и единственный, по сути) кандидат Доменико Тедеско уже побывал в Москве.
Спорт-Экспрессвчера в 09:05

Подробнее о событии

Миссия невыполнима: Тедеско поставлена задача вывести «Спартак» в еврокубки по итогам этого сезона

Евро-футбол.рувчера в 10:20

В «Спартаке» определились с задачей для Тедеско на сезон

Спорт день за днемвчера в 12:19

СМИ узнали о поставленной перед новым тренером «Спартака» задаче

РБКвчера в 12:14

СМИ узнали, какие задачи «Спартак» поставил перед Тедеско

Sportbox.RUвчера в 10:49

Вывести «Спартак» в еврокубки: руководство красно-белых поставило перед Тедеско задачу

Sport.ruвчера в 17:30

«СЭ»: «Спартак» поставил Тедеско задачу – выйти в еврокубки по итогам сезона

Sports.ruвчера в 10:11

Задачей Тедеско в «Спартаке» будет выход в еврокубки

Metaratingsвчера в 09:55
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 02:39, Вашингтон
Происшествия

В Иркутске произошло землетрясение

РИА Новости 01:13
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На границе Солнечной системы зафиксирован рост давления

Используя наблюдения космических лучей – потоков высокоэнергетических частиц – проведенные при помощи космических аппаратов НАСА Voyager («Вояджер»), ученые рассчитали общее давление со стороны частиц во внешней части Солнечной системы, известной как гелиощит.
AstroNews.ru вчера в 13:38
Происшествия

В Германии задержали подозреваемого в стрельбе у синагоги в Галле

Интерфакс вчера в 08:16
Происшествия

Две россиянки предстанут перед судом за убийство насильника

РИА Новости вчера в 17:57
Политика

Освобожденная в Иране журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву

РИА Новости 00:44
Здоровье

Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях

Ранее Стилиди рассказал, что директор института получает 180 тысяч рублей в месяц, его заместители — до 220 тысяч, а врачи — от 160 до 300 тысяч рублей.
Lenta.ru 01:37
Происшествия

Суд вынес приговор убийцам барнаульца Михаила Седова

10 октября Алтайский краевой суд вынес приговор обвиняемым в жестоком убийстве барнаульца Михаила Седова, сообщает корреспондент altapress.ru из зала суда.
Алтапресс 00:16
Кино

Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Армия и оружие

Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух опаснейших боевиков

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков ИГ.
Газета.Ru 01:26
Футбол

Стала известна дата кубкового матча «Томи» против «Зенита»

Стали известны время и дата матча «Томи» в 1/8 финала Олимп-Кубка России.
vtomske.ru вчера в 23:25
Политика

Bloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости вчера в 22:31
Политика

В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Армия и оружие

Трамп пригрозил Турции последствиями за попытку уничтожения курдов

Президент США Дональд Трамп вновь пообещал «разрушить» турецкую экономику, если Анкара начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии.
Взгляд.ру вчера в 17:00
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 09:54
Политика

«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев назвал бессмысленным продление старого газового контракта с "Газпромом".
РИА Новости вчера в 08:25
Армия и оружие

Сирия сообщила о возобновлении обстрелов турками города Рас-эль-Айн

РБК 02:20
Происшествия

В Нижнем Тагиле пострадали люди из-за слетевшего с рельс трамвая

В Нижнем Тагиле пострадали люди из-за слетевшего с рельс трамвая. Двое человек были доставлены в больницу с переломами рёбер.
Областная газета 00:38
Политика

Украина не достигнет стандартов НАТО к 2020 году

Украина не сможет полностью достичь поставленной цели соответствовать стандартам НАТО к концу 2020 года.
Известия вчера в 19:45
Армия и оружие

Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru 08 октября в 01:59
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк продолжает лечение в новой клинике

Актриса Анастасия Заворотнюк продолжает лечение, но теперь в реабилитационной клинике.
Народные новости вчера в 02:54
Общество

Россияне начали жертвовать отпусками и лечением в угоду экономии

Еще 29 процентов жертвуют культурной программой — походами в театры и кино, чуть меньшая доля россиян экономит на лечении.
Lenta.ru 00:56
Футбол

«Фенербахче» просит у «Арсенала» Озила

«Фенербахче» заинтересован в том, чтобы уже зимой арендовать у «Арсенала» полузащитника Месута Озила.
Чемпионат вчера в 20:13
Экономика

В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ 01:12
Политика

В Минюсте рассказали о финансировании ФБК из Испании и США

В Минюсте прокомментировали включение Фонда борьбы с коррупцией в список иностранных агентов и сообщили, что организация получала финансирование из Испании и США.
РИА Новости вчера в 09:55
Происшествия

Из-за подпольного крематория в Кургане возбуждено уголовное дело

Газета.Ru вчера в 07:31
Политика

Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко проиграл страну, когда подписал Минские соглашения.
Известия вчера в 22:15
Общество

В России могут начать наказывать родителей курящих детей

Родителей курящих детей могут начать привлекать к административной ответственности.
РИА Новости вчера в 18:20
Происшествия

В Саратове девятилетняя девочка пропала по дороге в школу

В Саратове вторые сутки полиция, спасатели и волонтеры ведут поиски 9-летнего ребенка, пропавшего в Кировском районе города.
Российская газета 02:18
Общество

Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Политика

Поездки в США депутатов Госдумы будут приостановлены

Советом Думы принято решение рекомендовать депутатам провести отмену запланированных в ближайшее время поездок в Соединенные Штаты Америки.
В городе R 01:49
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Доменико Тедеско
Итальянский футбольный тренер
Немецко-итальянский футбольный тренер. С 2017 по 2019 год - главный тренер клуба «Шальке 04».
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Спартак
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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