Футбол
РБКСМИ узнали о поставленной перед новым тренером «Спартака» задаче
Перед Доменико Тедеско, который является единственным кандидатом на пост главного тренера «Спартака», поставлена задача вывести команду в еврокубки по итогам сезона. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
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Обозреватель «СЭ» — том, как развивается ситуация вокруг нового главного тренера красно-белых Тедеско должен вернуться в «Спартак» в пятницу. В четверг тренировку проведет Кузнецов Для начала напомним, что основной (и единственный, по сути) кандидат Доменико Тедеско уже побывал в Москве.Спорт-Экспрессвчера в 09:05
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Миссия невыполнима: Тедеско поставлена задача вывести «Спартак» в еврокубки по итогам этого сезона
Евро-футбол.рувчера в 10:20
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