Футбол

РБКРБКСМИ узнали о поставленной перед новым тренером «Спартака» задаче

Перед Доменико Тедеско, который является единственным кандидатом на пост главного тренера «Спартака», поставлена задача вывести команду в еврокубки по итогам сезона. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
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«СЭ»: «Спартак» поставил Тедеско задачу – выйти в еврокубки по итогам сезона

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СМИ узнали о поставленной перед новым тренером «Спартака» задаче

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СМИ узнали, какие задачи «Спартак» поставил перед Тедеско

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Задачей Тедеско в «Спартаке» будет выход в еврокубки

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Тедеско все ещё не в «Спартаке»: он ужинал с Цорном, посмотрел базу, но пока ничего не подписал

Спорт БИЗНЕС Online05:14
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Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
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Президент Франции Эммануэль Макрон примет канцлера Германии Ангелу Меркель в Елисейском дворце в Париже в воскресенье, 13 октября, сообщает Le Figaro.
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Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде

Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
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На фоне наступления турецких войск в Сирии американские сенаторы предложили ввести санкции против Турции, в том числе, против президента Турции Эрдогана, сообщает РИА Новости.
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Издание о технологиях Wired опубликовало официальный анонс игровой консоли следующего поколения от Sony — с лаконичным названием PlayStation 5. Информацию обнародовал исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан.
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Глава Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал, что из-за финансовых проблем учреждения более 30 сотрудников могут быть переведены на работу на полставки.
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Отмечается, что такое решение было принято после проведения "текущего контроля" за деятельностью организации главным управлением Минюста по Москве, в результате которого было обнаружено, что она соответствует признакам НКО, выполняющей функции иноагента.
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Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук вернулся в клуб

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День народного единства в этом году выпадает на понедельник, поэтому сразу три дня подряд будут нерабочими, сообщили Стерлеграду в Роструде.
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Москвичек приглашают на бесплатную маммографию

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Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
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Депутаты Госдумы приостанавливают поездки парламентариев в США и переносят ранее запланированные визиты из-за допроса депутата Инги Юмашевой («Единая Россия») со стороны ФБР при въезде в США.
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Россия направила WADA ответы по делу о данных московской лаборатории

Ранее сообщалось, что у WADA возникли подозрения, что данными московской антидопинговой лаборатории кто-то манипулировал, прежде чем они были направлены в агентство в начале 2019 года.
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Немецко-итальянский футбольный тренер. С 2017 по 2019 год - главный тренер клуба «Шальке 04».
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