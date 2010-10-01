Футбол

РБКРБКСМИ узнали о поставленной перед новым тренером «Спартака» задаче

Перед Доменико Тедеско, который является единственным кандидатом на пост главного тренера «Спартака», поставлена задача вывести команду в еврокубки по итогам сезона. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
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с чего всё началось

Назначение Тедеско в «Спартак»: почему пока нет контракта

Обозреватель «СЭ» — том, как развивается ситуация вокруг нового главного тренера красно-белых Тедеско должен вернуться в «Спартак» в пятницу. В четверг тренировку проведет Кузнецов Для начала напомним, что основной (и единственный, по сути) кандидат Доменико Тедеско уже побывал в Москве.
Спорт-Экспресс09:05

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СМИ узнали, какие задачи «Спартак» поставил перед Тедеско

Sportbox.RU10:49

СМИ узнали о поставленной перед новым тренером «Спартака» задаче

РБК12:14

Стало известно, почему Тедеско не хочет подписывать контракт со «Спартаком»

Нева Спорт11:14

В «Спартаке» определились с задачей для Тедеско на сезон

Спорт день за днем12:19

Миссия невыполнима: Тедеско поставлена задача вывести «Спартак» в еврокубки по итогам этого сезона

Евро-футбол.ру10:20

«СЭ»: «Спартак» поставил Тедеско задачу – выйти в еврокубки по итогам сезона

Sports.ru10:11

Задачей Тедеско в «Спартаке» будет выход в еврокубки

Metaratings09:55
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Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий

Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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Евросоюз призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган объявил начало операции армии Турции в Сирии.
ИА Новороссия 12:00
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Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
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Медведев утвердил принципы модернизации первичного звена медицины

Глава правительства Дмитрий Медведев утвердил принципы модернизации первичного звена здравоохранения.
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Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз

Рубль до конца текущего года растеряет почти все достижения девяти месяцев на фоне растущего доллара.
Lenta.ru вчера в 11:35
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Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
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В Минюсте рассказали о финансировании ФБК из Испании и США

В Минюсте прокомментировали включение Фонда борьбы с коррупцией в список иностранных агентов и сообщили, что организация получала финансирование из Испании и США.
РИА Новости 09:55
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Нобелевскую премию по химии дали за литий-ионные батареи

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Тимати признался, что терпел и наблюдал за тем, как его друг бегал по журналистам, строя из себя борца за справедливость с узурпаторами из лейбла, хотя перед подписанием взял сутки на изучение своего контракта, знал про все его условия и не стал ничего править.
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Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе президента

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова якобы о дне рождения президента.
Газета.Ru 09:19
Происшествия

В Саратове полиция разыскивает пропавшую девятилетнюю девочку

Полиция в Саратове разыскивает девятилетнюю девочку, которая утром в среду ушла в школу и пропала, сообщила пресс-служба областного главка МВД.
РИА Новости 12:04
Политика

Путин пожелал избранным губернаторам работать весь срок «напряженно»

Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернаторами, избранными в ходе единого дня голосования 8 сентября, указал им на необходимость работать "напряженно" на протяжении всего срока полномочий, как в период избирательной кампании.
РИА Новости 11:56
Политика

Миллер обсудил с представителем кабмина ФРГ транзит газа через Украину

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер провёл в Москве встречу с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.
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В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

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Футбол

«Зенит» сыграет с «Томью» 30 октября

Телеканал Санкт-Петербург 11:48
Армия и оружие

ВС России получили более 2,3 тысячи единиц военной техники в этом году

Свыше 2,3 тысячи единиц новой и модернизированной военной техники уже получили Вооруженные силы Российской Федерации в 2019 году.
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Шоу-бизнес

Анна Седокова впервые опубликовала фото с возлюбленным Янисом Тимма

Анна Седокова впервые опубликовала фото с баскетболистом Янисом Тимма и таким образом подтвердила многочисленные слухи о новом романе.
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Басманный суд заочно арестовал пранкера Вольнова по новому обвинению

RT на русском 11:53
Политика

Путин уволил своего советника Глазьева

Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Газета.Ru 11:03
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СРОЧНО: Курды обвинили США в предательстве и просят о помощи Россию и Асада

В тоже время военное руководство курдо-арабских сил СДС обвинило Вашингтон в предательстве своих главных союзников в Арабской Республике.
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Создатель Android показал смартфон в виде пульта для телевизора

Телеканал 360° 04:22
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Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.
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Общество

Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей

Интерфакс вчера в 01:30
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Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам

Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
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Общество

СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой

Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
РБК 02:59
Здоровье

Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме

Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.
РБК 01:50
Футбол

Жена Варди ответила на обвинение в передаче информации о супруге Руни

Жена нападающего "Лестер Сити" Джейми Варди Ребека ответила на обвинения супруги форварда "Ди-Си Юнайтед" Уэйна Руни Колин в том, что она сливала личную информацию в The Sun, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:40
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Космонавт Овчинин остался без шашлыка после возвращения с МКС

Российский космонавт Алексей Овчинин остался без шашлыка, который он заказывал на место посадки, после возвращения с МКС.
РЕН ТВ 05:16
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Голландские депутаты согласились изучить роль Украины в гибели MH17

РБК вчера в 17:02
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Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
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Немецко-итальянский футбольный тренер. С 2017 по 2019 год - главный тренер клуба «Шальке 04».
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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