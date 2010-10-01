Футбол

РБКРБКСМИ узнали о поставленной перед новым тренером «Спартака» задаче

Перед Доменико Тедеско, который является единственным кандидатом на пост главного тренера «Спартака», поставлена задача вывести команду в еврокубки по итогам сезона. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

Назначение Тедеско в «Спартак»: почему пока нет контракта

Обозреватель «СЭ» — том, как развивается ситуация вокруг нового главного тренера красно-белых Тедеско должен вернуться в «Спартак» в пятницу. В четверг тренировку проведет Кузнецов Для начала напомним, что основной (и единственный, по сути) кандидат Доменико Тедеско уже побывал в Москве.
Спорт-Экспрессвчера в 09:05

Подробнее о событии

Вывести «Спартак» в еврокубки: руководство красно-белых поставило перед Тедеско задачу

Sport.ruвчера в 17:30

«СЭ»: «Спартак» поставил Тедеско задачу – выйти в еврокубки по итогам сезона

Sports.ruвчера в 10:11

СМИ узнали о поставленной перед новым тренером «Спартака» задаче

РБКвчера в 12:14

СМИ узнали, какие задачи «Спартак» поставил перед Тедеско

Sportbox.RUвчера в 10:49

Миссия невыполнима: Тедеско поставлена задача вывести «Спартак» в еврокубки по итогам этого сезона

Евро-футбол.рувчера в 10:20

В «Спартаке» определились с задачей для Тедеско на сезон

Спорт день за днемвчера в 12:19

Задачей Тедеско в «Спартаке» будет выход в еврокубки

Metaratingsвчера в 09:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
Общество

Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве

РИА Новости 02:46
Происшествия

В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина

В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.
Известия 06:56
Политика

Зеленский хочет обсудить Крым в «Нормандском формате»

По словам Зеленского, обсуждение Крыма в "Нормандском формате" является единственной возможностью разговора о судьбе полуострова, поскольку этот вопрос никак не обсуждается отдельно.
Московский Комсомолец 05:45
Общество

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе

Нобелевскую премию по литературе за 2018 год получила польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук.
Коммерсантъ 07:04
Здоровье

Комиссия Минздрава нашла нарушения в работе онкоцентра Блохина

Комиссия Министерства здравоохранения выявила серьёзные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина.
RT на русском 04:32
Происшествия

Появилось видео с места аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге

РБК 07:04
Происшествия

В Тюменской области учитель ОБЖ поколотил учеников

Более двух сотен комментариев оставили пользователи соцсети "ВКонтакте" под видеозаписью, сделанной на уроке ОБЖ в 9 классе школы поселка Боровский.
Российская газета 06:36
Экономика

Глава ПФР напомнил о росте страховых пенсий

Размер страховой пенсии неработающих пожилых россиян в среднем составит 16,4 тыс. руб. в 2020 году с учетом индексации на 6,6%. Об этом на заседании Госдумы напомнил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, передает ТАСС.
РБК 05:04
Происшествия

Поиски пропавшей в Саратове Елизаветы Киселёвой продолжаются

В Саратове продолжаются поиски пропавшей девятилетней Елизаветы Киселёвой.
КП - Саратов 01:23
Политика

Зеленский: публикация разговора с Трампом подрывает отношения с США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обнародование стенограммы его разговора с президентом США Дональдом Трампом "немного подрывает дипломатические отношения" между странами.
РИА Новости 06:24
Политика

Зеленский заявил, что Украина должна контролировать границу с РФ

Президент Незалежной Владимир Зеленский заявил, что Украина должна контролировать госграницу с Россией.
Life.ru 05:40
Культура

Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Политика

Зеленский заявил о готовности уйти в отставку

«В любой момент, в любую секунду, если действительно общество не захочет, чтобы моя команда продолжала, чтоб я был президентом, смотрите, кровопролития не будет», – сообщил Зеленский на пресс-марафоне.
ФедералПресс 06:26
Футбол

Германия — Аргентина 2:2

Бомбардир.ру вчера в 14:05
Кино

«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате

UfacityNews.ru вчера в 07:49
Политика

Путин назначил новых глав трех управлений президента РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении новых глав трех управлений президента - управления информационного и документационного обеспечения, управления по вопросам госслужбы и кадров и управления по обеспечению конституционных прав граждан.
ТАСС 06:48
Авто

Skoda показала новый Skoda Rapid для России

Российский офис Skoda показал эскиз нового поколения лифтбека Rapid, который будет создан специально для России.
Газета DAILY вчера в 15:27
Авто

Представлен дизайн нового Volkswagen Golf

Дизайн нового более динамичного и современного Volkswagen Golf, наконец, официально представили публике.
ИнфоСМИ 05:35
Общество

Клишас объяснил необходимость закона о блокировке электронной почты

В новом законопроекте требования распространяются на сервисы, которые включены в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора, среди них «Яндекс.Почта», Почта Mail.ru, «Рамблер.Почта».
РБК 08 октября в 12:33
Политика

Зеленский выступил против военного решения в отношении Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против военного положения и военного решения в Крыму и Донбассе.
RT на русском 06:20
Игры

Забудьте о Sony PS5. Google Stadia получит уникальную технологию

Благодаря уникальной технологии, Stadia фактически будет предугадывать вероятные действия игрока в каждый момент времени, что позволит снизить задержку — основную проблему облачных игровых сервисов.
iXBT.com 04:20
Происшествия

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM вчера в 07:00
Происшествия

Два бортпроводника найдены мертвыми в квартире в Химках

Двух молодых людей нашли мертвыми в съемной квартире в Химках, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:58
Армия и оружие

Лавров заявил о необходимости диалога Дамаска и Анкары

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва намерена добиться диалога Дамаска и Анкары.
Взгляд.ру 05:52
Армия и оружие

США готовят санкции против Турции за операцию в Сирии

США ответят Турции санкциями за военную операцию на севере Сирии против курдов, которых поддерживает Вашингтон.
Росбалт вчера в 15:33
Политика

Шаманов обвинил правительство в игнорировании нужд армии

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов обвинил правительство в игнорировании потребностей армии.
Газета.Ru 02:00
Кино

Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Армия и оружие

В ДНР запустили сигнальную ракету в знак готовности к отводу сил

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики в четверг вновь запустила белую сигнальную ракету, означающую готовность начать отвод сил в районе Петровского в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:13
Происшествия

Взрыв прогремел рядом с аэропортом в австрийском Линце

По данным РИА Новости, взрыв произошел на предприятии по утилизации мусора, которое располагается недалеко от аэропорта.
Российская газета 05:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Доменико Тедеско
Итальянский футбольный тренер
Немецко-итальянский футбольный тренер. С 2017 по 2019 год - главный тренер клуба «Шальке 04».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное